«Мы и так показали неплохой результат»: какой будет новая Рада

На Украине полностью меняется власть. Прошедшие 21 июля досрочные парламентские выборы открывают двери новому руководству страны во главе с Владимиром Зеленским.

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Когда за несколько минут до наступления 2019 года он объявил о своем решении выдвигаться в президенты, никто всерьез не воспринял кандидатуру руководителя студии «Квартал 95». Однако уже через полгода Владимир Зеленский сделал то, чего не удавалось сделать ни одному украинскому президенту.

Парламентские выборы не отличались особой интригой, в отличие от президентских. Успех Зеленского, его высокий рейтинг, а также колоссальный запрос общества на смену власти обеспечили его «Слуге народа» первое место, что и демонстрировали социологические опросы еще до наступления дня голосования.

Главный вопрос состоял лишь в том, насколько высокий результат покажет партия. Политологи и журналисты строили прогнозы, с кем «Слуга» создаст коалицию в Раде.

Результат, впрочем, превзошел все ожидания. Президентская партия может получить более 240 мест в Верховной раде, что позволит ей создать однопартийное большинство. Неожиданно мощно выступили кандидаты-мажоритарщики, например, в Киеве они заполучили все 13 округов.

Из 199 округов «Слуга народа» побеждает более чем в 120. Результаты обработки более чем 85% голосов дают партии Зеленского 42,93%. Таким образом, впервые в истории Украины политическая сила набирает необходимые 226 мест для возможности формирования однопартийного большинства в Верховной раде. Причем к партии еще, несомненно, примкнут самовыдвиженцы.

Сборная солянка

В то же время существование такой большой фракции вызывает опасения касательно ее прочности.

«Это сборная солянка людей, малознакомых друг с другом на данный момент, как это обычно бывает в таких случаях. Более того, эти люди набирались не то что по объявлению, но, я допускаю, что среди них много случайных людей. Соответственно, кто они такие, как они будут вести себя дальше, это мы увидим только в результате их работы. Пока это такие коты в мешке», — считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Кандидатов на участие по мажоритарным округам отбирали с помощью конкурса. Партийный же список формировался из кадрового резерва партии.

Заявки на участие в отборе принимались до 2 июня, и уже 9 июня объявили состав партии.

То есть на отбор была отведена всего неделя, за такой короткий срок необходимо было обработать тысячи заявок. Причем кастинг проводился в несколько этапов, один из которых подразумевал опрос жителей того города, откуда родом потенциальный кандидат, о его репутации.

«Такой фракции никогда не было. Как она будет выживать, учитывая, что там нет никакой партийной дисциплины, традиции, — непонятно. Я думаю, что там люди с очень разными вариантами мировоззрения. Если вообще у некоторых оно есть. Мне кажется, что они будут как-то структурироваться вокруг каких-то фигур, и уже эти фигуры будут между собой договариваться о какой-то совместной координации, поскольку управлять такой фракцией совершенно нереально»,

— отмечает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Кроме того, некоторые эксперты полагают, что в будущем линией раздела фракции «Слуга народа» может стать условный конфликт между сторонниками самого Зеленского и олигарха Игоря Коломойского, в связях с которым подозревают нынешнего президента Украины.

Новая расстановка сил

Второе место с колоссальным отрывом достается «Оппозиционной платформе — За жизнь» с 12,93%. В мажоритарных округах партия Юрия Бойко получает всего лишь 7 мандатов, большинство из которых обеспечила Донецкая область. Несмотря на то, что «Оппозиционная платформа» набирает в три раза меньше голосов, чем «Слуга», этот результат является не менее показательным, хотя бы потому, что эта политическая сила уверенно обошла партию Петра Порошенко, которая стояла у руля на протяжении последних четырех лет.

Антивоенная риторика и постановка акцента на завершении войны, а не на противостоянии с внешним врагом, стала все же главным фактором успеха на президентских и парламентских выборах. При этом Виктор Медведчук и Юрий Бойко так и не смогли выйти за рамки своего уже сформировавшегося и преданного электората. Впрочем, результаты этих выборов все же дают им возможность играть далеко не последнюю роль в политической жизни Украины.

