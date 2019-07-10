Последний батька Европы: 25 лет Лукашенко у власти

Будущий белорусский «батька», Александр Лукашенко впервые попытался прийти в политику ровно 30 лет назад — в 1989 году, но проиграл будущему премьеру Белоруссии Вячеславу Кебичу. Избраться депутатом Верховного Совета Белорусской ССР Лукашенко удалось за год до распада Союза — в 1990 году. Тогда он входил в состав фракции «Коммунисты за демократию» и жестко критиковал тогдашнего главу республики Станислава Шушкевича.

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Благодаря определенной харизме и недюжинным ораторским способностям Лукашенко смог завоевать популярность среди народных масс. Успех ему принесло и то, что уже в новой Белоруссии он возглавил временную комиссию по борьбе с коррупцией и стал выступать с громкими разоблачениями властной элиты.

Первые в Белоруссии президентские выборы 1994 года — это реальная политическая борьба: Лукашенко противостояли шесть кандидатов, среди которых — глава Верховного Совета Шушкевич, лидер Белорусского народного фронта Зенон Поздняк и Кебич. С последним Лукашенко вышел во второй тур, где получил 80%. Выборы прошли при небывалом накале страстей — во время одной из поездок автомобиль Лукашенко обстреляли неизвестные.

В то время Лукашенко поддерживали немало молодых амбициозных реформаторов, которые, впоследствии, разочаровавшись в своем лидере, перейдут в оппозицию:

«Лукашенко стал президентом, и только затем мы стали выяснять — кого же мы выбрали? Ведь его знали только по овальному залу Верховного совета. Лукашенко, конечно, изменился. Ведь в овальном зале он выступал за независимые СМИ, за настоящие суды. Но придя к власти, он стал отрезать ветви власти, и у нас остался один только ствол»,

— рассказывал в интервью Белсат ТВ в 2017 году Анатолий Лебедько, который поддерживал Лукашенко в начале его карьеры.

Те же, кто остался с ним, писали впоследствии, что именно Лукашенко помог становлению новой Белоруссии. «Лукашенко принял предельно ослабленную страну со множеством острейших социально-экономических проблем», — отмечается в книге «Страж Белоруссии Александр Лукашенко».

Критики Лукашенко же считали, что его феномен стал «зеркалом этого кризисного сознания» тогдашнего белорусского общества. «Массовая растерянность и дезориентация создают благоприятную атмосферу для пропаганды очередного исторического чуда, веры в простые решения», — отмечал в 1996 году вестник «Проблемы формирования гражданского общества в Белоруссии».

Первый президентский срок Лукашенко запомнился резким усилением власти спецслужб и цензуры в СМИ. В 1996 году парламент даже пытался начать процедуру импичмента в отношении Лукашенко, но собрать необходимое количество голосов не удалось, а сам президент на референдуме смог добиться увеличения президентского срока. Впоследствии — уже в 2004 году — на другом референдуме ограничения на пребывание на посту белорусского президента были и вовсе сняты.

В 1996 году Лукашенко стал активно двигаться в сторону большей интеграции с Россией, подписав с тогдашним президентом Борисом Ельциным договор об образовании Сообщества Белоруссии и России, а через год был подготовлен документ о создании таможенного союза и единого валютного пространства.

В то время Ельцин шел на второй президентский срок при низком уровне популярности, и за идею союза он ухватился не из большой любви к Александру Лукашенко. Возможность такого объединения была сильным козырем в борьбе за электорат своих противников-коммунистов, которые обвиняли тогдашнего президента России в «предательских» беловежских соглашениях.

По задумке, договор от 2 апреля 1997 года должен был иметь достаточно масштабный характер, однако впоследствии оказался лишь протоколом о намерениях. Документы, подготовленные экспертами, попав на стол к главе администрации президента Анатолию Чубайсу, тому не понравились.

Негативную реакцию Чубайса вызвало предложение создать коллективный орган парламентского собрания двух стран, решения которого должны были иметь обязывающий характер.

Подписание договора в таком виде не состоялось, а готовивший документы помощник президента Ельцина Дмитрий Рюриков ушел с должности.

Идея союза пережила правление Ельцина, а различные интеграционные документы пришлось подписывать новому президенту России Владимиру Путину, а затем — Дмитрию Медведеву. Отношения с последним у Лукашенко не заладились, и он, казалось, был искренне рад возвращению Путина к президентскому посту в 2012 году.

