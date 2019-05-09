От джихада к миру: как погиб Ахмат-Хаджи Кадыров

Февраль 2004 года, эфир телеканала НТВ. Мужчина с бородой в костюме и галстуке отвечает на острые вопросы сидящих в зале. Они полемизируют с ним, он отвечает спокойно и даже в некоторых случаях готов признать, что не прав.

Гость в студии – Ахмат-Хаджи Кадыров, недавно избранный президентом послевоенной Чечни, муфтий, воевавший против России, а затем пошедший в союз с Кремлем ради мира в республике. Через несколько месяцев он погибнет во время взрыва на стадионе в городе Грозный.

Как и большинство чеченцев, высланных во время сталинской депортации, Кадыров родился на территории Казахстана, после возвращения в Чечено-Ингушскую СССР работал комбайнером, а потом в различных строительных организациях.

Став религиозным человеком еще в молодости, Кадыров в 1980-е годы поехал учиться в медресе в Узбекской ССР. После вернулся в Гудермес, где стал заместителем имама Гудермесской соборной мечети. Знавшие Кадырова-старшего в то время говорят, что он крайне резко относился к ваххабизму, радикальному течению в исламе, и был последователем суфийского ислама — течения, основой которого был аскетизм.

В начале 1990-х Ахмат Кадыров переехал в Иорданию, где учился на шариатском факультете Иорданского Университета: «Ахмат-Хаджи стал убежденным и для своего времени очень грамотным священнослужителем», — так оценивает покойного муфтия в одной из своих работ специалист по исламу Алексей Малашенко.

После прихода к власти в Чечне бывшего советского генерала, сторонника сепаратизма Джохара Дудаева Кадыров возвращается Чечню, где становится заместителем муфтия республики.

В то время он с оружием в руках сражается против федеральных сил, а в проповедях говорит о джихаде — священной войне против России.

«В апреле 1995 года состоялся конгресс чеченского народа в Шатое. Там я именем Аллаха поднял всех на военные действия. Вместе с людьми дал клятву не жалеть на этой войне ни себя, ни своего состояния. Стоять до конца. Так я утвердил джихад», — вспоминал Кадыров.

Ныне покойный генерал Геннадий Трошев, командующий российскими войсками во время чеченской войны, называл Кадырова в своих воспоминаниях «крестным отцом джихада»: «Он стал как бы духовным знаменем борьбы с Россией за независимость Чечни», — писал о нем Трошев в книге мемуаров «Моя война».

После гибели в 1996 году Дудаева к власти в Чечне, которую сепаратисты называли Ичкерией, приходит другой полевой командир, бывший советский полковник Аслан Масхадов. Поначалу Кадыров поддерживает Масхадова, однако, видя, что все большую роль в Чечне начинают играть ваххабиты, постепенно отходит от него. Особенную ненависть у Кадырова вызывает одиозный боевик Амир ибн аль-Хаттаб, радикальный исламист родом из Саудовской Аравии.

Конфликт между Масхадовым и Кадыровым усугубляется и почти доходит до прямого столкновения. В октябре 1999 года Масхадов лишает Кадырова духовной должности, называя его врагом Чечни, который «подлежит уничтожению».

Летом 1999 года, когда боевики Басаева вошли в Дагестан, что стало началом второй чеченской войны, Кадыров-старший встает на другую сторону баррикад: «Мой отец выступил против Масхадова с Басаевым, сказал: это не джихад, а предательство законов ислама. Вот в чем было наше принципиальное разногласие. Они приговорили Ахмата-Хаджи к смертной казни»,

— рассказывал в интервью ТАСС в 2016 году сын Ахмата-Хаджи, нынешний руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

В это время Кадыров-старший и его сторонники решаются на сотрудничество с федералами против Басаева и Масхадова. Москва не без раздумий принимает помощь человека, который еще недавно был ее врагом. Хорошо знавший Кадырова писатель Александр Проханов писал о нем в одном из своих романов: «Ахмат Кадыров, видя, как истребляется чеченский народ, как перемалываются города и селенья необоримой военной машиной, по наущению свыше, прозрел».

На фоне большинства боевиков убежденный и глубоко религиозный человек Кадыров смотрится белой вороной. Как вспоминает в своей книге «Ястребы мира: Дневник русского посла» Дмитрий Рогозин, на первый взгляд Кадыров казался человеком «необузданного нрава», однако «оказался настоящим «героем своего времени».

«Будучи хорошим психологом, он понимал, чего от него хотят в Москве, и добротно делал свою работу, убеждая боевиков сложить оружие»,

— пишет Рогозин.

Харизма и красноречие Кадырова помогали ему убедить бывших боевиков повернуть оружие против радикалов. Его доводы были простыми: мы воевали на своей земле, а пришлые исламисты не сделают для Чечни ничего хорошего.

Бывший глава администрации президента Сергей Филатов рассказывал «Газете.Ru», что, в отличие от Дудаева, Кадыров-старший «оказался более мудрым человеком». По его словам, «когда Россия пошла на некоторые уступки, он сделал так, чтобы повернуть республику навстречу России».

В 2000 году именно генерал Трошев в письме только что ставшему президентом Владимиру Путину напишет докладную записку, где предложит назначить Кадырова главой Чечни. К тому времени Трошев уже хорошо знал Кадырова: «Я беседовал с Кадыровым часами. Встречались часто. Мне нравилась его искренность, честность. Он не скрывал, что воевал в первую войну против «федералов», не скрывал своего прежнего идеализма, не пытался скрыть невыгодной для себя информации», — писал генерал.

В июне того же года Ахмат Кадыров становится временным главой Чечни, а в 2003 году будет избран президентом республики. В той кампании, кроме Кадырова, участвовали и другие известные кандидаты. Среди них — предприниматель Малик Сайдуллаев, московский бизнесмен Умар Джабраилов и генерал МВД Асламбек Аслаханов. Хотя федеральный центр давал понять, что поддерживает Кадырова, у будущего президента Чечни был в руках еще один козырь — в отличие от своих конкурентов, он все это время находился в республике. Самого Кадырова уже после избрания подвергали немалой критике — он нажил множество врагов по разные стороны баррикад.

Президентство Кадырова-старшего будет недолгим. Он погибнет 9 мая 2004 года в Грозном во время праздничного концерта на стадионе.

Рядом с ним будут сидеть российские военные, его бывшие враги, с которыми он заключил мир и которые относились к нему с уважением.

Как выяснило следствие, взрывное устройство было заложено еще при реконструкции стадиона. На Кадырова покушались не один раз, и он, как рассказывали, относился к этому спокойно. Ответственность за теракт взял Шамиль Басаев, который будет ликвидирован в ходе спецоперации в 2006 году.

В 2016 году именем Ахмата-Хаджи Кадырова был назван один из мостов в Санкт-Петербурге, что вызвало неоднозначную реакцию российского общества. Кадыров-старший действительно имел мало отношения к Петербургу и, если и бывал там, только проездом. Однако в том, что для увековечивания памяти Кадырова-старшего был выбран именно Санкт-Петербург, есть определенный символизм. В этом городе бывал Имам Шамиль — предводитель кавказских горцев, воевавший против царской России, а потом заключивший с ней мир.