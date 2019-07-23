Помирится с Россией? Запад боится новой Украины

Результаты выборов в Верховную раду показывают, что Украина может пойти на сближение с Россией, что представляет угрозу для Европы. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

«Электорат победившей партии «Слуга народа» во многом состоит из людей с пророссийскими взглядами. Если улучшение отношений с Россией произойдет, то это станет проблемой для всей Европы. <...> Если Зеленский... согласится на компромисс с Москвой, то Россия усилит свое давление на Европу», — говорится в статье.

При этом немецкие журналисты выражают опасение, что новый украинский лидер может отказаться от «последовательной» антироссийской позиции своего предшественника Петра Порошенко.

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В статье говорится, что на Украине развиваются тенденции, схожие с европейскими, в частности — укрепление позиций популистов и политиков-дилетантов. Благодаря тому, что украинцы недовольны своей элитой, Зеленский и смог победить на выборах.

Угрозу для Украины и Европы представляет тот факт, что Зеленский обращается ко всем слоям общества сразу. Кроме того, президент, скорее всего, будет решать конфликт в Донбассе с учетом «уставших от войны» сограждан, говорится в статье.

Тем временем, украинский ЦИК опубликовал итоги голосования избирателей на парламентских выборах после обработки 90% голосов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ЦИК, на первом месте находится партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». После обработки более 90% протоколов она набирает 43,10% голосов украинцев. В статье Die Welt также отмечается, что еще ни одна партия в новейшей истории Украины не получала такого количества голосов.

Немецкая газета Die Welt уже не в первый раз публикует статьи на тему «российской угрозы». Всего пару недель назад немецкие журналисты писали, что Кремль может организовать нападение «ограниченного масштаба» на страны Восточной Европы, если между НАТО и РФ начнется военный конфликт.

«Пока мир решает глобальные климатические, миграционные и экономические проблемы, требующие сотрудничества многих стран, Россия готовится вести в Европе региональные войны, применяя ядерное оружие», — убеждены немецкие эксперты.

Возможные цели для российской агрессии — Украина и Прибалтика, говорится в статье. Кремль будет стремиться дестабилизировать общества, запугать правительства стран НАТО и подорвать их обороноспособность.

Несмотря на столь мрачные пророчества, президент Украины Владимир Зеленский осознает важность диалога с Россией, одновременно с этим выражая намерение вступить в Евросоюз и НАТО. Он неоднократно заявлял, что Киев и Москва должны вернуться к обсуждению накопившихся проблем в отношениях между двумя странами. При этом Зеленский считает Крым «оккупированной украинской территорией», хотя полуостров перешел под юрисдикцию России в 2014 году по итогам общенародного референдума.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН заявил, что вряд ли ситуация на Украине улучшится, если Зеленский не сможет найти общий язык с российскими властями.

«Он [Зеленский] будет осознавать неизбежность переговоров с Россией. Это в его интересах», — подчеркнул эксперт.

Погребинский также полагает, что Зеленский будет сопротивляться личным прямым переговорам с самопровозглашенными республиками Донбасса, однако может делегировать эти полномочия премьер-министру или оппозиции.

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться и обсудить ситуацию в Донбассе, где продолжается гражданская война. Кроме того, российский и украинский лидеры впервые поговорили по телефону, разговор носил деловой характер, сообщили в Кремле.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с НСН заявил, что разговор лидеров двух стран — хорошее начало общения на высшем уровне, но пока это пиар Зеленского.

«Местные политологи и СМИ оценивают разговор Путина и Зеленского неоднозначно. Радикалы кричат, что это измена, считают, что украинский президент сдался. Прагматики говорят, что хорошо, что диалог вообще начался. И это действительно хорошо. Вопросы, которые стороны обговаривали, очень актуальные»,

— убежден Охрименко.