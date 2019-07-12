Разворот на Москву? Куда поведет Литву преемник Грибаускайте

О своих намерениях привести российско-литовский диалог в более осмысленный вид тогда еще кандидат в президенты Гитанас Науседа открыто заявлял в ходе предвыборной кампании. «Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», — приводило слова Науседы РИА «Новости».

Однако говорить о «пророссийском» президенте не приходится — высказывания Науседы сейчас касаются в основном внешних перемен в отношениях между странами — тогда как их содержание он обещает оставить неизменным.

По мнению литовского президента, в общении с Москвой необходимо использовать более дипломатичные и умеренные методы, при этом не прекращая осуждать российскую политику в отношении Украины и сохраняя курс на Запад.

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«Наш стратегический курс должен оставаться твердым и последовательным — более углубленная евроатлантическая интеграция и тесные отношения как с Европейским союзом, так и с США» — слова, сказанные Науседой во время инаугурации, не оставляют сомнений в неизменности сути литовской политики. Помимо западного направления, Вильнюс будет развивать совместные проекты с Белоруссией и балтийскими республиками — Латвией и Эстонией.

Наметившаяся активизация внешней политики во много объясняется изменениями, происходящими в регионе. Помимо Латвии, недавно высшее политическое руководство сменилось в Эстонии. Новый президент Керсти Кальюлайд сразу дала новый импульс диалогу с Россией — она встретилась с Владимиром Путиным и обсудила с ним ряд ключевых вопросов.

Причем последний раз до этого эстонский лидер посещал Москву восемь лет назад — это был Тоомас Хендрик Ильвес в 2011 году. Свои позиции старается упрочить и Польша, в последнее время стремящаяся стать главным партнером США в Восточной Европе. Имеют значение и парламентские выборы на Украине, которые должны определить будущий курс страны (они пройдут уже 21 июля). Политическая жизнь в Прибалтике и на соседних территориях активно обновляется, и одна из задач Литвы — удержаться в этом процессе.

Призывы Науседы смягчить российско-литовский диалог, при всей условности таких мер, не лишены смысла. Вильнюс в последние годы укрепился в статусе одного из самых жестких и принципиальных противников Москвы — по данным опроса «Левада-центра», проведенного в начале июня, 26% россиян считают Литву недружественной России страной. Это один из наиболее высоких показателей — наряду с Украиной, США и Великобританией.

Такая ситуация сложилась во многом благодаря политике предыдущего литовского лидера — Дали Грибаускайте, которая все годы своего президентства придерживалась жестких антироссийских взглядов.

Руководившая Литвой два срока подряд Даля Грибаускайте окончила Ленинградский государственный университет по специальности «политическая экономия» в 1983 году, позже получила звание кандидата экономических наук, работала преподавателем. После распада СССР, начиная с 1991 года, активно работала на европейском направлении, занимала высокие посты в министерстве финансов и литовском МИДе.

Президентом Грибаускайте стала в 2009 году, в 2014 была переизбрана на второй срок. Одним из основных направлений ее деятельности на этом посту была борьба с советским наследием страны — о временах СССР Грибаускайте отзывалась крайне негативно. В январе 2019 года она вручила премию Свободы участникам так называемого движения «лесных братьев» — литовского националистического подполья, боровшегося с советской властью в военные и послевоенные годы.

В последнее время официальный Вильнюс активно выступал на стороне Украины в конфликте с Россией. Грибаускайте регулярно заявляла об агрессии и военных амбициях Москвы и лоббировала усиление антироссийских санкций. В 2014 году резонанс вызвала речь Грибаускайте в эфире радио LRT, где она назвала Россию «террористическим государством».

«Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше», — ее цитата получила широкое распространение в СМИ.

Вскоре после инцидента в Керченском проливе, когда украинские ВМС незаконно вторглись в территориальные воды РФ, Литва по инициативе Грибаускайте в особом порядке ввела свои, «национальные» санкции против Москвы, хотя многие члены Евросоюза выступили против таких мер. Позицию Грибаускайте активно поддержал бывший в то время президентом Украины Петр Порошенко, призвавший другие страны последовать литовскому примеру.

В течение своего президентства Грибаускайте неоднократно заявляла об угрозе военного вторжения в Прибалтику со стороны России, из-за чего в стране вернули призыв в армию и увеличили военные расходы. Официальный Вильнюс также обращался к блоку НАТО с просьбой обеспечить безопасность региона.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники поймут, что воздушное пространство балтийских стран должно быть лучше защищено и обороноспособно» — весной этого года Грибаускайте на встрече с президентом США Дональдом Трампом настаивала на том, что в Прибалтике должно появиться больше американских войск.

В своем последнем годовом сообщении Даля Грибаускайте предостерегла нового президента Гитанаса Науседу от сотрудничества с «враждебными государствами» и заявила об опасности таких действий. Конкретных «врагов» она при этом не назвала, но смысл этого выражения предельно понятен как Науседе, так и политическому руководству Литвы и России.