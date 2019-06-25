Виноват Саакашвили? Бурджанадзе объяснила протесты в Грузии

Тбилиси демонстрирует политическую недальновидность, и для восстановления хороших отношений с Москвой грузинским властям нужно будет приложить серьезные усилия, заявила экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Об этом сообщает ФАН.

«Из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно», — посетовала политик.

По ее мнению, антироссийская истерия в стране «подогревается спецслужбами США». Бурджанадзе также обвинила в инспирации протестов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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«Саакашвили играет не только в свою игру, он действует в интересах американских спецслужб. Этот человек пойдет на все — даже на внутреннюю дестабилизацию», — заявила бывшая спикер.

Бурджанадзе добавила, что Тбилиси боится выступить против «антироссийской истерии», чтобы не обидеть покровителей на Западе. По словам политика, Саакашвили сейчас будет пытаться «выжать максимум» из протеста и перевести грузинскую политику в русло русофобии.

Она подчеркнула, что глава российской делегации Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов, в связи с которым начались массовые протесты, «совершенно тут ни при чем».

О «русофобской истерии» в Грузии несколькими днями ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает НСН. По его словам, она подогревается радикальными элементами, в связи с чем можно только выразить сожаление, отметил представитель Кремля.

Ранее Москва ввела ограничения в связи с протестами и волнениями в Тбилиси. В частности, Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. По словам Пескова, это вынужденные меры, которые будут отменены только после изменения отношения в Грузии к России.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили двумя днями ранее обвинил жителей России в «наглости».

«Россияне вообще обнаглели до конца», — заявил Саакашвили. По его словам, об этом якобы свидетельствует происходящее в Грузии. Он также добавил, что Россия отправила «оккупанта» в грузинский парламент.

Впоследствии Саакашвили призвал провести в стране досрочные парламентские выборы.

Как отмечается, экс-президент Грузии заявил об этом после того, как лидер правящей партии Бидзина Иванишвили сообщил, что в 2020 году выборы пройдут по пропорциональной системе, хотя ранее планировалось отменить смешанную избирательную систему лишь к электоральному циклу 2024 года. Саакашвили же счел предложение дождаться очередных парламентских выборов «глупым» и подчеркнул, что все, кто согласится на это, «являются или глупцами, или купленными».

По мнению бывшего главы страны, митингующие в Тбилиси должны также требовать назначения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и смены главы Центральной избирательной комиссии Тамары Жвания.

Массовые антироссийские выступления начались в грузинской столице 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы Сергея Гаврилова. Как президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), Гаврилов в начале заседания занял кресло председателя грузинского парламента.

По словам самого депутата, он занял место в президиуме «по сложившейся традиции» и по предложению грузинской стороны — он занимал кресло главы парламента и в других странах, в частности — в Ливане. Предваряющую заседание МАП речь Гаврилов произносил на русском языке.

Депутаты от партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», возмущенные «осквернением» сакрального кресла спикера, потребовали от российской делегации немедленно покинуть парламент. После этого представители оппозиции назвали российских делегатов «оккупантами» и сами покинули зал заседаний.

На площади у парламента вскоре после этого началась многотысячная антироссийская акция протеста. Кроме того, представители оппозиции вместе с митингующими требовали отставки грузинских министров, а Российскую Федерацию называли агрессором и оккупантом.

Вскоре толпа ворвалась в здание парламента. Депутата Гаврилова протестующие облили водой и потребовали «убираться прочь из страны». Россияне под охраной отправились в отель, желая избежать дальнейшей эскалации, и вскоре вылетели на самолете в Москву.

Столкновения с полицией начались в тот же день. Более 250 человек были задержаны, сообщалось также о 200 пострадавших от слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль.