Вопреки Зеленскому: Рада не пустила Гройсмана в отставку

Депутаты Верховной рады не приняли отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За его просьбу об отставке проголосовали 97 депутатов, в то время как минимальное количество необходимых голосов — 226. Это означает, что правительство продолжит свою работу в полном составе, передает ТАСС.

Перед голосованием Гройсман отметил, что примет любое решение парламентариев «с уважением». «Мое решение об отставке было не эмоциональным, это — позиция, и еще никогда в своей жизни я ни на кого не перекладывал ответственность, с малых лет моя ответственность была передо мной и свою ответственность я чувствую », — заявил он, выступая в парламенте.

После проведения процедуры, украинский премьер-министр сказал, что готов продолжать работу. Он отметил, что сейчас страна переживает сложный период.

«Например, в этом году нам предстоит выплатить 417 млрд гривен ($15,6 млрд) в счет обслуживания госдолга, а это треть бюджета Украины», — обратил внимание чиновник. Он дал обещание продолжить начатые реформы и что «эти перемены будут проходить быстрее, если парламентские фракции вне зависимости от своей политической принадлежности будут объединяться и голосовать».

Отметим, что, согласно украинскому законодательству, уход премьер-министра влечет за собой отставку и всего кабинета министров. В то же время правительство продолжает исполнять свои обязанности до прихода нового состава.

Незадолго до проведения голосования депутатов лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Верховной раде следует проголосовать за отставку премьер-министра. По ее мнению, Гройсман работал на своем посту неэффективно, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что если уже подано написанное собственноручно заявление об отставке, парламент не просто должен его удовлетворить, а обязан отправить в отставку это правительство, а потом сформировать временное правительство, которое может работать в контексте тех стратегий, которые ожидали люди от президентских выборов», — считает Тимошенко. Отметим, что она при этом не указала, будет ли ее партия голосовать за это решение.

Тем временем, крупнейшая в Верховной раде фракция «Блок Петра Порошенко» (БПП) заранее заявила, что не собирается голосовать за отставку премьер-министра. Об этом сообщил депутат от фракции Вадим Денисенко.

«Почти единогласно было принято решение о том, чтобы не поддерживать голосование за отставку правительства. То есть фракция будет голосовать против отставки», — заявил он журналистам. Общение парламентария с представителями СМИ транслировал телеканал «112 Украина».

Он отметил, что в случае отставки Гройсмана временно исполняющим его обязанности станет кто-то из вице-премьеров. Однако это, по словам Денисенко, противоречит законодательству Украины, так как вице-премьер не имеет право подписывать документы от имени кабмина. Следовательно, считает депутат от фракции БПП, государство не сможет принимать решения от имени правительства в течение, как минимум, трех месяцев, пока не сформируется новый состав кабмина.

О своем решении подать в отставку премьер-министр Владимир Гройсман заявил 20 мая, сразу после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что принял для себя это решение накануне — «после проведения в среду очередного заседания правительства».

Чиновник также добавил, как сообщает ТАСС, что «решил подать в отставку после заявления Зеленского», которое он сделал, обращаясь к народу. Во время своей инаугурационной речи новоизбранный украинский лидер заявил, что правительство Украины должно уйти в отставку.

Отметим, что в тот же день Владимир Зеленский объявил и о роспуске Верховной рады. Позже он принял решение, что досрочные выборы в парламент пройдут 21 июля.

Гройсман тогда же отметил, что, по закону, кабинет министров Украины слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом. Подводя итоги своей работы, премьер-министр Украины сказал, что ему не стыдно за проделанную работу и что страна, по его мнению, находится «в хорошем состоянии».

Кроме того, чиновник заявлял и о своем намерении создать партию для участия в выборах в Верховную раду.

«Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах», — сказал он. Премьер-министр отметил, что его новая партия будет называться «Украинская стратегия». Это, по словам Гройсмана, будет «команда людей, которые четко знают, что нужно стране».

При этом он отмечал, что не намерен объединяться с БПП, несмотря на поступившие предложения от экс-президента Украины.