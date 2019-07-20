Украина выбирает Раду. LIVE

Досрочные выборы в Раду: прогнозы, экзит-поллы, первые результаты — онлайн

На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду. Основной фаворит — партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Однако все не так однозначно: прогнозы социологов сильно разнятся, а сформировать однопартийное большинство партии вряд ли удастся. Как проходит голосование на Украине и каковы будут первые результаты, следим в режиме онлайн.
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08:19

По данным ЦИК Украины, для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ. За рубежом будут открыты 102 избирательных участка. При этом в ряде округов Донецкой и Луганской областей внеочередные парламентские выборы не организуются и не проводятся. Речь идет о территориях самопровозглашенных республик Донбасса, на которых проживает около 3,7 млн человек.

08:10

Голосование будет проходить почти на 30 тыс. участках, каждый избиратель получит по два бюллетеня: один — с перечнем политических партий, согласно жеребьевке, второй — с фамилиями кандидатов в одномандатных округах в алфавитном порядке.

Окончательные итоги голосования должны быть оглашены не позднее, чем на пятнадцатые сутки, следующие за днем голосования, однако первые результаты, на которые, в целом, можно будет ориентироваться станут известны достаточно быстро. Уже в ночь на 22 июля будут понятны основные тенденции, и впоследствии цифры будут корректироваться, но, вероятно, не так значительно.

08:00

Итак, на Украине открылись избирательные участки. Голосование продлится до 20.00 (время совпадает с московским). На участках, расположенных за пределами Украины, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 по местному времени.

Участвовать в выборах, как и в России, могут украинцы, достигшие 18 лет. Сейчас, по данным ЦИК этого государства, таких почти 30 млн человек.

07:50

Какие еще проблемы будущей коалиции можно увидеть, читайте в материале «Газеты.Ru».

07:41

По сути, остаются возможными варианты создания коалиции с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко» и «Голосом» Святослава Вакарчука.

Обе эти партии имеют четкую прозападную ориентацию, и это тоже достаточно неудобные партнеры для «Слуги народа», ведь такая коалиция может не понравиться избирателям восточных регионов, которые связывали с Зеленским, а теперь связывают с «Оппозиционной платформой — За жизнь» надежды на установление мира в Донбассе.

07:33

Тот факт, что «Слуге народа», вполне вероятно, не удастся сформировать однопартийное большинство, заставляет уже сейчас представлять расклады, в рамках которой может сформироваться будущая коалиция.

Политологи, разумеется, отвергают возможность создания блока «Слуги народа» с партией Петра Порошенко — это, конечно, может привести к социальному отторжению от новой украинской политической элиты, ведь голосование за Зеленского является четким «нет» от украинского народа той политике, которую вел его предшественник.

Не считают возможным и создание коалиции с «Оппозиционной платформой — За жизнь», хотя это выглядело бы логично, с учетом того, что эта партия претендует на звание «второй силы» Украины. Здесь, считают эксперты, «Слуга народа» будет исходить из того принципа, что Зеленскому необходимо будет формировать собственный канал коммуникации с Москвой.

07:25

К слову, в рядах партии «Слуга народа» уже определились с претендентом на пост спикера Рады в будущем составе. Так, по словам источников СМИ, это место будет предложено Дмитрию Разумкову.

«[Разумков] заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — говорит собеседник принадлежащего Григорию Березкину РБК.

07:17

Какие прогнозы сделали социологи на прошедшей неделе и что предлагают главные претенденты на проход в Раду, — читайте в нашем обзорном материале.

07:12

Но это вовсе не значит, что результаты следует ожидать именно в этих рамках. На Украине Рада избирается по смешанному принципу: половина депутатов проходит по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. И это не на руку Зеленскому: его партия новая, и узнаваемых политиков в одномандатных округах ему представить было достаточно сложно. Именно поэтому политологи полагают, что «Слуге народа» не удастся провести больше половины своих депутатов от состава Рады.

07:00

По разным оценкам, «Слуга народа может рассчитывать на голоса от 41% до 52%. Разброс — очень большой, то есть социологи готовятся к разным вариантам развития событий.

Второй силой в стране, по прогнозам, станет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (их ожидаемый результат колеблется в диапазоне от 10% до 14%), и это достаточно большой успех для партии, которая на Украине имеет клеймо «пророссийской».

Остальные партии, которые могут претендовать на проход в новый состав Рады, — «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Голос» Святослава Вакарчука и «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Им специалисты «отдают» от 5% до 10%.

06:55

На первый взгляд, интриги никакой — все социологические службы Украины прогнозируют партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа». В этом, собственно, не сомневается и никто из экспертов.

Основной интерес заключается в том, сколько наберет партия «Слуга народа». В истории Украины еще не было случая, когда в парламенте однопартийное большинство. Зеленский на это, конечно, рассчитывает, ведь без него «Слуге народа» придется вступать в коалицию с какой-либо иной партией. И это, конечно, существенно усложнит будущие действия президента, ведь мы уже наблюдали, как Рада откровенно блокировала все инициативы Зеленского.

06:50

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

На Украине сегодня наступает развязка электорального цикла. Весной жители страны в двух турах избрали президентом страны Владимира Зеленского, сегодня — досрочные выборы в Верховную раду.

Сегодня украинцы, по сути, завершат процедуру обновления политической элиты страны. Как будут развиваться события, первые экзит-поллы, прогнозы экспертов и оценки политологов — в нашем онлайне. Оставайтесь с нами!