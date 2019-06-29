«Позор Украины»: в Раде ждут отставки Климкина

Депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире украинского телеканала NewsOne обвинил министра иностранных дел Украины Павла Климкина в том, что тот позорит государственную дипломатию.

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Парламентарий указал на то, что в нынешнем главе украинского внешнеполитического ведомства ужасно все: начиная то нелепого внешнего вида и одежды, заканчивая поведением и тем, что Климкин хватается всеми правдами и неправдами за свое кресло, передает ФАН.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», — подчеркнул нардеп.

Два дня назад Климкин заявил, что его ведомству не нужно согласование президента страны Владимира Зеленского, чтобы направлять Москве ноту по задержанным военным морякам.

Это стало ответом на критику со стороны главы государства, указавшего на недопустимое «самоуправство» украинского дипломатического ведомства, а также отдельно возмутившегося тем, что узнает внешнеполитическую повестку своей страны из интернет-новостей.

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были.

Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу. Нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит никаких политических моментов и принципиально новых вопросов», — заявил дипломат.

При этом ранее Зеленский также, по сути, обвинил Климкина в недостаточной компетентности относительно разбирательства дела с арестом моряков, поскольку такие шаги МИД могли поставить под угрозу всю ситуацию, передает НСН.

«Вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть, право есть, приговор есть, а моряков нет, и поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой», — резюмировал Зеленский.

Стоит отметить, что ситуация, когда президент какой-либо страны узнает о внешней политике своего государства из СМИ, и впрямь необычна. Происходящее в Киеве не могло не вызвать удивление у других дипломатов.

«Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД Украины на международной арене из Интернета. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааа», — написала в фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На фоне всего происходящего представительница партии Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что конфликт между президентом и главой МИД не идет на пользу никому.

«Не идут министру истерики. Он видит свое политическое и дипломатическое фиаско.

Потому что, покажите реформированную дипломатическую службу, покажите дипломатов, послов, которые отстаивают нас. Нету. Потому что Министерство иностранных дел и большого дипломата Порошенко годами не назначали послов…А сегодня имеем то, что имеем. Климкин играется в кошки-мышки», — пояснила девушка.

Она также обвинила Климкина в косвенной причастности к тому, что на встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в рамках саммита G20 в Осаке они не обсуждали вопрос освобождения украинских моряков, которых задержали сотрудники ФСБ России в прошлом году в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ.

В итоге председатель правительства Украины Владимир Гройсман открыто заявил, что хочет отправить в отпуск Климкина и выбрать на его должность исполняющего обязанности.

По мнению главы кабмина, вариант «отпуска на несколько месяцев» может помочь Зеленскому и Климкину решить их разногласия. Премьер также пообещал, что, если Зеленский предложит министру отпуск, то он подпишет этот указ. Премьер Украины подчеркнул, что Климкин на посту со времен назначения экс-главы страны Петра Порошенко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также призналась, что ей стыдно за «работу» Климкина.

«Стыдно, больно и крайне опасно для государства», — отметила Тимошенко.

Она подчеркнула, что подобные ситуации лишь уничтожают украинское государство. В связи с этим она призвала как можно скорее навести порядок в исполнительной вертикали власти.

1 июля Верховная рада снова рассмотрит вопрос увольнения главы МИД. Климкин подал прошение об отставке еще за три дня до инаугурации президента. Однако, согласно конституции Украины, глава государства не может самостоятельно принимать решение об увольнении министров. Большую часть вопросов кадровых перестановок президент обязан согласовывать с Радой.