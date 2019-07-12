Четверку не трогать: США отвергли план Зеленского по Донбассу

В Париже стартовала встреча в рамках «нормандского формата» с участием Украины, Германии, Франции и России на уровне советников глав государств. Это первые подобные переговоры после вступления в полномочия президента Украины Владимира Зеленского.

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Незадолго до встречи Зеленский провел свой первый разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседа руководителей двух стран получилась «ознакомительной».

Сам же украинский лидер ходом беседы остался доволен. «Корона с головы не спадет», — так он описал свои ощущения.

При этом незадолго до переговоров с Путиным Зеленский заявил о необходимости расширения «нормандского формата». По мысли президента Украины, к нему должны быть привлечены также США и Великобритания в лице президента Дональда Трампа и премьера Терезы Мэй. Переговоры с руководством этих стран Зеленский хочет провести в Белоруссии, учитывая, что именно Минск является площадкой для встреч контактной группы по Украине.

Путин уже отреагировал на предложение украинского коллеги, отметив, что в Москве «никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата».

При этом Путин также подчеркнул, что необходимо выяснить отношение к такому формату переговоров остальных потенциальных участников. «Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата, — сказал он, напомнив, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вообще скоро покинет свой пост. — Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно».

В то же время российский лидер отметил, что — «это очевидная вещь» — саммит должен быть хорошо подготовлен и что подискутировать о нем можно будет после выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, и окончательного формирования украинского правительства.

Приглашение Мэй, которая вскоре покинет свой пост, дает понять, что инициатива Зеленского не выглядит проработанной. Неясно и то, возможен ли в ближайшем будущем визит в Белоруссию Трампа, учитывая сложность американо-белорусских отношений.

По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, ответ Путина свидетельствует о «дипломатическом отказе» президенту Украину. Российский президент дал ответ именно в таком виде, чтобы не обижать западных партнеров, считает эксперт.

По словам Бондаренко, включение США и Великобритании не в интересах России, так как оно бы свидетельствовало, что Москва на официальном уровне «признает роль Вашингтона» в решении украинской проблемы. В настоящее время, уверен собеседник «Газеты.Ru», не «стоит изобретать велосипед», нужно продолжать работу в существующем «нормандском формате».

Предложение Зеленского «носит немного пропагандистский характер», учитывая его обещания решить проблему Донбасса, полагает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин: «Избиратели ждут от него каких-то инициатив привлечения США и Великобритании».

Эксперт отмечает: «Практика показывает, что чем больше государств участвуют в проблеме, тем сложнее выйти на что-то позитивное». Топорнин уверен, что заявления Зеленского несут предвыборный характер.

При президентстве Петра Порошенко в Москве отрицательно относились к возможности участия в «нормандском формате» Вашингтона. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров говорил в сентябре 2018, что США — единственное государство, которое может повлиять на Украину. В то же время Лавров называл американское участие в политике Киева попыткой создать «новый долгосрочный опасный раздражитель у границ Российской Федерации».

Киев называл США и Великобританию гарантами украинского суверенитета, так как две эти страны были подписантами Будапештского меморандума в 1994 году. Этот документ гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на вывоз с ее территории ядерного оружия, размещенного во времена СССР. Надо, однако, подчеркнуть, что ни Украина, ни Россия этот меморандум так и не ратифицировали.

При администрации Барака Обамы влияние США на Украину было беспрецедентным: американский посол давала указания прокуратуре Украины, а вице-президент Джо Байден был фактически куратором украинской политики в Белом доме.

Сегодня администрация Белого дома занята другими проблемами и испытывает меньший интерес к украинскому вопросу.

Предложение Зеленского не вызвало энтузиазма в Вашингтоне. Как заявил журналистам в пятницу, 12 июля, представитель Госдепа США, в Вашингтоне выступают против изменения форматов переговоров по Украине.

Как отмечает Топорнин, подобной реакции следовало ожидать, так как в отличие от Обамы и Байдена, который «дневал и ночевал» на Украине, Трамп предпочитает наблюдать за ситуацией «со стороны». К тому же, считает эксперт, в США еще «мало определенности с президентом Зеленским, у которого пока нет четкой выверенной стратегии» во внешней политике.

Большинство наблюдателей считают, что говорить о каком-то изменении «нормандского формата» можно будет только после выборов и назначения нового правительства Украины.