«Невероятные факты»: Трамп заявил о кознях Украины

Генпрокурор США Билл Барр начал работу над «невероятной» информацией о вмешательстве Украины в президентские выборы США 2016 года. Об этом 25 апреля заявил президент США Дональд Трамп в эфире программы Hannity на телеканале Fox News.

По его словам, в ходе предвыборной кампании украинские политические деятели слили демократам компромат на Пола Манафорта, который в то время был главой избирательного штаба Трампа.

Разговоры о взаимодействии украинских деятелей с демократами начались еще в январе 2017 года. Тогда об этом написало издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Спустя полгода Белый дом перешел к прямым обвинениям в адрес представителей Демократической партии.

Впрочем, внимание американцев было сосредоточено на расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве России» в выборы США.

«Украинские усилия по саботажу кампании Трампа тихо работали на усиление Клинтон. Так что, где расследование, генеральный прокурор?» — писал Трамп в своем твиттере в июле 2017 года.

Сара Сандерс, на тот момент работавшая заместителем пресс-секретаря Белого дома, комментируя расследование Мюллера, также напоминала об украинском участии.

«Думаю, если и было какое-то ставшее в той или иной форме достоянием гласности или обсуждавшееся свидетельство сговора в 2016 году, действительно имевшего место, так это между НКДП [Национальный комитет Демократической партии] и украинским правительством», — заявляла она.

Однако сместить акценты в 2017 году республиканцам не удалось. Однако история получила неожиданное продолжение в прошлом месяце. 21 марта «Украинские новости» сообщили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко начал расследовать инцидент, о котором упорно твердил Трамп и его команда. А 22 марта свою работу официально завершил спецпрокурор Роберт Мюллер и заявил, что ни глава Белого дома, ни его окружение не вступали в сговор с российскими властями.

Украинская генпрокуратура намерена выяснить, умышленно ли правоохранительные органы слили демократам данные из «черной бухгалтерии» экс-президента страны Виктора Януковича.

В этих файлах 22 раза упоминается имя Пола Манафорта, который тогда работал на Януковича. Как сообщает The New York Times, речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, которые производились в пользу американского политтехнолога в течение 2007-2012 годов.

Именно эта информация послужила причиной отставки Манафорта. Кроме того, полученные данные стали одним из ключевых эпизодов в расследовании Мюллера. В начале марта Манафорт был приговорен в общей сложности к семи годам и пяти месяцам тюрьмы за уход от налогов и работу на экс-президента Украины без регистрации иностранным агентом.

По словам Юрия Луценко, основанием для начала расследования стала аудиозапись, на которой антикоррупционные украинские чиновники признаются, что слили финансовые данные Манафорта умышленно, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на президентских выборах.

Предположительно на записи звучит голос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

«Я же ему тоже помогал, точнее не ему, а Хиллари [Клинтон]… У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше, но для американцев лучше то, что делает Трамп, — говорит мужчина, чей голос похож на голос Сытника. — Я же когда «черную бухгалтерию» расследовал, мы обнародовали данные Роберта Портера, которого посадили».

Теперь же, когда расследование «российского дела» подошло к концу, риторика демократов изменилась. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, потративший 22 месяца на эту работу, вынужден был признать, что Дональд Трамп не участвовал в «сговоре с Россией».

На этом фоне заявления главы Белого дома касательно сговора демократов с украинскими чиновниками могут прозвучать гораздо громче, чем в 2017 году. «Украинский суд недавно постановил, что утечка Манафорта равносильна незаконному вмешательству в выборы в США», — сообщает Fox News.

Ведущий телеканала Шон Ханнити спросил Трампа в четверг, 25 апреля, должны ли американцы увидеть результаты украинского расследования.

«Думаю, да. Могу себе представить, что Барр захочет это увидеть. Я, конечно же, полагаюсь на генпрокурора. Посмотрим, что он скажет об этом, — ответил глава Белого дома. — Кажется, это большое дело, очень интересный эпизод в отношении Украины. Я недавно говорил с новым президентом и поздравил его. Но это кажется очень, очень большим делом. И я не удивлен».

Сами же демократы, ознакомившись с итогами расследования Мюллера, не признали поражения. Представители партии сразу же заявили о своем намерении внимательно изучить содержание доклада, чтобы понять, можно ли расценивать действия Трампа как «воспрепятствование правосудию».

Расследование против президента продолжат еще семь комитетов конгресса, шесть из которых принадлежат палате представителей, контролируемой демократами. Их, в частности, интересует содержание бесед Дональда Трампа и Владимира Путина, которые Белый дом раскрывать не намерен.

«Мы можем расследовать Трампа, не начиная процедуру [импичмента], — заявила 22 апреля спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время переговоров с демократами в конгрессе. — Нам не нужно спешить, мы будем действовать так быстро, как позволят это сделать установленные нами факты».

В то же время Демократическая партия сосредоточила свои усилия на следующих президентских выборах, которые состоятся уже в 2020 году. Если заявления Трампа выйдут за рамки обвинений и перерастут в новое расследование о вмешательстве во внутренние дела государства, то это может ударить по рейтингам на этот раз Демпартии.

Действительно ли генпрокурор США заинтересовался полученной информацией и хватит ли этого интереса для расследования, сказать сложно.

Однако демократы уже высказали недовольство действиями Уильяма Барра, считая, что тот фактически выступил в роли «адвоката» и «пиарщика» Трампа, когда заявил, что оснований для преследования президента США нет.

Сам же Трамп неоднократно подчеркивал, что полностью доверяет генпрокурору. «У нас теперь замечательный новый генеральный прокурор, который за непродолжительное время уже прекрасно поработал. Он очень умный и стойкий, я бы переадресовал вопрос ему, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о степени важности появившейся информации. — Но я бы предположил, что он хотел бы увидеть это».