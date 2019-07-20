Украина выбирает Раду. LIVE

Голосование будет проходить почти на 30 тыс. участках, каждый избиратель получит по два бюллетеня: один — с перечнем политических партий, согласно жеребьевке, второй — с фамилиями кандидатов в одномандатных округах в алфавитном порядке.

Окончательные итоги голосования должны быть оглашены не позднее, чем на пятнадцатые сутки, следующие за днем голосования, однако первые результаты, на которые, в целом, можно будет ориентироваться станут известны достаточно быстро. Уже в ночь на 22 июля будут понятны основные тенденции, и впоследствии цифры будут корректироваться, но, вероятно, не так значительно.