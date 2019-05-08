«Потерялись во вселенной»: Захарова рассказала Киеву про День Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.

«Ну, что могу сказать. Доигрался свидомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах», — написала российский дипломат в фейсбуке.

Она также указала, что все страны отмечают победу над фашизмом в сентябре, передает НСН.

«Специально для заблудших в дебрях самостийности рассказываю: день окончания Второй Мировой войны отмечается 2 сентября. Остальное, надеюсь, найдут сами в интернете. PS. Я ошиблась — защитники украинского режима сами в интернете найти не могут. Спорят, ругаются ))))))», — указала Захарова.

Она также вступила в дискуссию с комментаторами на своей странице.

«Ну, так уж быть. Кидаю ссылку на англоязычную Wikipedia. Еще раз для особо талантливых: Вторая Мировая война (WW2) завершилась 2 сентября 1945 года. И вот еще. На Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы 6 и 9 августа упали не сами», — резюмировала представитель МИД РФ.

Также в среду 8 мая президент России Владимир Путин поздравил лидеров 11 стран бывшего СССР с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отправив им поздравительные послания.

Президент Украины Петр Порошенко в число получателей послания не вошел. Согласно пресс-релизу на сайте Кремля,

Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран.

Между тем, как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин никогда не поздравлял с Днем Победы уходящего с поста главу украинского государства Петра Порошенко.

«В предыдущие годы [Владимир] Путин [Петра] Порошенко не поздравлял, но всегда говорил, что отношения между руководством стран никоим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран. Именно поэтому Путин поздравляет народ и ветеранов Украины в преддверии праздника Победы», — сказал представитель Кремля.

При этом он не уточнил, по каким причинам так происходит. Пресс-секретарь добавил, что избранного украинского президента Владимира Зеленского также не поздравляли, так как он не вступил еще на пост главы государства.

На прошлой неделе Захарова напомнила Украине о жертвах сторонников националиста Степана Бандеры, о которых государство забыло, говоря о проведении акции, альтернативной шествию «Бессмертный полк».

«Пусть только не забудет [экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила] Саакашвили позвать. Это, во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами.

А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертв забыли»,

— написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Таким образом она ответила на предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина провести акцию, которая станет «адекватным ответом» на «Бессмертный полк».

На своей странице в фейсбуке Климкин сделал репост сообщения украинского писателя Андрея Куркова, в котором тот писал про призыв телеканала «Интер» от «Союза ветеранов» принять участие в акции «Бессмертный полк».

Курков посчитал правильным вместо такого марша устроить в Киеве шествие с изображениями украинских солдат, погибших в Донбассе, и якобы «похищенных и спрятанных в российских тюрьмах украинцев». При этом он нашел неуместным нести портреты «погибших за страну, которой больше нет».

Глава украинского МИД одобрил такое предложение и даже решил его несколько дополнить.

«Подходящая идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий», — написал Климкин в фейсбуке.

При этом, акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке, Вашингтоне, Денвере, Майами, Цинциннати, Оттаве, Торонто, Сиднее, Чарльстоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Анкоридже, Сиэтле, Женеве.

Что касается Москвы, то 9 мая – в День Победы — более тысячи юных музыкантов выступят на ступенях Музея Победы на Поклонной горе в рамках акции «Фанфары Победы», передает НСН.

Каждый детский духовой оркестр представит сольную программу. Патриотические мелодии будут звучать для москвичей в течение двух часов. Концерт начнется в 11.00. Парад Победы на Красной площади начнется в 10.00, а в 15.00 в центре Москвы стартует колонна «Бессмертного полка».