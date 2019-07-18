Битва всех против всех: кто проиграет на украинских выборах

На Украине опубликовали, видимо, последние рейтинги политических партий перед досрочными выборами в Верховную раду, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 21 июля. Социологическая группа «Рейтинг» 18 июля представила данные, согласно которым позиции партии президента Украины «Слуга народа» еще больше укрепились — ее поддерживают 49,5% от тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором.

Впрочем, другие украинские исследовательские группы дают несколько иную картину электоральных предпочтений. Так, Центр Разумкова 15 июля доказывал, что за партию Зеленского готовы проголосовать лишь 41,5% избирателей, а Киевский международный институт социологии (КМИС) и вовсе утверждал, что рейтинг «Слуги народа» составляет 52,3%.

Все социологи в один голос твердят, что партия президента одержит уверенную победу на предстоящих выборах, и сомневаться в этом, в общем-то, оснований крайне мало.

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Так же, как все социологические службы ставят на второе место партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую конкуренты называют пророссийской. Она может рассчитывать на голоса 12,5% украинцев (по версии Центра Разумкова), 11,6% («Рейтинг») или 10,3% (КМИС).

От 5% до 10%, по разным оценкам, набирают «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» (Юлии Тимошенко) и «Голос» Святослава Вакарчука.

Видимо, именно эти пять партий будут бороться за распределение мест в будущем составе Верховной рады, остальные организации, как ожидается, не пройдут избирательный порог в 5%.

«Токсичные» кандидаты и лидеры

Наиболее интересен здесь тот момент, что крупные социологические центры на Украине по-разному оценивают потенциальный успех президентской партии —

все же разброс более чем 10%, а это значит, что социологи готовятся к разным вариантам развития событий.

Рейтинг «Слуги народа» целиком и полностью зависит от действий самого Зеленского — у партии нет политического опыта, она не представлена ни в одном из органов власти. При этом ключевым для президента стал момент подбора кандидатур в партийные списки. По сути, у Зеленского был карт-бланш — составить эти списки таким образом, чтобы в них не оказалось ни одного человека, за которым тянулся бы шлейф скандалов, как это свойственно, к примеру, для опытных игроков украинского политического процесса.

Собственно, на исключение наиболее «токсичных» кандидатов и была нацелена работа последнего времени — таков, по сути, был социальный запрос со стороны электората. И Зеленский в этом направлении проявил достаточный уровень чувствительности к требованиям общества, считает украинский политический эксперт Валентин Гладких.

Еще в начале июня на третьем этапе своего предвыборного съезда партия Зеленского исключила семь кандидатов из своего избирательного списка. Речь идет, например, об уроженце Санкт-Петербурга, замглавы Всеукраинского аграрного совета Михаиле Соколове, экс-начальнике Государственного центра информационной безопасности Романе Боярчуке, замдиректора «Компании Ферония» Ольге Кавун и ряде других кандидатов.

«Можно долго спорить, правильно ли их исключили, точно ли исключили наиболее токсичных, почему именно этих, — недовольные будут всегда. Но мы, в принципе, увидели готовность выполнять обещания»,

— цитирует УНН слова Гладких.

На руку «Слуге народа» в этом случае, конечно, играет личный рейтинг президента. Деятельность Зеленского, по данным КМИС, на данный момент, положительно оценивают 72,8% жителей Украины. Очевидно, что фигура президента Украины становится локомотивом для его партии.

«Партия «Слуга народа» может получить немного больше половины успеха Зеленского на выборах — 40% и выше. Это будет означать, в частности, укрепление позиций президента. Он пока что «висит» между теми людьми, которые за него проголосовали и пошли домой, и еще какими-то, с кем он работал в «Квартале 95», небольшой частью продвинутой публики. Реальной поддержки у него нет, в силовых структурах поддерживают линию, которую пять лет внедряли [экс-президент Петр] Порошенко, [председатель Верховной рады Андрей] Парубий и остальные», — говорил «Газете.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Напротив, для других партий их лидеры могут стать тормозящим элементом. Так, деятельность лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко одобряют лишь 25,7% при антирейтинге 49,5%, Юлии Тимошенко — 21,7% при антирейтинге 48,1%, Святослава Вакарчука — цифры относительно равные (25,8% относятся к нему положительно, 29,4% — негативно).

