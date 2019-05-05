Ты не знаешь России: Рогозин ответил адмиралу США

Призыв американского адмирала Джеймса Ставридиса ввести новые антироссийские санкции демонстрирует «неполное понимание» России. Такое мнение выразил директор Роскосмоса и бывший постоянный представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин, передает РИА «Новости».

«Однажды ты сказал мне, что начал понимать Россию. По-видимому, это понимание еще не завершено. <...> Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях. <...> Партнерство между США и Россией важно для всего мира», – подчеркнул российский политик.

Рогозин подчеркнул, что у американских политических элит есть еще шанс сделать мир лучше. Он также отметил, что не понимает произошедших с адмиралом Ставридисом перемен «после всех откровенных переговоров и дружеских встреч».

Он также добавил, что угрозы экс-главнокомандующего войсками НАТО запретить въезд в США российским артистам и спортсменами «даже не смешны».

Адмирал Ставридис ранее заявил, что существующих санкций недостаточно, и призвал ввести новые. Он упомянул доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году и пообещал, что Вашингтон продолжит вести «углубленную работу» по противостоянию Москве.

«Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы. И без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов», — сказал Ставридис, передает ФАН. Военный моряк отметил, что

необходимо «предотвратить подобный сценарий» в 2020 году.

Бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас в беседе с НСН заявил, что американцы мало что могут сделать России с помощью санкций.

«У них осталось очень мало рычагов давления на русских. Что они могут сделать? Отменить авиарейсы в США? Обрубить финансовые транзакции с Россией? Осталось не так много вещей, которые они могут сделать, помимо разрыва дипломатических отношений. Ближайшая цель состоит в том, чтобы Трамп не мог предпринять какие-либо шаги для улучшения отношений», — заявил Джатрас.

Госдепартамент США забыл другие инструменты дипломатии, кроме санкций и ультиматумов, заявил в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, «это печально». Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что вскоре объявит о дополнительных «мерах» против России в связи с «агрессией» на Украине. Он добавил, что вместе с США в этих мерах «примут участие союзники по НАТО».

17 марта 2014 года США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В список попали 11 человек, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Владислав Сурков, советник главы государства Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, сенатор Андрей Клишас. Кроме того, США ввели санкции против премьера Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента Крыма Владимира Константинова.

В этот же день министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в «подрыве территориальной целостности Украины».

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2018 года объяснил, почему западные страны должны признать референдум по Крыму легитимным.

«Что мы слышим со стороны? Говорят об аннексии Крыма. Что это такое? Силовой захват. Если это была аннексия, то жители Крыма ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А против вас, жителей Крыма, ввели санкции — ограничения по визам, по выезду, по финансовым операциям, использованию морской инфраструктуры и т. д.», — подчеркнул президент России.

Кремль утверждает, что политика санкций в отношении РФ провалилась. Антироссийские санкции нанесли ущерб странам Евросоюза, поддержавшим политику США, на сумму более €100 млрд, заявил еще в ноябре 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.

Глава МИД РФ отметил, что санкции Евросоюза в отношении России были навязаны американской стороной, но при этом сам Вашингтон не несет убытков от ограничений. По мнению министра, нынешние отношения между Россией и странами Евросоюза нельзя назвать нормальными