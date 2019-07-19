Последний бой Тимошенко: кому Зеленский отдаст власть

Всего за два дня до досрочных выборов в Верховную раду советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев выступил с неоднозначным заявлением о том, что глава государства при необходимости может отдать армии приказ наступать в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью «Цензору», видеозапись доступна на YouTube.

«Владимир Зеленский — человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли — да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше», — сказал советник.

Потураев даже не исключил, что Зеленский может отправить вооруженные силы в наступление.

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«Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ — он его отдаст», — убежден Потураев.

Это не первое резонансное заявление советника президента. До этого он уже предлагал переименовать Россию в «Московию» и «рубить головы» в Донбассе.

Однако слова Потураева о войне выбиваются из ряда остальных, как минимум, потому, что определенно идут вразрез с общей политической линией как самого Зеленского, так и его партии «Слуга народа», которой сейчас надо сделать все, чтобы получить большинство мандатов на предстоящих выборах.

Украинцы устали от войны и экономического кризиса и хотят завершения боевых действий, а сторонам конфликта на юго-востоке страны едва удалось договориться о бессрочном летнем перемирии, которое еще даже не вступило в силу. Оно заработает как раз в день досрочных парламентских выборов на Украине — 21 июля в 00.01 по киевскому времени. Также очевидно, что избиратели на востоке Украины голосовали за Зеленского в надежде на урегулирование конфликта и ждут соответствующих усилий и от его партии.

Выбор после выборов

Выборы в Раду пройдут по смешанному принципу — с мажоритарными округами, пропорциональными списками и пятипроцентным проходным барьером. Накануне на Украине опубликовали обновленные рейтинги политических партий. Скорее всего, это уже последние прогнозы перед воскресным голосованием.

Социологическая группа «Рейтинг» представила данные, согласно которым партия президента Украины «Слуга народа» укрепила позиции, и

теперь ее поддерживают 49,5% от тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором.

В то же время Центр Разумкова 15 июля публиковал данные, что за партию Зеленского готовы проголосовать лишь 41,5% избирателей, а Киевский международный институт социологии (КМИС) и вовсе утверждал, что рейтинг «Слуги народа» составляет 52,3%.

Учитывая разброс прогнозов, вероятнее всего, партии Зеленского не удастся набрать больше половины мандатов, а, значит, придется создавать коалицию. При этом выбор союзников окажется весьма непростым, принимая в расчет политическую направленность потенциальных партнеров: на второе место претендует «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую конкуренты называют пророссийской.

За ней идут «Европейская солидарность» Петра Порошенко с антироссийской риторикой и идеями евроинтеграции, «Батькивщина» Юлии Тимошенко с «новым курсом» Украины, а также «Голос» Святослава Вакарчука, который главной целью, как и «Слуга народа», называет мир в Донбассе через «победу», восстановление территориальной целостности страны и подъем экономики.

Остальные силы, вероятнее всего, не смогут преодолеть избирательный порог в 5%.

При этом рейтинг «Слуги народа» зависит исключительно от действий самого Зеленского — у партии нет ни опыта, ни представителей в органах власти. А обозначить собственное однозначное и понятное направление политики им пока не удалось.

Как отмечает политолог Вадим Карасев из Института глобальных стратегий, с точки зрения создания коалиции у партии президента есть только один очевидный вариант.

«Коалиция возможна только с Тимошенко. Другого варианта нет. Теоретически возможна коалиция с партией рок-музыканта Святослава Вакарчука «Голос», однако только теоретически.

Люди Зеленского постараются обойтись без союза с другими и сформировать однопартийное большинство, хотя в истории Украины такого еще не было», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Он добавляет, что возможность сформировать большинство у партии «Слуга народа» может быть за счет депутатов по мажоритарным округам, которые идут в Раду при поддержке главы МВД Арсена Авакова и предпринимателя Игоря Коломойского.

«Задача Зеленского и его людей, которые представляют «электоральный бунт против элиты», — создать правительство во главе со своим премьером», — указывает Карасев. Идеал для них — формирование системы, где «сильная рука сочеталась бы с экономическим либерализмом и представляла бы собой что-то среднее между Грузией Михаила Саакашвили и Белоруссией Александра Лукашенко».

Эксперт исключает союз с «Оппозиционной платформой» Виктора Медведчука, так как, по его словам, «Слуге народа» нужен свой канал связи с Кремлем без взаимодействия с Медведчуком.

«Они ни при каких условиях не пойдут на сделку с Медведвучком, который будет выдвигать свои условия», — считает эксперт.

В свою очередь, политолог Андрей Окара придерживается мнения, что

партии «Слуга народа» придется сложно, так как ее члены сами являются разношерстной компанией не связанных между собой людей. Политическую силу президента он характеризует как «профсоюз аниматоров и продюсеров».

Окара отмечает, что коалиция с Тимошенко вполне возможна, так как у этой партии есть немало людей, имеющих опыт работы во власти, однако лидер партии видит себя в качестве премьер-министра страны, что не устраивает людей Зеленского.

У «Слуги народа» может также сложиться союз с Вакарчуком, говорит Окара. Что же касается партии Медведчука, то эксперт не исключает, что представители блока могут получить какие-то посты в Раде.

То есть на данный момент политологи сходятся во мнении, что самым логичным союзником для «Слуги народа» на данном этапе является партия «Батькивщина», но здесь есть один нюанс, который также станет непростым для построения Зеленским образа независимого политика.

«Если «Слуга народа» вступит в коалицию с «Батькивщиной» и Юлия Тимошенко станет премьер-министром, о чем говорили, собственно, еще многие месяцы назад, тогда, в общем, можно будет говорить, что обвинения в том, что Зеленский и Тимошенко являются марионетками одного и того же кукловода [олигарха] Игоря Коломойского, были оправданными», — полагает программный директор клуба «Валдай», профессор РАН Олег Барабанов.

При любом раскладе коалиция Зеленского будет выглядеть как сделка с совестью, именно поэтому «Слуга народа» крайне рассчитывает на формирование однопартийного большинства, но шансов на это немного.