Наиболее сложная ситуация в этом плане у Петра Порошенко. Его антирейтинг колоссальный и, видимо, самый высокий среди всех украинских политиков — негативно его деятельность оценивают 75,8%, тогда как поддерживают персонально его лишь 10,2% избирателей.

И рейтинг его «Европейской солидарности» напрямую отражает отношение украинцев, прежде всего, к прежнему опыту жизни в политической системе, управляемой именно Порошенко.

Недаром рейтинг партии в разные этапы предвыборной кампании балансировал на грани прохождения в Раду (около 5%), а союзники Порошенко (например, премьер-министр Владимир Гройсман) и вовсе решили отмежеваться от него на самом старте избирательной гонки в парламент страны.

Что предлагает «Слуга народа»

Интереса нынешней избирательной кампании на Украине добавляет тот факт, что лидирующие партии занимают порой полярные позиции относительно ключевых вопросов будущего развития Украины. Главными из них остаются — политическая ориентация на Восток или Запад, участие или неучастие Киева в военных и политических альянсах.

«Слуга народа» при этом пытается выступать как некая консолидирующая сила, которая стремится учитывать интересы как восточных регионов, так и западных. Но это, по существу, только на уровне риторики.

По факту же Зеленский так до конца и не сформулировал ясного и однозначного направления развития внутренней и внешней политики. Отчасти это можно объяснить нежеланием Зеленского отсекать от своей партии какую-то часть электората, ведь очевидно, что Восток страны голосовал за Зеленского в надежде на урегулирование конфликта в Донбассе. При этом националисты уже однозначно дали понять, что готовы к активному противодействию, если им что-то не понравится.

«Мы к Зеленому (Владимиру Зеленскому. — «Газета.Ru») пока спокойно относимся, но, если он начнет творить что-то, что нас совсем не устраивает, мы просто выйдем на еще один «майдан», — рассказывал недавно корреспонденту «Газеты.Ru» Владимир из Полтавы, придерживающийся националистических взглядов.

К слову, экс-глава СНБО Александр Турчинов буквально на этой неделе уже предупреждал, что Украина может не пережить еще одного «майдана», то есть такого развития событий не желают даже представители прежней политической элиты, которые пришли к власти как раз на волне массовых акций протеста.

Тем не менее, Зеленский на первом этапе своего президентства явно не намерен допускать таких «ошибок». По крайней мере, его предвыборное обещание сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе, пока что остается громким заявлением: боевые действия с его приходом к власти только усилились, а политическая часть минских соглашений явно не нашла отражения в его действиях и словах. Здесь, правда надо сделать уточнение, что 17 июля было достигнуто соглашение об объявлении бессрочного перемирия прямо в день выборов — в ночь на 21 июля. Будет ли оно соблюдаться, покажут дальнейшие события, но в рамках предвыборной кампании — шаг, действительно играющий на руку президенту.

Но пока многие наблюдатели делают вывод, что политика Зеленского — по крайней мере, пока что — протекает вполне в фарватере позиций его предшественника Петра Порошенко.

И осторожность Зеленского вполне понятна — опять же из социологических выкладок. По данным КМИС, отношение к России, в среднем, на Украине противоречивое: 46,5% украинцев относятся к нашей стране положительно, 43,6% — плохо. Еще более противоречиво выглядит распределение подобных оценок, если посмотреть на отношение к России на Западе и Востоке страны.

