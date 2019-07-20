Украина выбирает Раду. LIVE

По данным ЦИК Украины, для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ. За рубежом будут открыты 102 избирательных участка. При этом в ряде округов Донецкой и Луганской областей внеочередные парламентские выборы не организуются и не проводятся. Речь идет о территориях самопровозглашенных республик Донбасса, на которых проживает около 3,7 млн человек.
Голосование будет проходить почти на 30 тыс. участках, каждый избиратель получит по два бюллетеня: один — с перечнем политических партий, согласно жеребьевке, второй — с фамилиями кандидатов в одномандатных округах в алфавитном порядке.
Окончательные итоги голосования должны быть оглашены не позднее, чем на пятнадцатые сутки, следующие за днем голосования, однако первые результаты, на которые, в целом, можно будет ориентироваться станут известны достаточно быстро. Уже в ночь на 22 июля будут понятны основные тенденции, и впоследствии цифры будут корректироваться, но, вероятно, не так значительно.
Итак, на Украине открылись избирательные участки. Голосование продлится до 20.00 (время совпадает с московским). На участках, расположенных за пределами Украины, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 по местному времени.
Участвовать в выборах, как и в России, могут украинцы, достигшие 18 лет. Сейчас, по данным ЦИК этого государства, таких почти 30 млн человек.
Какие еще проблемы будущей коалиции можно увидеть, читайте в материале «Газеты.Ru».
По сути, остаются возможными варианты создания коалиции с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко» и «Голосом» Святослава Вакарчука.
Обе эти партии имеют четкую прозападную ориентацию, и это тоже достаточно неудобные партнеры для «Слуги народа», ведь такая коалиция может не понравиться избирателям восточных регионов, которые связывали с Зеленским, а теперь связывают с «Оппозиционной платформой — За жизнь» надежды на установление мира в Донбассе.
Тот факт, что «Слуге народа», вполне вероятно, не удастся сформировать однопартийное большинство, заставляет уже сейчас представлять расклады, в рамках которой может сформироваться будущая коалиция.
Политологи, разумеется, отвергают возможность создания блока «Слуги народа» с партией Петра Порошенко — это, конечно, может привести к социальному отторжению от новой украинской политической элиты, ведь голосование за Зеленского является четким «нет» от украинского народа той политике, которую вел его предшественник.
Не считают возможным и создание коалиции с «Оппозиционной платформой — За жизнь», хотя это выглядело бы логично, с учетом того, что эта партия претендует на звание «второй силы» Украины. Здесь, считают эксперты, «Слуга народа» будет исходить из того принципа, что Зеленскому необходимо будет формировать собственный канал коммуникации с Москвой.
К слову, в рядах партии «Слуга народа» уже определились с претендентом на пост спикера Рады в будущем составе. Так, по словам источников СМИ, это место будет предложено Дмитрию Разумкову.
«[Разумков] заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — говорит собеседник принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Какие прогнозы сделали социологи на прошедшей неделе и что предлагают главные претенденты на проход в Раду, — читайте в нашем обзорном материале.
Но это вовсе не значит, что результаты следует ожидать именно в этих рамках. На Украине Рада избирается по смешанному принципу: половина депутатов проходит по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. И это не на руку Зеленскому: его партия новая, и узнаваемых политиков в одномандатных округах ему представить было достаточно сложно. Именно поэтому политологи полагают, что «Слуге народа» не удастся провести больше половины своих депутатов от состава Рады.
По разным оценкам, «Слуга народа может рассчитывать на голоса от 41% до 52%. Разброс — очень большой, то есть социологи готовятся к разным вариантам развития событий.
Второй силой в стране, по прогнозам, станет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (их ожидаемый результат колеблется в диапазоне от 10% до 14%), и это достаточно большой успех для партии, которая на Украине имеет клеймо «пророссийской».
Остальные партии, которые могут претендовать на проход в новый состав Рады, — «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Голос» Святослава Вакарчука и «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Им специалисты «отдают» от 5% до 10%.
На первый взгляд, интриги никакой — все социологические службы Украины прогнозируют партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа». В этом, собственно, не сомневается и никто из экспертов.
Основной интерес заключается в том, сколько наберет партия «Слуга народа». В истории Украины еще не было случая, когда в парламенте однопартийное большинство. Зеленский на это, конечно, рассчитывает, ведь без него «Слуге народа» придется вступать в коалицию с какой-либо иной партией. И это, конечно, существенно усложнит будущие действия президента, ведь мы уже наблюдали, как Рада откровенно блокировала все инициативы Зеленского.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
На Украине сегодня наступает развязка электорального цикла. Весной жители страны в двух турах избрали президентом страны Владимира Зеленского, сегодня — досрочные выборы в Верховную раду.
Сегодня украинцы, по сути, завершат процедуру обновления политической элиты страны. Как будут развиваться события, первые экзит-поллы, прогнозы экспертов и оценки политологов — в нашем онлайне. Оставайтесь с нами!