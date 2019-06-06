Оскал Рады: принят закон об импичменте президента

Украинский парламент проголосовал за закон о полномочиях временной спецкомиссии «по импичменту президента», сообщает ФАН.

«При отсутствии оснований для обвинения президента Украины специальная следственная комиссия готовит заключение о необходимости прекращения процедуры импичмента», — отмечается в тексте законопроекта №1098.

В поддержку законопроекта выступили 279 депутатов при минимально необходимом количестве в 226 голосов. Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Лишь после этого решение парламента вступит в законную силу.

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Проект закона предполагает, что коллегия из депутатов, спецпрокурора и следователей будет расследовать обстоятельства «государственной измены президента» или любого другого преступления, в котором подозревается глава государства.

Кроме того, «комиссия по импичменту» сможет проверять наличие доказательств вины президента, а также их «полноту и обоснованность».

Как сообщает НСН, 4 июня Рада отказалась рассматривать другой законопроект об импичменте, внесенный в парламент президентом Владимиром Зеленским. За включение в повестку проголосовали 110 депутатов, что в два раза меньше необходимого минимума.

Законопроект об импичменте был внесен на рассмотрение в Раду 29 мая. Он предполагает, что отстранение президента от должности может быть инициировано большинством депутатов Рады. Претензии к главе государства должна исследовать специальная следственная комиссия парламента.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» назвал «бунтом» отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

«Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято... Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать», — заявил украинский лидер.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В завершение своей первой речи в статусе первого лица государства Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он также потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон о незаконном обогащении. Кроме того, Зеленский попросил уйти в отставку главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

23 мая подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу. Указ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».

Спустя три дня Верховный суд Украины попросили признать недействительным заявление украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Рады. В суд поступил иск о признании противоправным и недействительным указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Ранее Владимир Зеленский назначил дату досрочных выборов в парламент на 21 июля.

Конфликты из-за законопроектов — не единственный фронт борьбы президента и Рады. Двумя неделями ранее парламент выступил против отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За его уход проголосовали всего лишь 97 депутатов, чего недостаточно для принятия решения. Таким образом, правительство продолжит свою работу в полном составе. Согласно украинскому законодательству, уход премьер-министра влечет за собой отставку и всего кабинета министров.

Премьер ранее заявил, что уйдет в отставку сам — когда будет избран новый парламент. При этом он отметил, что принял для себя это решение накануне — «после проведения в среду очередного заседания правительства».

Чиновник также добавил, что «решил подать в отставку после заявления Зеленского», которое он сделал, обращаясь к народу. Во время своей инаугурационной речи новоизбранный украинский лидер заявил, что правительство Украины должно уйти в отставку.

Согласно статье 111 УК Украины «Государственная измена», президент может быть смещен с поста Верховной радой в порядке импичмента «в случае совершения им государственной измены или иного преступления». При этом украинский парламент еще с 1996 года не может принять необходимый для импичмента механизм.

Кроме того, сначала нардепы в Раде должны принять решение о выдвижении обвинений президенты — голосов должны быть не менее 226. После этого 300 депутатов должны поддержать импичмент. Однако в законе есть ссылка на отдельный закон о парламентских специальных временных следственных комиссиях, которого нет.

Перед этим Раде необходимо получить заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что глава государства действительно совершил преступление.