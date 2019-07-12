«Корона не спадет»: Зеленский о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удовлетворен телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на ряд критических замечаний в свой адрес со стороны некоторых украинцев, передает НСН.

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«Корона с головы не спадет», — так Зеленский объяснил свое желание пообщаться с российским коллегой. Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным, так как для него главное — жизнь украинских моряков, задержанных сотрудниками ФСБ РФ в Керченском проливе. Зеленский также заявил о готовности к обмену заключенными между странами, сказав: «отдайте нам всех наших».

Первый телефонный разговор Путина и Зеленского был прагматичным и занял около 20 минут. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ФАН.

«Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов — они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор», — указал представитель Кремля.

Кроме того, Путин в свете прошедшего телефонного разговора обсудил проблематику российско-украинских отношений с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», — уточнил пресс-секретарь Путина.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госудумы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев,

министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен, указал Песков. Он также добавил, что в настоящее время нет планов следующего контакта Путина и Зеленского.

Отвечая на вопрос о том, как стартовал диалог, Песков сказал, что Путин начал разговор со слова «здравствуйте».

Ранее Путин заявил: он считает, что идея Зеленского провести встречу «нормандской четверки» с участием США и Великобритании, которая была высказана ранее, интересная.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», — обратил внимание президент России.

В то же время он отметил, что «это очевидная вещь», что саммит должен быть хорошо подготовлен и что поговорить о нем можно будет после выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, и окончательного формирования украинского правительства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что для начала необходимо узнать мнение всех сторон переговоров.

«Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата», — сказал он, напомнив, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скоро покинет свой пост.

«Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно», — обратил внимание российский лидер.

В марте нынешнего года

Зеленский пояснил свои слова о том, что он готов стать на колени перед Путиным, если это будет нужно для улучшения ситуации на Украине.

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать на колени, лишь бы не поставили на колени Украину. Я и сейчас готов на все ради этого», — сказал Зеленский.

Интересно, что бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил: Зеленский не хочет встречаться с Путиным наедине. По словам Квасьневского, Зеленский предпочитает начать общение с лидером России в «нормандском формате», т.е. при участии французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

«Такой формат создаст для него «защитный зонтик», ведь встреча с политическим хищником не стала бы для него благоприятной», — заявил Квасьневский.

Он также назвал решение Зеленского «справедливым». За три дня до этого Дмитрий Песков заявил, что Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти.