Санкции за Скрипалей: нужна лишь подпись Трампа

Рабочая группа Госдепартамента США сформировала и направила своему руководителю Майку Помпео, а также главе Белого дома Дональду Трампу предложения по второму пакету антироссийских санкций США в рамках «дела Скрипалей».

Решение об их введении будет приниматься на основе общей «российской стратегии» американской администрации, приводит РИА «Новости» слова заместителя госсекретаря США Андреа Томпсон.

«Мы провели анализ этих санкций, подготовили их и направили госсекретарю и президенту. Могу сказать, что решение по санкциям — часть более широкой российской стратегии», — указала дипломат на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос, почему санкции до сих пор не введены.

Днем 4 марта 2018 года бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании, передает ФАН.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга, передает НСН.

Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва опровергла какую бы то ни было причастность России к данному делу.

Президент России Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком.

Первый пакет санкций США по данному делу вступил в силу 27 августа прошлого года. Пакет ограничений предусматривает запрет на оказание России любой американской помощи, кроме срочной гуманитарной, поставок еды и сельскохозяйственных продуктов.

Кроме того, Госдепартамент США прекратил выдачу лицензий на экспорт российским государственным компаниям оружия американского производства и продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях.

Исключением стали лишь материалы, необходимые для сотрудничества в космической отрасли и сфере космических орбитальных запусков. Запрет не касается продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В целом, документ предусматривает установление «презумпции отказа» в случае выдачи лицензии на поставки чего-либо российскому государству.

Кроме того, санкции запрещают выдавать властям России кредиты и оказывать любую иную финансовую поддержку, в том числе — и гарантировать кредиты.

В марте нынешнего года Bloomberg сообщал, что «Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году».

По данным агентства, должностные лица США в государственном и казначейском департаментах «проверили санкции и ожидают одобрения Белого дома».

Какими именно будут новые американские санкции, собеседники Bloomberg не уточняли. При этом агентство напоминало, что в сентябре 2018 года заместитель секретаря Бюро по экономическим и деловым вопросам Госдепа Маниша Сингх говорила о намерениях Вашингтона ввести «очень суровые санкции» в отношении России, включая «банковские санкции, запрет на закупку оборонных изделий и денежную помощь».