Зеленского берут за язык: в Киеве анонсировали новый Майдан

В Киеве может вспыхнуть новый Майдан – теперь из-за скандального закона о государственном языке – заявил заместитель председателя правительства Украины Вячеслав Кириленко.

Реклама

«Случилось ожидаемое событие: «пятая колонна» внесла представление в Конституционный суд с целью отменить Закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с [президентом России Владимиром] Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит не за горами новый Языковой Майдан», — написал он в фейсбуке.

В прошлом месяце тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка. Вскоре новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что закон будет тщательно проанализирован для того, чтобы удостовериться, что он не нарушает конституционные права и отвечает интересам всех граждан страны, передает НСН.

«По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — заявил политик.

Со вступлением закона в силу все должностные лица Украины — правительство, судьи и прокуроры, сотрудники Национального банка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медицинские сотрудники — во время работы должны разговаривать исключительно на украинском языке.

В личном общении украинский использовать не обязательно. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины. Первая задача нового закона — защита государственного статуса украинского языка, говорится в заявлении пресс-службы Рады.

В целом украинский язык должны будут знать все граждане Украины. Для претендентов на гражданство страны введен госэкзамен, а также языковые курсы. Исключение сделано для лиц, представляющих интерес для государства —

особо важные иностранцы могут в течение года доказать свое владение украинским.

В Евросоюзе также собираются изучить закон об исключительном статусе украинского языка. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич. Кроме того, европолитик отметила, что члены ЕС не раз высказывали обеспокоенность в связи с принятием этого украинского закона.

В феврале нынешнего года глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что украинское правительство приняло «полуфашистский» закон, согласно которому все обучение в республике к 2020 году будет вестись на украинском языке. Как отметил Гуляш, украинский кабмин «попирает права меньшинств». Будапешт по-прежнему ожидает, что Украина внесет изменения в законодательство.

В итоге власти Венгрии пообещали: пока Киев не отменит закон о языке — Будапешт будет препятствовать вступлению Украины в НАТО.

Постпред России в ООН Василий Небензя указывал, что закон противоречит украинской конституции, которая говорит о равных правах граждан и национальных меньшинств.

«Он не вписывается в элементарные европейские стандарты», — пояснял российский представитель и предлагал Бельгии представить, как оценили бы местные жители, если бы в Бельгии запретили французский или фламандский язык. А в Швейцарии — например, немецкий.

Вместе с тем, Совет безопасности ООН отказался вносить в повестку дня вопрос о законе о государственном языке на Украине, с таким запросом выступала Россия. Председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани отчитался, что рассмотрение этого вопроса поддержали пять стран, шесть стран выступили против, а представители еще четырех — воздержались.

При этом

часть своей речи на инаугурации Зеленский произносил на русском.

После этого депутаты Львовской обладминистрации потребовали от главы государства прекратить использование русского языка в своих выступлениях — это якобы «нарушает закон и права граждан Украины».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах доказывает свою бессмысленность, передает ФАН.

«Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен!» — написала Захарова в фейсбуке.