«Записочка президенту»: Кирилла Вышинского сегодня освободят

Руководитель РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский может выйти на свободу уже в понедельник, 15 июля. Об этом сообщила в своем фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Сегодня в 16:15 в помещении Подольского райсуда состоится заседание по делу Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек официально, по решению суда, выйдет на свободу», — заявила она.

По словам Сарган, это стало возможным благодаря решению конституционного суда и «маленькой записочке, которую передали президенту Украины».

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Тем временем, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать Кирилла Вышинского. Кроме того, российский омбудсмен встретится с украинской коллегой, чтобы обсудить вопросы защиты прав россиян и украинцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет рад освобождению Кирилла Вышинского. Как сообщает ФАН, он сообщил об этом журналистам в ходе брифинга.

«Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация с задержанием Вышинского. И мы будем очень рады, если он выйдет на свободу», — отметил представитель Владимира Путина.

Кроме того, Песков отказался комментировать сообщения, что украинских моряков ВМСУ, нарушивших государственную границу РФ в Керченском проливе, могут отпустить в ближайшее время.

В мае 2018 года в Киеве задержали руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к международным организациям с призывом осудить украинское руководство за преследование Кирилла Вышинского.

«Молчание равно соучастию в формировании тоталитарного информационного пространства в самом сердце Европы», — убеждена Захарова.

Она также обратилась к руководству ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, «Репортеров без границ», Комитета по защите журналистов, структур Евросоюза, а также к властям западных государств и коллегам Вышинского.

В сентябре МИД РФ потребовал незамедлительно освободить Кирилла Вышинского — он не нарушал украинских законов и вел профессиональную деятельность «совершенно открыто», передает НСН.

Мария Захарова отметила, что в российском внешнеполитическом ведомстве обеспокоены условиями содержания журналиста и ухудшением его здоровья. Ранее журналиста госпитализировали из зала суда. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Вышинский «точно» не жалуется на состояние своего здоровья.

«К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители», — отметила Денисова. Она подчеркнула, что Вышинскому передают все необходимые и «качественные» медикаменты.

Украинский омбудсмен также рассказала, что за последние четыре с половиной месяца журналиста девять раз посещали врачи.

Сам Вышинский заявлял, что его задержание было организовано на уровне правительства Украины. По словам журналиста, обвинения против него «абсурдны» и «лежат точно не в области права».

Он также добавил, что дело против него было «задумано и организовано» в Киеве. Вышинский подчеркнул, что особой веры в торжество украинского правосудия нет. Обвинение в тот раз потребовало для него 12 лет тюрьмы по обвинению в государственной измене.

В начале июля 2019 года Мария Захарова заявила, что украинские прокуроры сами не понимают сути уголовного дела против главного редактора РИА «Новости Украина».

«Не только он [Вышинский], не только его коллеги не понимают, о чем, в принципе, этот процесс, если говорить об обвинениях, но уже сами украинские прокуроры не понимают. Об этом они заявили, когда попросили об очередной отсрочке. Теперь им, оказывается, нужно ознакомиться с делами и материалами», — отметила представитель МИД России.