«Давно не виделись»: как в Осаке прошла встреча Путина и Трампа

В Японии на полях саммита «большой двадцатки» прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Перед ее началом американский лидер заявил, что президентов ждет «очень интересная дискуссия», на которой будут обсуждаться вопросы «торговли, коммерции, вопросы разоружения, протекционизма».

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«Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине», — так описана встреча в сообщении Белого дома в твиттере.

Путин в ответном слове сказал, что оба президента «не виделись» со времен встречи в Хельсинки и дал понять, что разговор, начатый в то время, необходимо продолжать: «Мы давно не виделись, со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки, так что спасибо обеим сторонам».

Саммит в Хельсинки был признан критиками Трампа неудачным, так как было заявлено, что президент слишком потакает Путину и не ценит данных своей разведки.

В то же время, та встреча походила в разгар расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о поиске связей кампании Трампа с Россией. Этих связей обнаружено не было, а потому The New York Times отмечает, что Трамп ищет «нового старта» с Путиным.

Тема «вмешательства в выборы» была затронута в начале встречи, правда, в шутливой манере. На вопрос журналистов, предупредит ли он Путина, что Россия не должна вмешиваться в выборы, Трамп, показывая пальцем в сторону российского коллеги, заявил: «Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста».

Президент Путин ранее заявил, что никакого вмешательства в кампанию США «на государственном уровне» не осуществлялось. Между тем, в США противники Трампа не оставляют в покое эту тему в связи с начавшейся предвыборной кампанией.

Так, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан в интервью MSNBC предположил, что Трамп может прибегнуть к помощи России в 2020 году. «Трамп смотрит на это сквозь пальцы, потому что не возражает, если русские вмешаются, чтобы попытаться улучшить перспективы его переизбрания», — заявил Бреннан.

Белый дом заявил, что темами нынешней беседы двух президентов стали Иран, Сирия, Венесуэла и Украина. «Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира», — сообщили в Белом доме.

Накануне встречи с президентом США Трампом Путин дал интервью изданию Financial Times, где он с уважением отзывался об американском лидере. При этом он отметил, что его беспокоит, что США пока не дали ясного ответа о судьбе договора о Стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его действие истекает в 2021 году и у обеих сторон есть возможность продлить его на пять лет, если они придут к соответствующему соглашению.

«Если сейчас переговоры не будут начаты, все, он «умрет», потому что времени просто не будет даже для формальностей»,

— заявил Путин в интервью.

Встреча Путина и Трампа в Осаке проходила с участием делегаций, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. То есть формат разговора — более высокий, чем так называемая «встреча на ногах», когда лидеры государств беседуют лишь с переводчиками. На встрече присутствовали глава американского минфина Стивен Мнучин и глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. По всей видимости, делегации обсуждали и экономические вопросы — все же в этом году между нашими странами произошел небольшой рост товарооборота.

С российской стороны на встрече также присутствовал помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С американской стороны был госсекретарь Майк Помпео, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Путин и Трамп встречаются нечасто. А полноценные встречи в формате двусторонних переговоров и вовсе можно сосчитать на пальцах одной руки. В прошлом году, 11 ноября, они виделись на торжественных мероприятиях в Париже, 1 декабря — на саммите G20 в Буэнос-Айресе, правда, тогда полноценная встреча была отменена по инициативе Вашингтона. Глава Белого дома объяснил это инцидентом в Керченском проливе, после которого Россия задержала украинских моряков и суда за незаконное пересечение государственной границы РФ.

Летом 2018 года более двух часов лидеры разговаривали в Хельсинки, до этого — в ноябре 2017 года — пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме. Правда, помощник президента Юрий Ушаков говорил, что за два года президенты десять раз поговорили по телефону.

Прорывов от этой встречи не ждут, никаких документов по ее окончанию не предусмотрено, однако важен сам ее факт, так как обе стороны невысоко оценивают формат двусторонних отношений.

Путин недавно заявил, что отношения обоих стран «деградируют». В то же время рабочие контакты между представителями Москвы и Вашингтона в последнее время стали более интенсивными. Недавно в Израиле прошла встреча главы Совбеза России Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности.