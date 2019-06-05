«Конечно, поможем»: что Европа пообещала Зеленскому

Евросоюз собирается продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, заявил глава Евросовета Дональд Туск на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, который приехал с рабочим визитом в Брюссель.

«Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине», — сообщил Туск.

Он добавил, что во время переговоров с президентом Украины он подтвердил намерение ЕС и дальше поддерживать страну-союзницу и ее граждан, «которые достигли огромного прогресса в проведении реформ».

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«ЕС всегда будет привержен помощи Украине, потому что сильная Украина — в лучших интересах Евросоюза», — добавил Туск.

Он подчеркнул, что Брюссель готов «продолжить работу по реализации соглашения об ассоциации, которое уже принесло много позитивных результатов в торговле и инвестициях для обеих сторон и еще принесет много пользы в будущем».

Помимо этого, он отметил, что на встрече с президентом Украины обсудил предстоящий саммит ЕС — Украина, провести который планируют в Киеве 8 июля. «Он [саммит] определит наши приоритеты на предстоящие годы», — считает глава Евросовета.

Нынешний визит в Брюссель — первая заграничная поездка Владимира Зеленского в качестве главы Украины. За время своего пребывания в бельгийской столице у него прошли встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Помимо этого, украинского лидера пригласили на ужин в посольство США с участием советника президента США Джареда Кушнера и министра энергетики Рика Перри.

О том, что ЕС готов поддерживать Украину, ранее заявляли главы внешнеполитических ведомств Швеции Маргот Вальстрем и Польши Яцек Чапутович, которые в конце мая приезжали на Украину для проведения переговоров с Владимиром Зеленским.

Тогда они сказали, что будут оказывать союзническую поддержку в вопросах защиты территориальной целостности Украины, возвращении «пленных», а также относительно планов ее вступления в ЕС. Таким образом они ответили на слова благодарности президента страны.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Однако в России посчитали, что украинский президент выразил эту надежду, чтобы угодить иностранным гостям. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT.

Он отметил, что Зеленский, скорее всего, учитывает позицию, занимаемую «той или иной стороной в отношении украинской проблематики». «Известна широко русофобская политика правящих кругов Польши. Он сделал соответствующее заявление, чтобы понравиться определенным политическим кругам», — считает политик.

18 мая посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что США намерены выделить в качестве украинской поддержки в оборонной сфере большую сумму, передает «Укринформ».

По словам посла, деньги будут предназначаться для военно-технической помощи, в том числе для покупки летального оружия оборонительного характера. «Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году — свыше $700 млн», — рассказал Чалый. Он обратил внимание, что это «огромная поддержка». Украинский представитель назвал ее «наибольшей», если сравнивать с поддержкой «стран европейского региона».

Чалый также рассказал изданию, что двустороннее партнерство Киева и Вашингтона имеет интенсивный характер. Это выражается также и в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, которую США оказывают при помощи усиления санкционной политики.

Незадолго до этого американские власти заявили, что планируют потратить на оборону Украины $250 млн, которые должны стать «доступными до 30 сентября 2020 года». На летательные аппараты, по планам США, уйдет порядка $50 млн. Остальные деньги будут направлены в такие сферы, как подготовка военнослужащих, логистическое обеспечение, поддержка в сфере военной разведки.

В 2019 году США выделили ровно столько же и не собирались увеличивать сумму оказанной помощи, отмечает RT.