«Позор украинской дипломатии»: Зеленский накажет Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от председателя правительства страны Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина за отправку ноты Москве по задержанным морякам без ведома главы государства.

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Глава администрации Зеленского Андрей Богдан пояснил, что согласно конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику страны, а глава МИДа обязан докладывать первому лицу государства о всех важных обращениях других стран.

«Сейчас некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент относительно смены кадров и назначения тех, которым доверяет президент», — добавил Богдан.

Двумя днями ранее депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире украинского телеканала NewsOne обвинил Павла Климкина в том, что тот позорит государственную дипломатию.

Парламентарий указал на то, что в нынешнем главе украинского внешнеполитического ведомства ужасно все: начиная то нелепого внешнего вида и одежды, заканчивая поведением и тем, что Климкин хватается всеми правдами и неправдами за свое кресло, передает ФАН.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии,

начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», — подчеркнул нардеп.

За два дня до этого Климкин заявил, что его ведомству не нужно согласование президента страны Владимира Зеленского, чтобы направлять Москве ноту по задержанным военным морякам.

Это стало ответом на критику со стороны главы государства, указавшего на недопустимое «самоуправство» украинского дипломатического ведомства, а также отдельно возмутившегося тем, что узнает внешнеполитическую повестку своей страны из интернет-новостей.

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были.

Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу. Нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит никаких политических моментов и принципиально новых вопросов», — заявил дипломат.

Как выяснилось позже, ведомство не координировало свои действия с Зеленским, что стало поводом для публичных разборок между главой государства и министром иностранных дел. О том, что МИД не поставил президента в известность о своих намерениях по столь тонкому вопросу, сказал сам Зеленский 27 июня.

«Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета, а точнее сказать — из «Украинской правды».

Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков, и про ноту ответа, который направил МИД», — рассказал президент в ходе брифинга.

Обрушился Зеленский и на депутатов Рады, которые отказались отправлять в отставку главу МИДа, передает НСН.

6 июня парламент Украины отказался принять отставку Павла Климкина. В Раду поступило два постановления об отставке — одно подали депутаты, а второе — президент. Однако лишь 141 и 137 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов проголосовали за то, чтобы уволить Климкина.

Спустя несколько дней Зеленскому пришлось повторно попросить Раду уволить главу МИДа и назначить на его место замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, который, к слову, входит в команду Порошенко и Климкина.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко указала в свете происходящего, что наблюдала внимательно за скандалом между двумя политиками и была очень расстроена их поведением.

«Стыдно, больно и крайне опасно для государства»,

— отметила бывшая председатель правительства Украины.

Она подчеркнула, что подобные ситуации лишь уничтожают украинское государство. В связи с этим она призвала как можно скорее навести порядок в исполнительной вертикали власти.

Стоит отметить, что ситуация, когда президент какой-либо страны узнает о внешней политике своего государства из СМИ и впрямь необычна. Происходящее в Киеве не могло не вызвать удивление у других дипломатов.

«Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД Украины на международной арене из Интернета. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааа», — написала в фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова.