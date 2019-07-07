Секрет Медведчука: как стать кумом Путина

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» рассказал, как президент России Владимир Путин стал крестным отцом его дочери. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

«Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой [стать крестным] к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, что Владимир Владимирович не отказал в этом», – заявил украинский политик.

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Медведчук добавил, что со своим будущим кумом познакомился еще в начале нулевых годов, когда занимал должность вице-спикера Верховной рады. Владимир Путин тогда в первый раз стал президентом России. Крестины состоялись в 2004 году.

Путин при этом регулярно видится со своей крестной дочерью – в последний раз они встречались в Крыму еще до 2014 года, подчеркнул Медведчук.

Возвращение бывшего вице-спикера Рады в украинскую политику началось около года назад. Как сообщает ФАН, волна критики со стороны украинских националистов и призывы посадить Медведчука в тюрьму начались после объединения «Украинского выбора» с партией Вадима Рабиновича «За жизнь».

Медведчук не скрывает своей дружбы с Владимиром Путиным — как и то, что он уже не первый год координирует «скрытый диалог» между высшей российской и украинской властью, а значит, входит в число «неприкасаемых» фигур украинской политики.

По слухам, самолет Медведчука нарушает государственный запрет на перелеты с Украины в Россию и летает напрямую из Киева в Москву.

За год до этого президент России Владимир Путин встретился с Виктором Медведчуком в Крыму, сообщали СМИ со ссылкой на источники. Стороны обсудили политику Киева, выполнение минских соглашений противоборствующими сторонами в Донбассе, а также возможность обмена пленными между вооруженными силами Украины и командованием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Еще два источника, близкие к Кремлю, подтвердили, что Медведчук находился на территории Крыма во время визита в регион российского лидера, а также уточнили, что последние два года Путин регулярно встречается с ним во время поездок на полуостров. Официально ни Кремль, ни окружение Медведчука не подтвердили информацию о встрече в Крыму.

В конце июня 2019 года Медведчук в обход президента Украины Владимира Зеленского договорился с Донбассом о выдаче четырех украинских пленных. По словам самого Медведчука, новый лидер страны не настроен на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

«Я обратился к Леониду Ивановичу Пасечнику и к Денису Владимировичу Пушилину, увидев то, что господин Зеленский не собирается их освобождать или проводить обмены», — заявил политик.

Ранее он призывал Зеленского «договориться с Москвой». Как заявил украинский политик агентству Reuters, это позволит за несколько месяцев восстановить контроль над Донбассом, получить недорогой газ, а также российские инвестиции.

«Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — подчеркнул Медведчук.

«Если мы <...> продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь еще больше ухудшится», — добавил нардеп. По его словам, ежегодно без России Украина теряет до $20 млрд — в экспортном потенциале, передает НСН.

Медведчук также оказывался в центре громких бизнес-скандалов. Издание «Новое время» и депутат Сергей Лещенко считали Виктора Медведчука настоящим владельцем компании «Протон Энерджи» и связанных с нею фирм «Глуско» и «Креатив Трейдинг», которые благодаря СБУ стали единственным покупателем и реализатором сжиженного газа у «Роснефти» (чья доля оценивалась в 40% рынка). Медведчук отрицал свою связь с этим бизнесом и подал против депутата пять судебных исков.

Летом 2014 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что Медведчук не может выступать посредником на переговорах с ДНР и ЛНР в связи с тем, что с 2012 года якобы финансировал «создание экстремистских групп, ставших причиной конфликта в Донбассе». Кум Путина подал на Парубия в суд и выиграл — секретаря СНБО обязали извиниться за оскорбление чести и достоинства.