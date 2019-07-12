Не лучшая мысль: Госдеп ответил на идею Зеленского по Донбассу

Вашингтон не будет включаться в нормандский и минский форматы полилога по поводу деэскалации ситуации в Донбассе – так Госдепартамент США ответил на соответствующее предложение президента Украины Владимира Зеленского, передает ФАН.

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При этом в американском внешнеполитическом ведомстве указали, что по-прежнему являются приверженцами выполнения минских соглашений всеми сторонами вооруженного конфликта на юго-востоке Украины: Киевом, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также Россией — США по традиции называют Москву стороной конфликта, передает НСН.

«Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию «Минска». Украина выполняет свои обязательства в рамках «Минска» максимально возможным образом. России необходимо делать то же самое», — указали американские дипломаты.

При этом в ведомстве добавили, что единственным препятствием для окончания боевой фазы конфликта на территории Донбасса является не состав участников заседаний, а «отсутствие у России политической воли, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин считает, что идея Владимира Зеленского провести встречу «нормандской четверки» с участием США и Великобритании, которая была высказана ранее, не лишена интереса.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата»,

— сказал президент России.

В то же время он отметил, что «это очевидная вещь», что саммит должен быть хорошо подготовлен и что поговорить о нем можно будет после выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, и окончательного формирования украинского правительства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что для начала необходимо узнать мнение всех сторон переговоров, и напомнил о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скоро покинет свой пост.

«Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата. Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно», – обратил внимание российский лидер.

Во Франции предложение Зеленского встретили положительно.

«Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского начать диалог со своим российским коллегой [президентом России Владимиром Путиным] по урегулированию кризиса между двумя странами», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Франции.

Французские дипломаты напомнили, что «встречи в так называемом нормандском формате направлены на содействие выполнению обязательств, взятых сторонами в рамках минских соглашений, которые составляют согласованную основу для урегулирования конфликта на востоке Украины».

«Эти встречи не исключают любых других дипломатических усилий, направленных на достижение этой цели, и дополняют, в частности, обсуждения в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ»,

— пояснили во внешнеполитическом ведомстве Франции.

В российском МИДе, в свою очередь, отметили, что приветствуют инициативы по решению конфликта на юго-восточной части Украины, но только в том случае, если это будет сделано в соответствии с утвержденными Совбезом ООН минскими соглашениям, которые были подписаны в 2015 году главами России, Германии, Украины и Франции.

По мнению украинского олигарха Игоря Коломойского, которого СМИ называют одним из столпов поддержки Зеленского, конфликт в Донбассе не был «никем инспирирован», в том числе «никакой Россией». Об этом он сказал в интервью украинскому журналу «Новое время».

Бизнесмен отметил, что происходящее в юго-восточной части Украины является «внутренним гражданским конфликтом», который «готовился 20 лет, минимум с 2004 года».

«У нас то, что произошло в Донбассе, — это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт, никем не инспирированный, никакой Россией», — объяснил миллиардер.

В то же время помощь киевским властям со стороны Вашингтона Коломойский объяснил тем, что «Америке выгодно держать санкции против России». Украинский бизнесмен уверен, что США предоставляют военную помощь Украине для того, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе».

«Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент [США Дональд Трамп], по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим», — предположил Коломойский.