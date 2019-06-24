Саёнара, Зеленский: Токио опроверг визит украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит «большой двадцатки» (G20) в Осаку. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Японии, передает ФАН.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Зеленского] в Японию», — сообщили в японском МИДе.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью украинскому «Пятому каналу» заявил, что Владимир Зеленский намерен приехать на саммит G20 в Осаку. Кроме того, он якобы собирается встретиться там с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщала НСН.

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«Я считаю, что очень здорово, что эти визиты в Брюссель, Париж и Берлин именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — заявил украинский министр.

Однако практически сразу же в Кремле опровергли слова главы МИД Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что Владимир Путин не будет встречаться с Владимиром Зеленским в японской Осаке.

«В графике [встречи] нет», — добавил представитель президента России.

Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня 2019 года. Решение о проведении саммита «большой двадцатки» в Японии было принято по итогам прошлогодней встречи лидеров G20 в Германии. Осака — третий по величине японский город, там живет около 2,7 млн человек. На саммите ожидается ряд важных встреч мировых лидеров — в частности, президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, встреча американского лидера с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и прочие.

21 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Парламентарий подчеркнул, что команда Зеленского занимается подготовкой встречи лидеров двух стран. На ней Зеленский, вероятно, поднимет вопрос принадлежности Крымского полуострова и Донбасса.

По словам депутата, Зеленский знает, что обсуждать вопрос о прекращении огня в самопровозглашенных ЛНР и ДНР нужно с Путиным.

«Решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», — заключил Поплавский.

18 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, комментируя слова Зеленского о возможных темах беседы с российским лидером Владимиром Путиным, что «по Крыму уже и говорить особо нечего».

Говоря о первой фразе Путина Зеленскому, Песков отметил, что президент России всегда начинает общение с «правильных фраз».

За день до этого Путин в ходе прямой линии прокомментировал работу президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, политик обладает талантом. Президент вспомнил КВН в Москве в 2000-х годах, где выступал будущий украинский лидер.

Тогда было смешно, отметил Путин. «А сейчас не смешно. Это не комедия, это трагедия», — заявил российский лидер.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Зеленский до сих пор не совершил никаких действий на посту украинского главы государства. По мнению Путина, это совершенно нормально, поскольку Зеленский адаптируется к новой должности и ответственности. Президент России отмечал, что ждет встречи с Зеленским и желает поскорее познакомиться с новым украинским лидером — но пока что Кремль занимает «выжидательную позицию».

Это связано с тем, что от Киева не исходит однозначных сигналов, и Москва пока что просто не знает, с каких позиций начинать новый разговор с Украиной.

5 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу президентов России и Украины, заявил, что из Киева поступают «размытые сигналы». Он добавил, что Москве неизвестна политика новых киевских властей. Лавров также добавил, что в Кремле ждут комментариев относительно новостей, что Украина хочет проводить референдум, возобновлять ли переговоры с Россией».