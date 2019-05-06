Война или мир? Как Россия и США делят Венесуэлу

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео, а также с европейскими и латиноамериканскими коллегами отметил, что не видит «сторонников безоглядного военного решения» в Венесуэле. Об этом он сообщил после переговоров с Помпео в финском городе Рованиеми на полях Арктического саммита. Саму встречу глава российского внешнеполитического ведомства назвал конструктивной.

Встреча дипломатов произошла спустя три дня после полуторачасового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Большая часть была посвящена именно ситуации в Венесуэле, где оппозиция под руководством спикера парламента Хуана Гуайдо 30 апреля — 1 мая попыталась свергнуть президента страны Николаса Мадуро.

По сообщениям Кремля, Путин заявил американскому коллеге, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны». Кроме того, «вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса».

О том, что политическое решение кризиса, возможно, считает и Трамп. В беседе с журналистами уже позже разговора с Путиным он отметил, что тот «ищет позитива» по Венесуэле, и это разделяет и он сам. «Я думаю так же», — сказал американский президент, отметив, что российский лидер «не собирается вмешиваться» в ситуацию.

США и Россия в тупике Каракаса

Подобные заявления можно считать фактически началом прямых переговоров Вашингтона и Москвы по Венесуэле.

«Это де-факто означает признание России в качестве великой державы, которая способна определять события»,

— говорит «Газете.Ru» программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Несмотря на разницу подходов, обе стороны понимают: ситуация зашла в тупик, и переломить ее нет возможностей ни у президента Николаса Мадуро, ни у его оппонента Хуана Гуайдо.

Недавняя попытка сторонников Гуайдо взять власть в свои руки путем вооруженного выступления не удалась. Политика не поддержали военные чины латиноамериканской страны, а вмешательства зарубежных сил не произошло.

Объявленная Гуайдо «операция «Свобода» была названа влиятельным журналом The Economist «трагикомедией в Карасе»: «Крах того, что вначале выглядело как скоординированное восстание с военной поддержкой, представляет собой большой удар для оппозиции и ее сторонников в администрации Трампа. В то же время эти события продемонстрировали как слабость Мадуро, так и его силу».

Заявления США, что Мадуро якобы собирался покинуть Венесуэлу, но Москва его отговорила, оказались не соответствующими действительности. К тому же,

большинство примеров радикальной смены власти показывают, что лидер страны уезжает или бежит страны в том случае, если его власть пала или находится на грани падения. В случае Венесуэлы этого нет: элиты пока сохраняют верность президенту страны.

Однако, по мнению Суслова, о какой-то «стратегической сделке» между Москвой и Вашингтоном речи не идет: «В нынешнем состоянии российско-американских отношений вряд ли можно говорить о каких-либо сделках».

«Вашингтон хочет, чтоб Москва ушла из Венесуэлы, но вряд ли готов предоставить Москве что-то взамен», — говорит эксперт.

По мнению Суслова, в настоящих условиях возможно говорить лишь о тактических вопросах — таких, как возможности предупреждения прямого военного столкновения между странами.

Эксперт напоминает, что США не отказались от перспективы военного решения, но их сдерживает военное присутствие России в Каракасе: «Именно в российском присутствии американцы видят провал недавней попытки переворота и отказ подавляющей части военных перейти на сторону Гуайдо».

Суслов уверен, что «американцы будут дожимать режим» Мадуро, но не могут принять решения о вторжении, так как сохраняется риск прямого столкновения с российскими военными».

Учитывая это, США и Россия могут обсуждать, как даже в условиях возможного вторжения в Венесуэлу избежать прямого конфликта друг с другом, отмечает Суслов. Как пример он приводит ситуацию в Сирии, где Москва и Вашингтон создали механизмы избегания конфликта».

Точное количество российских военных в Венесуэле неизвестно. Москва ранее заявляла, что речь идет о специалистах, которые помогают местным военным осваивать технику.

Их присутствие, по заявлениям российской стороны, не связано с противостоянием Каракаса и Вашингтона. При этом, как заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас, количество российских военных в стране может быть увеличено.

Поле битвы: Венесуэла

Не самая влиятельная в политическом отношении, но важная с точки зрения добычи нефти Венесуэла стала новым полем политической битвы между Вашингтоном и Москвой.

По сути, это первая линия конфронтации со времен «холодной войны», когда Латинская Америка становилась полем как политических, так и военных столкновений между двумя государствами.

Один из ярких примеров — Никарагуа, где СССР активно поддерживал левых повстанцев-сандинистов, которые противостояли правой диктатуре Анастасио Сомосы (его поддерживали США).

Еще одним полем битвы была Куба. Тогда противостояние между СССР и США из-за советских ракет на Кубе чуть не вылилось в ядерную войну.

Сегодня, как признают и в Москве, и в Каракасе, отношения между двумя странами носят больше экономический характер. Этого, в целом, не отрицают и в Вашингтоне.

Как отметил, в недавнем интервью американскому журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Помпео, россияне находятся в Венесуэле для «защиты экономических интересов». Российские компании вложили в нефтяные промыслы страны миллиарды долларов и эти средства могут быть потеряны в случае ухода нынешних властей.

Правда, говоря, что в Венесуэле находятся российские военные, Помпео заявил, что основную роль в военном аппарате Венесуэлы играют кубинские военнослужащие, которые «контролируют экономику страны».

Недавно Вашингтон усилил санкции в отношении Кубы с целью заставить эту страну «уйти» из Венесуэлы.

В условиях масштабного кризиса, а также возможного повторения вооруженных выступлений, президент Мадуро ищет возможности для прямого контакта с российским президентом Путиным.

Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреас заявил, что Мадуро может вскоре приехать в Санкт-Петербург. Речь идет о приезде венесуэльского президента на экономический форум, который пройдет в российском городе в начале июня.

«Надеемся, что президент сможет посетить форум, ему бы хотелось поехать в Петербург и увидеться с Путиным», — сказал представитель МИД Венесуэлы, которого цитирует РИА «Новости».

В Кремле информацию пока не комментируют: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что о визите ему неизвестно.

Подобная реакция Кремля вполне объяснима: ситуация в Венесуэле может измениться со дня на день, и, возможно, президентом страны будет уже другой человек.

При этом факт, что Мадуро ищет возможности личной встречи с президентом России в момент острого кризиса, говорит, что он осознает серьезность своего положения. В условиях, когда Каракас лишился поддержки большинства стран Латинской Америки, а крупный инвестор — Китай — сохраняет дистанцию, Каракас может надеться только на Москву.

Пока же, несмотря на кризис, в самой Венесуэле еще сохраняется возможность для переговоров, которую стороны видят по-разному. Как рассказал «Газете.Ru» член оппозиционного парламента Хуан Пабло Гуанипа, «единственно возможное политическое решение — это уход Мадуро с поста президента». Он также отметил, что после этого должно быть создано переходное правительство, которое объявит о свободных выборах с участием всех политических сил, включая правящую Социалистическую партию: «Я вижу, что этот вариант находится в процессе обсуждения».