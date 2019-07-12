Первый контакт: как прошел разговор Путина с Зеленским

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским был прагматичным и занял около 20 минут. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов — они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор»,

— цитирует слова Пескова ТАСС.

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Кроме того, Владимир Путин в свете прошедшего телефонного разговора обсудил проблематику российско-украинских отношений с постоянными членами Совбеза РФ.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», — уточнил пресс-секретарь Путина.

Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен, добавил Песков. Он также добавил, что в настоящее время нет планов следующего контакта Путина и Зеленского.

Отвечая на вопрос о том, как лидеры начали свой диалог, Песков заявил, что Путин начал разговор со слова «здравствуйте». Однако пресс-секретарь российского лидера не уточнил, с чего начался разговор Зеленского с российским президентом.

Ранее Зеленский в интервью Bild заявил, что свой первый разговор с Путиным планирует начать именно со слов: «Начнем с того, что Крым и Донбасс — это Украина».

Вместе с тем Россия придерживается позиции, что ДНР и ЛНР являются украинскими территориями, и опровергает присутствие российских военнослужащих и военной техники в зоне конфликта. Киев, несмотря на все попытки, в течение нескольких лет так и не смог представить юридических доказательств обратного.

Крым также не является для Москвы предметом дискуссий — Республика Крым и Севастополь являются субъектами РФ с марта 2014 года после референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом.

Разговор между Зеленским и Путиным неожиданно состоялся вечером 11 июля. В Кремле подчеркнули, что беседа произошла по инициативе украинской стороны.

В ходе разговора лидеры обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. При этом в Кремле отметили, что стороны договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов. В свою очередь, администрация Зеленского назвала вопрос освобождения задержанных в России украинских моряков ключевым предметом разговора.

Речь идет о 24 украинских моряках, задержанных Россией в ноябре прошлого года за незаконное пересечение государственной границы в районе Керченского пролива. Киев считает, что задержание моряков было неправомерным. Российская сторона воспринимает инцидент как провокацию и настаивает, что не нарушила никаких международных соглашений.

Подобный звонок — это уже вторая за неделю попытка Зеленского выйти на прямой контакт с российским президентом. 8 июля он обратился к Путину с предложением о встрече в Минске. По мнению украинского лидера, его беседа с Путиным должна пройти при посредничестве лидеров Берлина, Вашингтона, Лондона и Парижа.

В то же время Путин назвал предложение Зеленского интересным. Однако российский лидер отметил, что встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, поэтому посоветовал Зеленскому сначала сформировать правительство.

«Во-первых, этот «нoрмандский формат» и встречи на высшем уровне должны быть хорошо пoдготовлены, это очевидная вещь», — сказал российский лидер. «Во-вторых, более или менее о чем-то можнo будет говорить после окончательного формирования нoвого правительства Украины и проведения выбoров в парламент страны», — заявил Путин.