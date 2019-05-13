Дружба, а не санкции: ЕС высказался о паспортах РФ в Донбассе

Призыв главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса ввести санкции из-за решения Москвы об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является только формальным поводом для антироссийской риторики Запада, пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Если бы у Литвы не было этого решения российской стороны по гражданству, они бы нашли что-то другое. К сожалению, все действия этой страны поражены тотальной русофобией. Для литовского руководства смысл внешней политики — инициирование новых санкций против России. Они не углубляются в то, что именно решила Россия, какие плюсы и возможности получат от этого жители Донбасса. Им важен сам факт поднятия шума на Украине», — приводит RT слова сенатора.

В свою очередь, глава МИД Чехии Томас Петришек в ходе своего выступления в Брюсселе подчеркнул, что отношения Москвы с ДНР и ЛНР не способствуют улучшению диалога России и Запада при том, что Евросоюз намерен восстанавливать отношения с российской стороной.

«По состоянию на сейчас мы хотим скорее диалога, чем такого рода давление, которое было проявлено Россией. Решение по выдаче паспортов жителям Донбасса не помогает ситуации», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Стоит отметить, что в самих непризнанных республиках идея получения российского гражданства вызывает ажиотаж. Так, накануне глава ДНР Денис Пушилин на концерте по случаю празднования Дня республики исполнил песню «Россия – Родина-мать» перед многотысячной аудиторией в центре Донецка. Аудитория встретила выступление главы ДНР аплодисментами.

1 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов РФ для ряда иностранных граждан, среди которых и некоторые украинцы, попадающие под определенные категории. А за неделю до этого подобный указ был издан в отношении жителей Донбасса.

Такое решение российский лидер принял «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Путин отметил, что этот закон — гуманитарная мера, передает НСН.

«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера»,

— обратил внимание Путин.

Это решение страны Евросоюза в Совбезе ООН осудили, назвав его «противоречащим минским договоренностям» и «подрывающим суверенитет Украины». Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в связи с этим призвал Запад ввести санкции против Москвы. С той же просьбой обратился президент Украины Петр Порошенко к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов спрогнозировал, что шансы на то, что немецкий лидер прислушается к Киеву и усилит санкционное давление на Москву, очень невысоки, передает ФАН.

«Как показала практика применения европейских санкций, их введение или ужесточение не приводит к тому, что Россия меняет свои решения. То есть смысла в этих санкциях особого нет. При этом от ответных российских мер сильно страдает европейский бизнес. Поэтому, полагаю, канцлер Германии Ангела Меркель не прислушается к Порошенко и не инициирует ужесточение антиройсскийских санкций Евросоюзом», — сказал парламентарий.

В Госдепартаменте США заявили, что указ президента России якобы является нарушением минских договоренностей. Там считают, что в свете подписания Москвой минских соглашений решение президента РФ является «крайне провокационным действием».

Постпред же России в контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины

Борис Грызлов заявил, что отделение ДНР и ЛНР от Украины стало ответом на вооруженный госпереворт и действия нового украинского правительства.

Данное заявление дипломат сделал в ходе переговоров контактной группы в Минске.

«Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства не согласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции», — сказал российский политик.

Среди прочих причин отделения самопровозглашенных республик от Украины он назвал грубое нарушение прав жителей Донбасса, угрозу их жизни и агрессию Запада. По словам Грызлова, угрозы и агрессия Киева не приведут к капитуляции Донецка и Луганска.