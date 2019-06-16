Кибератаки США на Россию: что сказал Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео не стал комментировать вышедшую в субботу статью The New York Times, в которой утверждается, что Вашингтон участил кибератаки в отношении систем управления российскими электросетями. Тем не менее американский чиновник заверил, что власти готовы сделать все возможное для предотвращения вмешательства в выборы, передает ТАСС.

«Я видел публикацию сегодня утром. Мне нечего сказать о ее содержании. Я не буду обсуждать вопросы, касающиеся разведывательной деятельности», — заявил американский госсек в эфире телеканала Fox News.

«Однако президент Трамп в течение двух с половиной лет пребывания у власти ясно давал понять, что мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить вмешательство любой страны в любые выборы в США», — отметил Помпео.

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Он добавил, что правительство продолжит активную работу в этом направлении. Кроме того, он сказал, что «горд» той работой, которую «провела действующая администрация». «Если бы только предыдущая администрация сделала то же самое», — посетовал госсекретарь.

Кроме того, во время эфира он заявил, что The New York Times ранее наносила ущерб государственным интересам, публикуя конфиденциальную информацию. В качестве примера Помпео привел упоминание имени одного из его подчиненных, которое прежде было засекречено.

Агентство ТАСС отметило, что в Пентагоне ничего не ответили на запрос о соответствии действительности представленной в американском издании информации.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг достоверность сведений, указанных в материале одной из известнейших газет. «Это неправда! Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ сегодня. Они сделают или скажут что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях!» — заметил лидер страны в твиттере. Он назвал журналистов «настоящими трусами» и, «без сомнения, врагами народа».

Кроме того, он отметил, что СМИ не выбирают средств для того, чтобы увеличить число читателей.

«Верите ли вы, что «Провальная New York Times» только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на Россию? Это акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в материале, любом материале, даже если он плох для нашей страны», — считает глава государства.

Отметим, что издание утверждает, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников правительства, что кибератаки на Россию со стороны США участились за последний год. По информации The New York Times, Вашингтон пытается внедрить вредоносное программное обеспечение в российское управление энергосистемой.

С его помощью американские власти якобы смогут собрать информацию об электросетях в России. Кроме того, у них будет возможность отключить элементы системы. По данным автора статьи, об участившихся атаках уже якобы предупрежден президент России Владимир Путин.

Источники американского издания указали, что для кибератак администрация главы Белого дома использует новые возможности. Кроме того, согласно материалу, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон недавно в публичном заявлении указал, что американские власти считают, что потенциальные цифровые операции позволят им «сказать России или кому-либо еще, кто занимается кибероперациями против нас: «Ты пожалеешь».

Как утверждает NYT, спецслужбы Соединенных Штатов начали разведку в системах управления российской электрической сетью в 2012 году. Однако теперь, по словам собеседников издания, американские власти хотят внедрить вредоносное ПО.

Несколькими днями ранее Североатлантический альянс создал группы профессионалов, которые помогут союзникам обезопасить их сети от киберугроз. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы создали команды, которые могут быть оперативно размещены у тех союзников, которые нуждаются в защите их сетей», — заявил Столтенберг.

Он также напомнил, что альянс решил «усиливать кибербезопасность, в частности путем совершенствования систем, методов борьбы с такими угрозами». НАТО необходимо адаптироваться к большему количеству гибридных и киберугроз, резюмировал Столтенберг.

В то же время Россия считает недопустимой политику превентивных киберударов в ответ на потенциальные кибератаки. Об этом 6 июня заявил спецпредставитель российского президента Андрей Крутских.

«Реальную угрозу для международного мира и безопасности представляет продвигаемая рядом стран доктрина упреждающих, так называемых превентивных киберударов. Она подразумевает, что силовые акции в ответ на даже потенциальные кибератаки являются легитимными. На наш взгляд, такой подход недопустим», — отметил Крутских.

Он добавил, что нужно исключить ситуации, когда страна может нанести «разрушительный карательный удар», определив без предъявления доказательств потенциальный источник киберугроз.