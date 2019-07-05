«Спокойненько разберемся»: Путин уличил Запад в двойных стандартах

Нельзя «все время» требовать от России выполнения минских соглашений, особенно в той части, которая даже не относится к Москве, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает РИА «Новости».

«Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Запад почему-то не требует выполнять минские соглашения от Украины. Но при этом Россия не может выполнять минские соглашения «за Киев». «Давайте я издам этот указ, что это будет тогда?» — выразил недоумение президент РФ.

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Он подчеркнул также, что власти Украины по-прежнему не приняли закон об амнистии ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, хотя это предусмотрено минскими соглашениями.

Кроме того, прямо противоречит минским соглашениям указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса, отметил Путин.

Наконец, президент РФ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует непоследовательность по донбасскому вопросу. Если в ходе предвыборной кампании будущий украинский лидер заявлял, что нужно выстраивать диалог, отметил Путин, то теперь он «ездит в Европу и называет своих сограждан сепаратистами».

Премьер Италии Джузеппе Конте, в свою очередь, заявил, что итальянское правительство будет работать над созданием условий для снятия санкций с России, сообщает ФАН.

«Италия работает для того, чтобы создались предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией. Это состояние не идет на пользу никому», — заявил премьер-министр.

4 июля президент России посетил Италию с рабочим визитом. Путин отметил, что согласен с оценками переговоров, которые дал итальянский коллега: «Они, действительно, были деловыми и конструктивными».

Минский протокол представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подписали в сентябре 2014 года.

Спустя полгода, в феврале 2015 года, стороны заключили минские соглашения, в соответствии с которыми они обязались способствовать постепенной деэскалации конфликта в Донбассе и установлению режима прекращения огня.

Кроме того, стороны конфликта — Киев и самопровозглашенные республики — гарантируют отвод тяжелых вооружений — танков и крупнокалиберных артиллерийских орудий. К настоящему времени, спустя четыре года после подписания соглашений, большая часть их положений остается невыполненной. Конфликт до сих пор продолжается, а стороны по-прежнему обвиняют друг друга в обстрелах. Впрочем, с помощью этих договоренностей удалось прекратить острую фазу противостояния.

Киевские власти называют Россию «страной-агрессором» и регулярно предъявляют обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва все обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является ни стороной конфликта на Украине, ни субъектом минских соглашений.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «разблокировке» минского процесса, передает НСН. По его словам, свидетельством этому является разведение сил сторон в Донбассе возле Станицы Луганской. Он добавил, что отход ВСУ и ополченцев с занимаемых ими ранее позиций в районе подтвердила ОБСЕ.

«Появилась надежда на завершение горячей фазы конфликта», — подчеркнул украинский лидер.

30 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ официально подтвердила, что вооруженные соединения ВСУ и ЛНР оставляют район Станицы Луганской. Процесс разведения сил начался еще 26 июня.

За неделю до этого министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят обстрелы Донецка и других населенных пунктов неподконтрольных территорий.

«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — подчеркнул Полторак. Он отметил, что украинская сторона выполняет минские соглашения.

Однако, добавил Полторак, в случае угрозы потери позиций украинское государство будет отвечать и «не отдаст ни кусочка земли».