Моложавый спортивный Лукашенко, которого часто можно увидеть на хоккейной площадке, считается одним из главных политических партнеров России на постсоветском пространстве. Однако он часто позволяет себе жесткую критику в адрес Москвы и ведет себя достаточно независимо: он считает излишним нахождение на территории Белоруссии российских военных баз, поддерживал отношения с враждебным Москве грузинским президентом Михаилом Саакашвили, не признал воссоединения Крыма с Россией.

Все эти шаги дали части наблюдателей сравнить Лукашенко с румынским лидером Николае Чаушеску, который, будучи в союзе с Москвой, активно фрондировал в сторону Запада и критиковал Кремль. Это вызывало симпатии даже у жестких оппонентов Лукашенко, часть из которых считает его определенным гарантом белорусской государственности.

Союз Лукашенко

Несмотря на то что союз России и Белоруссии в большей степени существует на бумаге, самому Лукашенко удалось создать собственный союз, где причудливым образом сплелись остатки советского социального государства, авторитарного капитализма и вождизма, который иногда приобретает карикатурные оттенки.

Для приезжающих в Белоруссию эта страна выглядит государством, полным контрастов: здесь ровные дороги и вежливые дорожные полицейские, радушные и открытые люди, которые совсем не выглядят зашуганными «культом личности». Однако Белоруссию и ее лидера критикуют за преследование оппозиции, наступление на свободу СМИ и до сих пор существующую смертную казнь.

При этом, несмотря на то что у власти по-прежнему один и тот же человек, Белоруссией руководит уже восьмой состав правительства, а сама страна больше не кажется застывшим во времени осколком СССР.

«Я впервые посетила Белоруссию в 2012 году, и тогда я помню, что описывала ее как советскую утопию. Семь лет спустя я едва узнала места, которые я тогда посещала. Страна стала более современной, свежей и — одним словом — модной. Есть еще анекдоты про картошку, и некоторые вещи, как субботники, очень «вернулись в СССР», но в дополнение ко всему, теперь есть и IT-гуру, пьющие крафтовый кофе в кафе западного стиля, и хипстеры, катящиеся по улицам на скутерах», — рассказывает «Газете.Ru» Елена, жительница одной из европейских стран.

«Белоруссия все еще на десять лет отстает от соседней России, но она наверстывает упущенное — и быстро. И что еще более интригующе — иногда это кажется гораздо более европейским, чем то, что в России», — добавляет Елена.

Отношение Запада к Белоруссии и ее эксцентричному лидеру тоже изменилось — его уже почти не называют последним диктатором Европы, а слово «Минск» произносят на брифингах в Госдепе.

Речь о минских соглашениях — относительно нейтральный статус Белоруссии превратил столицу страны в признанную переговорную площадку.

Бальзамом на душу европейских политиков стали последние заявления белорусских властей о том, что конституция страны будет изменена, чтобы приблизить ее к европейским стандартам. В первую очередь, имеется в виду уточнение статей, связанных с референдумом и избирательной системой.

Сам Лукашенко в мае заявил, что, возможно, придется принимать новую конституцию, и поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке: «Мне часто задают вопрос: хотел ли бы я оставить существующую конституцию своему преемнику. Я честно говорил: «Нет, я бы не хотел», — заявил недавно Лукашенко.

«Мы прошли тот этап, когда нам нужна была сильная [президентская] власть, такая, как у нас есть. Надо не властью делиться, власть неделима, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», — говорил президент Белоруссии.

Следующие президентские выборы должны пройти в 2020 году. Как отметил Лукашенко, белорусские власти не намерены «устраивать политические игры» вокруг голосования — оно «пройдет в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки». Сам Лукашенко намерен в них участвовать, о чем он заявил в марте.

Белорусский лидер еще достаточно молод (ему 64 года), и пока не ясно, кто может сменить его в руководстве страной. У президента есть сын Николай, который с малолетства путешествует с отцом по иностранным державам и запросто общается с мировыми лидерами. Раньше белорусы шутили, что Лукашенко может быть президентом «доколе».

Сыну Лукашенко недавно исполнилось 14, и когда он стоит рядом с отцом, его легко можно спутать с советником или помощником президента. В одном из интервью глава государства рассказал о причине, по которой его внебрачный маленький сын постоянно его сопровождает. «А все банально — сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем! Мне, конечно, он нагрузки добавляет. Потому что ни одевать, ни кормить его никто не сможет — только я», — сказал президент Белоруссии.

Забота отца о сыне выглядит трогательной, однако, кроме сына, у Лукашенко есть и другой «хвост» — из множества нерешенных экономических проблем, в числе которых --слишком большая зависимость Белоруссии от России. Решать их придется, возможно, уже тому, кто придет на смену «белорусскому батьке», но слишком резкие действия могут привести к обрушению выстроенной Лукашенко системе.