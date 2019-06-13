«Отвечай за слова»: что в Раде требуют от Зеленского

Разрешение внутригосударственного конфликта на юго-востоке Украины возможно, если улучшатся российско-украинские отношения, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передает ФАН.

«Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: «Как найти мир?», «Как сделать жизнь людей дешевле?» — заявил парламентарий.

Он добавил также, что президент Украины Владимир Зеленский должен отвечать за свои слова, а не только за поступки.

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Большинство украинцев мечтает об улучшении отношений с Россией, заявил в разговоре с НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«То, что нужно восстанавливать нормальные отношения, все понимают. Такую позицию поддерживает большая часть народа Украины. Именно по этой причине такая надежда есть. Но все упирается в выборы. Если раньше Зеленский обещал, что все решится, когда он придет к власти. Теперь все взоры обращены к Раде. Если в новом составе не будет так называемой партии войны, то, может быть, что-то получится», — отметил эксперт.

Президент Украины поворачиваться к России пока не спешит — его взор обращен на Запад. 4 июня Владимир Зеленский пообещал вынести на референдум вопрос о вступлении его страны в НАТО. В столицу Бельгии украинский лидер прилетел с официальным визитом для встреч с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и представителями НАТО. Он подчеркнул, что членство в Североатлантическом альянсе и ЕС — стратегический курс Украины, закрепленный в конституции страны. По словам Зеленского, курс в НАТО должен обеспечить безопасность Украины и «уровень армии».

Вскоре президент Украины заявил, что Киев готов выполнять минские договоренности, но для начала, по его словам, стране необходимо стать сильнее, чтобы она могла защищать себя. Он также добавил, что власти Украины заинтересованы в улучшении жизненных стандартов украинцев, уничтожении коррупции и совершенствовании государства.

«Это возможно осуществить, только обеспечив нашу национальную безопасность», — подытожил украинский лидер.

По мнению Зеленского, у Украины есть две базовые проблемы: одной из них — боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну. Он также добавил, что в настоящее время бизнес на Западе ждет гарантий от Киева.

Второй проблемой страны является конфликт в Донбассе. Кроме того, Зеленский заявлял, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского политика, он считает нужным говорить о мире в Донбассе в присутствии представителей стран Запада.

Минские соглашения нужно продолжать исполнять, но сам формат нужно менять, добавил Зеленский. «Жертвовать территориями и людьми не будем никогда», — подчеркнул он.

После госпереворота 2014 года на Украине социально-экономическое положение населения ухудшилось в разы. В феврале 2019 года бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко заявил, что Украина была обманута Западом и осталась наедине со своими проблемами. Он добавил, что Запад намерен использовать Киев и украинцев как «раздражитель для Востока». Что же касается рассуждений о скором вступлении Украины в Европейский союз и НАТО, то Червоненко назвал эти слова «болтовней».

Кроме того, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов недавно заявил, что Украина согласилась на «заведомо невыгодные» условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Конфликт на Донбассе вспыхнул весной 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям, пришедшим в результате госпереворота. Украинские силовики практически с самого начала обвиняли Россию во вмешательстве в конфликт и говорили о «войне Украины и России». Подобная риторика используется украинскими политиками до сих пор — Владимир Зеленский, к примеру, говорил о «двух войнах Украины» еще пару недель назад. По словам нового президента, один враг Украины — это коррупция, а второй — Российская Федерация.

Стоит отметить, что в июле 2017 года заместитель министра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у украинских властей нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — сообщил политик.

Более того, в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска если где-то и присутствуют, то точно не в Донбассе.