«Медведчук вернулся в публичную политику и по-хорошему он должен получить место вице-спикера, поскольку вторая фракция в парламенте. Так что было бы естественно, но я в это не верю, но он все равно будет влиятельным уже публично. Кроме того, ему удалось легализовать дискурс, который еще совсем недавно был вообще криминализован», — отмечает Михаил Погребинский.

Третье место занимает «Европейская солидарность» Петра Порошенко с 8,29%, и за этот результат экс-президенту пришлось побороться. После сокрушительного поражения на президентских выборах Порошенко пришлось вычеркнуть свое имя из названия партии, чтобы увеличить ее шансы на успех.

В мажоритарных округах кандидаты от партии «Европейская солидарность» получили лишь два мандата, традиционно экс-президента поддержали во Львовской области. К слову, предыдущая власть в новом составе Верховной рады будет представлена только в лице партии Порошенко. То есть третье место на парламентских выборах — это лучший результат еще вчерашнего правительства Украины.

Свое время у власти Петр Порошенко посвятил воплощению в жизнь лозунга «армия, вера, язык». Политик добился значительных успехов во всех трех направлениях, однако, как продемонстрировали президентские и парламентские выборы, украинское общество желает слышать совсем другие вещи.

Продлить свою политическую карьеру удалось и Юлии Тимошенко. «Батькивщина», набирая 8,14%, незначительно отстает от «Европейской солидарности». Отстраненность от прежней власти и гибкость бывшего премьер-министра обеспечила ей прохождение в парламент нового созыва.

Тимошенко вовремя оказала поддержку Зеленскому, еще на этапе президентских выборов. Она также стала практически единственным его союзником в Верховной раде, по крайней мере, судя по ее публичным заявлениям касательно законопроектов президента, ни один из которых так и не был принят парламентом. Теперь, к слову, ситуация с инициативами президента, несомненно, полностью изменится. Также Тимошенко удалось дистанцироваться от всех, кто олицетворяет власть Порошенко. Однако экс-премьер все же постепенно теряет свою популярность и влияние.

Идеальная пара

Сенсацией парламентских выборов стал Святослав Вакарчук. Его, как и Зеленского, не воспринимали всерьез. Однако «Голос» смог пройти в парламент, обставив множество опытных и серьезных политических фигур (6,03%).

Помимо прочего, партия Вакарчука серьезно повлияла на результат Порошенко, забрав у него часть голосов — «Европейская солидарность» и «Голос» нацелены на один электорат. Вакарчук известен своими проевропейскими взглядами, а его риторика по части внешней политики практически идентична риторике Порошенко.

При этом лидер «Голоса» заручился теми же козырями что и Владимир Зеленский — незапятнанная репутация и огромный ресурс в виде уже имеющейся и стабильной любви народа. Вакарчук, как и Зеленский, красноречиво говорил о борьбе с прежней властью на своих съездах, а после проводил концерты, которые не считает агитационными или, по крайней мере, уверенно об этом говорит. Он также сделал упор на новых лицах в политике, не замешанных в скандалах и коррупции.

Вакаручка, впрочем, может ожидать еще один выбор. Несмотря на результаты «Слуги народа», вопрос о создании коалиции все еще не закрыт. И именно с лидером «Голоса» хотят объединиться Тимошенко, Порошенко и, если ему понадобится, Зеленский.

«Мы и так показали неплохой результат»

Накануне выборов эксперты допускали различные комбинации формирования коалиции. «Слуга народа» мог бы объединиться и с «Оппозиционной платформой», и с «Батькивщиной», и с «Голосом». Однако на выборах Зеленский заявил, что не намерен создавать коалицию с представителями старой власти. Единственной новой силой является партия Вакарчука. Вскоре президент рассказал, что приглашает лидера партии «Голос» обсудить возможность создания коалиции в новой Раде.

О готовности войти в коалицию со «Слугой» и «Голосом» сообщила и Юлия Тимошенко.

При этом ни один из политиков не спешил с однозначными заявлениями по этому вопросу до оглашения окончательных результатов.

По мере поступления результатов голосования, «Слуга народа» все более размыто говорил о перспективах создания коалиции.

Лидер партии Дмитрий Разумков отметил, что готов обсуждать соглашение с теми политическими силами, которые близки «Слуге народа» по идеологическим и морально-этическим ценностям.