Так, в западных регионах положительно к РФ относятся только 24,2% жителей, плохо — 72,1%. Диаметрально противоположная ситуация на Востоке. Здесь положительные оценки дают 71,3%, отрицательные — 16,7%. При этом если брать отдельно регион Донбасса, то полярность доходит до еще больших пределов.

Возможно, именно поэтому «Слуга народа» старательно обходит стороной эту сложную и по-настоящему разделяющую Украину проблему. В основном, предвыборная программа сосредоточена вокруг обещаний самого Зеленского, среди которых — борьба с коррупцией, ограничение власти, экономические преобразования.

С другой стороны, это не удивляет, ведь у будущей фракции «Слуги народа», по сути, главная цель — обеспечение нормального функционирования политической власти.

А вот внешнеполитический аспект партии, конечно, больше сосредоточен на усилении интеграции Украины в евроатлантические структуры — еще большем сближении с Евросоюзом и НАТО и перезагрузке отношений Киева и Запада в целом.

Что предлагают конкуренты

Именно на этих противоречиях, а в особенности — достаточно неоднозначной позиции «Слуги народа» и Зеленского по Донбассу — играют их оппоненты.

По понятным причинам эту ситуацию наиболее интенсивно эксплуатирует партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь». Именно благодаря своей четкой позиции по военному конфликту — о необходимости завершения его мирным путем — политическая организация получила расположение многих избирателей на востоке страны.

Дополнительных очков партии добавляет и то, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» настаивает на улучшении отношений с Москвой. Хотя тут надо отметить, что именно этот пункт вызывает раздражение у электората в западных регионах Украины. Правда, эта политическая партия на грандиозных успех на этих территориях, кажется, и не претендует.

Импонируют электорату на Востоке и предложения отменить наиболее резонансные законы, принятые при Петре Порошенко, урегулировать цены на газ, возродить экономику страны, отказаться от участия в военно-политических союзах и наладить экономические отношения с Россией.

Антиподом «Оппозиционной платформе — За жизнь» выступает «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Центральной темой предвыборной программы партии является продолжение евроинтеграции и углубление противостояния с Россией.

В целом, даже такая позиция не позволила «порошенковцам» обойти достаточно твердый социальный запрос на решение проблемы Донбасса. Здесь партия не предлагает ничего нового: она утверждает о необходимости введения миротворцев ООН на неподконтрольные Киеву территории вплоть до российских границ. Идея не нова, она обсуждается уже достаточно длительное время, однако против выступает Москва.

Дело в том, что Порошенко, настаивая на размещении миротворцев на всей территории ДНР и ЛНР, таким образом, делает стороной конфликта Россию, ведь линией соприкосновения зоны конфликта в таком случае станет государственная граница РФ. Такой подход не устраивает Москву, о чем российские политики неоднократно заявляли на площадках разного уровня.

Партия играет на обострение и без того плохих отношений с Россией, то есть ничего нового предложить не может.

Неизменным остается и приоритетность усиления армии Украины для соответствия стандартам НАТО.

Схожие позиции — у «Батькивщины». Тимошенко обещает «новый курс Украины», с которым, собственно, лидер партии выступала в качестве кандидата на пост президента страны весной текущего года.

Для решения ситуации в Донбассе партия Тимошенко хочет привлечь к переговорам США и Великобританию (на подобном же в свое время настаивал Порошенко, об этом же уже успел заявить и Зеленский). При этом «Батькивщина» требует рассмотрения вопросов Донбасса и Крыма в едином пакете. Отдельным пунктом программы партии Тимошенко является повышение зарплат украинцев до уровня жителей Польши.

Другой претендент на попадание в Раду, — «Голос» Вакарчука. Партия выступает на схожих позициях со «Слугой народа» и, в целом, может оттянуть часть голосов фаворита. «Голос» намерен бороться с олигархами и создавать высокотехнологичную экономику. Однако главной целью партия Вакарчука называет победу в Донбассе и восстановление территориальной целостности страны.