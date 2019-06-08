«Рада пробила дно»: Зеленский разгоняет депутатов

Решение распустить Верховную раду было верным, и страна должна быть благодарна депутатам нынешнего созыва за то, что нардепы доказали необходимость своей отставки своеобразной «работой» на благо родины, вернее – бездействием, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«После роспуска парламента у меня были мысли — вдруг я ошибся, может я зря их распустил, может депутаты готовы работать, принимать важные решения. Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам», — заявил глава государства.

Он добавил, что парламентарии «не останавливаются и продолжают пробивать дно», а также не вводят украинцев в заблуждение относительно своей якобы плодотворной активности и продолжают оставаться собой, «занимаясь кнопкодавством» и «прогуливая».

Оснований же для своей отставки Зеленский не видит— таким образом украинский лидер ответил на опубликованную ранее петицию покинуть пост главы государства, сообщает ФАН.

«Согласно действующему законодательству должен ответить на ваше обращение и требование. Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост», — заявил политик, отвечая на петицию, набравшую в установленный срок подписи более 25 тыс. человек.

В числе причин, по которым президент должен уйти в отставку, Зеленский назвал «[добровольную] отставку, состояние здоровья, смещение в порядке импичмента и смерть». Он также подчеркнул, что добровольно не уйдет, поскольку «не может пренебречь волей 73% избирателей».

Кроме того,

президент Украины заявил, что «по объективным и понятным причинам покинуть пост в соответствии с пунктами 2 и 4» не может, поскольку он здоров и не умер.

Парламентские выборы на Украине состоятся уже 21 июля, и каждая партия вынуждена в кратчайшие сроки завоевать доверие граждан, передает НСН.

Согласно опросам, партия Зеленского «Слуга народа» имеет достаточно неплохие шансы на успех. Результаты исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного 29 мая — 3 июня, говорят, что «Слугу» готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» также имеет достаточно неплохие шансы на предстоящих выборах. Рейтинг партии составляет 10,7%, она занимает второе место.

Кроме того, депутаты ведут переговоры о присоединении части «Оппозиционного блока» во главе с политиками «юго-восточной оппозиции» — Борисом Колесниковым, Вадимом Новинским и Александром Вилкулом.

«Европейская солидарность» Петра Порошенко явно не намерена отказываться от власти. Объединение – только с прежним названием «Блок Петра Порошенко» — занимает большинство кресел в Раде на протяжении последних пяти лет, партия не привыкла играть второстепенную роль в политической жизни Украины.

Однако, чтобы на этот раз не оказаться на периферии, депутатам предстоит проделать колоссальную работу меньше чем за два месяца. Согласно результатам опросов, это политическое объединение набирает 7,8% и занимает третье место. Это объясняется тем, что

эффект от тотального поражения Порошенко на президентских выборах еще не прошел.

За партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» готовы отдать свои голоса 6,9%. Один из вариантов, который прогнозируют политологи — коалиция «Слуги народа» и партии бывшего председателя правительства Украины.

В прошлом месяце стало известно, что российская сторона может направить наблюдателя от страны на выборы в Верховную раду. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российском МИДе.

Однако, есть шанс, что российские наблюдатели не смогут проехать на территорию Украины.

«Тем не менее, мы считаем, мы как государство-участник ОБСЕ имеем все полномочия и права, обязанности принимать участие в мониторинге», — заключил источник.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание собеседников на принятый Верховной радой дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете безопасности ООН этот документ, противоречащий конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — рассказали тогда в Кремле по поводу этой беседы.