«Но давайте дождемся результатов выборов. Мы и так показали неплохой результат. Теоретически «Голос» может быть партнером по коалиции. Относительно Тимошенко, я сейчас не готов говорить конкретно», — уточнил он.

В «Голосе» также заявили, что не будут вести переговоры о создании коалиции до оглашения окончательных результатов. При этом Вакарчук уже назвал условия участия своей партии в будущих коалициях в Верховной раде. По его словам, это может произойти только на основе коалиционного соглашения. «А коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие «красные линии», — пояснил он.

Своими «красными линиями» Вакарчук назвал движение Украины в Европу, ЕС и НАТО, а также экономику без олигархов. «А депутатов спускаем с неба на землю», — подчеркнул он.

Названным критериям Вакарчука партия Зеленского соответствует, однако остается открытым вопрос, пойдет ли президент на этот шаг.

«Я думаю, что скорее всего он будет создавать коалицию, хотя он может спокойно обойтись без этого. Он будет делать коалицию, во-первых, для большей легитимации, с одной стороны, как внутренней, так и внешней. А с другой стороны, это позволит ему несколько разделить ответственность за власть. Я вполне допускаю, что это будет Вакарчук», — считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Из-за того, что в Верховная рада находилась до сегодняшнего дня под контролем Порошенко, первые месяцы президентства Зеленского не стали показательными. Глава государства делал противоречивые заявления касательно минских соглашений, готовности к переговорам с Москвой и войны в Донбассе. Отсутствие политического опыта также не делает из Зеленского понятную фигуру ни для России, ни для Запада.

Что в приоритете?

Какой курс возьмет президент, заполучив практически всю власть и избавившись от противников — до сих пор неизвестно. Однако сейчас у него есть возможность реализовывать свои решения по части внешней политики, опираясь либо на «Голос», либо же на «Оппозиционную платформу — За жизнь», несмотря на то, что с последними формирование коалиции маловероятно.

Тем не менее, Медведчук все же обеспечил себе не последнюю роль в ключевых политических процессах Украины. Кроме того, присутствие «Оппозиционной платформы — За жизнь» в парламенте может послужить для Зеленского щитом от нападок националистически настроенной части общества, если он, например, предпримет шаги в сторону переговоров с Москвой или соблюдения пунктов минских соглашений.

«Внешнюю политику будет определять эта громадная фракция с их возможностями влияния, а не Медведчук, но он может выступать провоцирующим фактором необходимости каких-то дискуссий на какие-то темы, то есть это все равно будет хоть и не прямое, но косвенное влияние, и оно может быть более или менее существенное, в зависимости от того, какие задачи окажутся приоритетными на том или ином этапе для Зеленского», — отмечает Михаил Погребинский.

Однако Олег Бондаренко считает, что присутствие «Оппозиционной платформы — За жизнь» в новом составе Рады имеет больше минусов, чем плюсов.

«Оппозиционная платформа» — мальчики для битья, к сожалению, — считает эксперт. — Роль «Оппозиционной платформы» и ее существование в этом составе Верховной рады больше мешает и вредит, чем может принести пользы, потому что тем самым легитимируется нынешний созыв парламента и нынешний формат распределения сил. И то, что там есть и будут присутствовать условные люди, которые как-то могут коммуницировать с Москвой, это больше минус, чем плюс».

Коалиция с «Голосом» может удовлетворить запрос на полное обновление правительства, о чем и говорил президент. Кроме того, такой шаг может послужить жестом в сторону Запада, от отношений с которым зависит многое.

«Ему никакая коалиция не нужна... У него очень комфортное большинство, но если он уступит давлению американцев, которые очень хотят, чтобы у него «Голос» был частью коалиции, то он может согласиться и включить их в коалицию. Но он совсем не обязан ничего давать. Тогда какой смысл входить им в коалицию?» — считает Михаил Погребинский.

Впрочем, если коалиция с партией Вакарчука все же будет сформирована, это будет означать, что Зеленский выбрал курс на закрепление прозападного тренда. Лидер «Голоса», в отличие от президента, достаточно ясно обозначил свои приоритеты: вступление в НАТО для противостояния «российской агрессии».