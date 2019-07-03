Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии

Во время официального визита в Рим президент России Владимир Путин встретится со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой и премьером Италии Джузеппе Конте, а также примет участие в форуме-диалоге гражданских обществ двух стран. Форум был создан в 2003 году, чтобы поощрять сотрудничество между общественностью России и Италии.

Поездка в Рим — первый визит Путина в ЕС в 2019 году. Италия — одна из наиболее дружественно настроенных к России стран, хотя поддерживает общую санкционную политику Европейского союза. Торговый оборот между нашими странами в 2018 году составил €26,9 млрд, Италия — второй после Германии покупатель российского газа.

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В России в настоящее время работают около 500 итальянских компаний. «Италия, пожалуй, единственная страна в Европе среди ключевых игроков, где от крайне правых до крайне левых есть сквозной компонент поддержки российской позиции. Трудно найти хотя бы одну партию в Италии, которая бы сказала, что она против России», — говорил в интервью The Washington Post Игорь Пелличчиари, профессор итальянского Университета Урбино в Италии и МГИМО.

В интервью газете Corriere della Sera перед визитом Путин отметил, что с Италией Россию связывают особенные отношения. «Мы продолжаем непрерывную работу в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Мы ценим накопленный капитал взаимного доверия и партнерства. Поэтому мы не хотели распространять ограничения на экономические связи с Италией, но проблема заключается в том, что наши меры — ответные на незаконно введенные санкции, и мы не могли вводить их на избирательной основе», — сказал российский лидер, имея в виду российские «контрсанкции» против ЕС.

В настоящее время в Италии у власти находится правительство «евроскептиков», которое выступает за укрепление связей с Россией. Один из ее лидеров — Матео Сальвини — пользуется определенным успехом в России благодаря своим заявлениям против санкций.

Он также ранее называл произошедший на Украине в 2014 году «евромайдан» оплаченной из-за рубежа «псевдореволюцией». При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, Сальвини назвал легальным.

Недавно правые националисты из партии «Лига» Сальвини существенно увеличили свое представительство в парламенте ЕС по итогам выборов.

При этом в правительственной коалиции «Лиги» с левопопулистской партией «Пять Звезд» не все гладко. Экономическая ситуация в стране не из лучших — Италия на днях едва избежала санкций ЕС из-за слишком большого внешнего долга страны. Заложенный в проекте бюджета на 2020 год дефицит 2,4% не устраивает Еврокомиссию из-за опасений кризиса в третьей экономике Евросоюза.

Стране также удалось избежать и досрочных выборов, хотя такая вероятность перед коалицией стояла. Это заставляет Италию быть более сдержанной.

«Хотелось бы, естественно, жесткой позиции Италии за безоговорочную отмену санкций, но это не свойственно итальянцам вообще. Тем более когда над Италией висит Дамоклов меч применения к ней санкций ЕС из-за несоблюдения евросоюзных правил относительно госбюджета», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» специалист по российско-итальянским отношениям Марк Бернандини.

Российского президента мало волнуют экономические проблемы Италии, важность визита для Путина — это укрепление позиций Москвы на европейской арене после достаточно удачного саммита «большой двадцатки» в Осаке. После встреч Путина с ведущими европейскими лидерами, а также президентом США Дональдом Трампом, на Западе заговорили, что в мире пытаются поменять прежний конфронтационный подход к России.

Кроме официальных переговоров у Путина в Италии пройдет и встреча с давним другом — экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. Оба политика знакомы много лет: «Естественно, это чисто дружеская встреча. Это будет продолжение дружеских неформальных контактов», — подчеркнул помощник президента Ушаков. Он также рассказал, что Путин и Берлускони периодически разговаривают по телефону. Кроме того, экс-глава итальянского совета министров часто посещает Россию. Стоит отметить, что экс-премьер встретится с российским президентом в новом качестве: недавно он был избран депутатом Европарламента и вполне может рассказать Путину о раскладе сил в этом политическом институте.

Кроме Италии, Путин совершит визит и в соседнее государство — Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском. Ждет российского лидера и краткая беседа с Государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Как отмечают в Кремле, в беседе стороны затронут «актуальные вопросы» мировой повестки. Известно, что и Москва, и Ватикан поддерживают усилия по защите христиан в Сирии, а также ведут диалог по урегулированию палестино-израильского конфликта. Стороны планируют говорить о ситуации на Украине, которая в настоящее время переживает раскол церквей, а также о ситуации в Венесуэле, где католическая церковь пытается играть посредническую роль во время политического кризиса.

России импонирует, что

католическая церковь не поддерживает санкционный режим против России.

«Санкции, которые были объявлены против России, не получили католического благословения, — говорил ранее в интервью «Газете.Ru» посол России в Ватикане Александр Авдеев. — Эти санкции не получили моральной поддержки церкви».

Кроме того, Римская католическая церковь ведет активный диалог с Русской православной церковью. В 2016 году прошла первая за несколько столетий встреча между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском, что положило начало высокому диалогу между двумя странами. Правда, о визите папы в Россию речь пока не идет — в Кремле прислушиваются к позиции православной церкви, которая считает это преждевременным.