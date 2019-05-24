Купи газ, посади Коломойского: что США требуют от Зеленского

Встреча Рика Перри с Дональдом Трампом состоялась в четверг, 23 мая, пишут американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Перри стал первым высокопоставленным американским чиновником, который встретился с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бывший губернатор штата Техас, участник праймериз Республиканской партии 2016 года, Перри пользуется доверием Трампа, и не исключено, что он может стать «вторым треком» для общения с руководством Украины помимо спецпредставителя Курта Волкера. Последний был кандидатурой тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона, о работе которого Трамп недавно высказался весьма нелицеприятно.

Во время встречи Перри передал Зеленскому послание Трампа, которое сам охарактеризовал как «довольно четкое»:

«Президент США попросил нас его [послание] передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом», — сказал Перри после церемонии.

Зеленский поблагодарил Вашингтон за сотрудничество и помощь «в преодолении российской агрессии», а также призвал США «продолжать ужесточение санкций против РФ».

Перри, известный критическими высказываниями в адрес Москвы, пытался обрадовать украинского президента. Он отметил, что американские законодатели вскоре подготовят «законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», цитирует американского чиновника агентство Bloomberg.

Будешь газовым Техасом

Строительство газопровода «Северный Поток — 2» для прокачки российского газа в Европу — болезненная тема для Украины, так как фактически сводит на нет транзит газа через ее территорию. США также серьезно обеспокоены строительством газопровода. Вашингтон активно выступает против реализации этого проекта. Позиция Белого дома сводится к тому, что таким образом Россия сможет усилить влияние в Европе. Вместо этого США предлагают европейским странам покупать газ у них, несмотря на то что его стоимость гораздо выше.

На встрече Зеленского с Перри присутствовал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, который накануне посетил США и обсудил с американскими партнерами поставки сжиженного газа через Польшу. По итогам переговоров с командой Зеленского Перри рассказал, что

Вашингтон может предоставить «Нафтогазу» финансовую помощь для закачки в подземные хранилища газа для создания запасов. По оценкам Перри, Украине необходимо потратить на это $2 млрд.

Перри уже имеет опыт ведения переговоров с командой предыдущего президента Украины Петра Порошенко — с ним он также обсуждал «стратегический энергетический диалог» США и Украины.

В 2018 году во время своего визита в Киев он старался придерживаться жесткой линии: «Странам, которые продолжают злоупотреблять своим положением в сфере энергоресурсов, продвигая таким образом собственные политические цели, я напомню, что сегодня Америка является крупнейшим в мире производителем как нефти, так и газа. У нас самый большой энергетический арсенал из всех. И мы намерены использовать его как инструмент освобождения», — говорил чиновник.

Во время прошлых визитов Перри заявлял, что Украина может стать «европейским Техасом». Речь шла о разработке газовых месторождений на территории Украины, которые могли бы осуществлять европейские и американские компании. В 2017 году тогдашний вице-премьер правительства Украины Владимир Кистион оценивал доказанные запасы украинского газа в 600 млрд куб. м. При этом, по его словам, государство добывало лишь 3,5% от этого количества.

Украина — крупнейший производитель газа в Европе после Норвегии. Однако только недавно тендеры на добычу начали становиться более прозрачными, и должно пройти время, чтобы увидеть реальный рост, говорит «Газете.Ru» главный редактор украинского нефтегазового журнала Oilmarket Дмитрий Мосиенко. «В законодательстве сдвиги есть, но роста добычи нет», — добавляет эксперт.

На Украине ждут американского посла

Визит Перри на Украину стал первым шагом Белого дома в изучении ситуации после выборов. В Киеве ожидают скорейшего назначения нового посла США в этой стране. В настоящее время обязанности представителя Вашингтона исполняет Джозеф Пеннингтон, занявший этот пост после ухода с должности посла Мари Йованович, которая была назначена на этот пост еще при президенте Бараке Обаме.

В период предвыборной кампании генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью американскому изданию The Hill, что Йованович во время их первой встречи передала ему список «неприкосновенных» граждан Украины.

Как стало известно, посол также в частных беседах нелицеприятно отзывалась о президенте США. Назначение нового дипломата будет означать, что Вашингтон готов к выработке новых подходов к Украине. Пока эта политика еще только формируется, учитывая, что и сам Зеленский, и часть его команды пока мало известна в Вашингтоне, где привыкли иметь дело со старой украинской элитой.

Определенные осложнения отношениям Украины и США может принести фигура миллиардера Игоря Коломойского, которого считают человеком, близким к нынешнему президенту Украины. С жесткой критикой в адрес Коломойского недавно выступил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который назвал его испытанием для избранного президента Украины.

В другом твите Джулиани напомнил, что ФБР ведет расследование в отношении Коломойского, и задался вопросом, будет ли бизнесмен теперь арестован.

Сам Джулиани ранее планировал приехать в Киев, чтобы, как сообщает CNN, встретиться с Зеленским и убедить украинские власти расследовать ситуацию о возможных коррупционных сделках украинской энергетической компании, в совете директоров которой был сын тогдашнего вице-президента Джо Байдена Хантер Байден. Речь идет о Burisma Holdings — крупнейшей частной газодобывающей компании Украины. Несмотря на то что сын Байдена уже не работает в компании, среди членов совета — экс-президент Польши Александр Квасневский и один из высокопоставленных чиновников ЦРУ Джозеф Кофер Блэк.

Байден-старший, который считался в администрации Обамы куратором Украины, заявил о своем участии в выборах президента США от демократов. Он считается на настоящий момент наиболее сильным оппонентом действующего президента. Интерес для Джулиани также представляет и возможное участие предыдущей властной команды Украины в дискредитации члена его предвыборной команды Пола Манафорта.

В свое время Манафорт работал на президентской кампании украинского президента Виктора Януковича. Как отмечал ранее обозреватель издания Bloomberg Леонид Бершидский,

все эти факторы означают, что «на президентской кампании 2020 года будет все больше слышно об Украине».

Многое будет также зависеть и от будущей встречи Трампа с Зеленским. Не исключено, что американский президент, сам политический неофит, проявит к нынешнему украинскому президенту большую симпатию, чем к его предшественнику Порошенко. Однако для этого нынешнее украинское руководство должно будет активнее помогать Трампу в его переизбрании.