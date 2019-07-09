«Ниже плинтуса»: Собчак осудила Габунию

Мат в адрес президента России Владимира Путина — бессмысленная подростковая выходка, заявила телеведущая Ксения Собчак. Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает НСН.

«С первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — заявила Собчак, отметив, что ее мнение остается «неизменным».

Другая российская телеведущая, Ирада Зейналова, заявила, что готова «по-дворовому набить морду» грузинскому ведущему Георгию Габунии, который в эфире нецензурно высказался о президенте России, передает ФАН.

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«Он назвал рабами меня, моего отца, моего сына, моего мужа и всех, кого я люблю и уважаю», — возмутилась ведущая в своем фейсбуке. По словам Зейналовой, вряд ли Путин будет бить грузинского журналиста за оскорбление, хотя опыт у российского лидера «есть еще с питерских дворов».

«Готова набить оскорбившему меня, могилы и моих близких морду — по-простому, по-дворовому. Да, испачкать руки. Да, по-бабьи, но в реальности. Не в эфире за тысячи километров. Потому что дно должно быть наказуемо», — подытожила ведущая.

Министерство иностранных дел РФ назвало «беспрецедентной по низости выходкой» выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

8 июля гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за матерную брань журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале написала российская телеведущая Ольга Скабеева.

При этом Гварамия заявил, что не мог представить, что ему придется извиняться за оскорбление российского президента.

«Пафос для меня абсолютно приемлем, никаких запретов и самоцензуры в отношении Путина у меня нет», — сказал Гварамия.

Он добавил, что канал не разделяет эту позицию, а затем извинился еще раз. Скабеева выразила благодарность всем жителям Грузии, которые сочли произошедшее опасной политической провокацией, а поведение телеканала — недопустимым.

Вскоре после выходки Габунии возмущенные грузины вышли протестовать к студии «Рустави 2», требуя принести извинения за оскорбления в адрес российского президента. По данным СМИ, на акцию протеста пришли сотни граждан. Протестующие также потребовали от руководства телеканала уволить Габунию.

Грузинские власти впоследствии извинились за недостойное поведение телеведущего. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что выходка Габунии — это «омерзительная провокация». Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что оскорбления в адрес Путина идут вразрез со всеми грузинскими традициями и «служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе».

Мат Габунии прозвучал всего через пару недель после того, как в Грузии вспыхнули массовые антироссийские протесты. Поводом для беспорядков стал инцидент в парламенте с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Приехавший 20 июня в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат возмутил грузинскую оппозицию тем, что, по приглашению грузинской стороны, занял место спикера парламента страны и выступал на русском языке.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось несколько тысяч грузин, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Протестующие размахивали флагами Грузии, Украины и США и выкрикивали разнообразные антироссийские лозунги, скандируя самоназвание Грузии «Сакартвело». Гаврилова радикалы облили водой.

В то же время на площади у здания парламента начались столкновения радикалов с отрядами спецназа. Силовики применили гранаты со слезоточивым газом, резиновые пули и водометы. Около 250 человек получили различные ранения, задержаны были более 200 манифестантов.