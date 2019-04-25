Россия наложит вето? Совбез ООН соберется из-за Донбасса

Специальное заседание Совета Безопасности ООН в связи с указом президента России Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российского гражданства населению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдет в Нью-Йорке в четверг, 25 апреля.

«Заседание СБ ООН созвано <...> и начнется в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск)», — заявил спикер украинского постпреда при ООН Олег Николенко.

Он добавил, что Украина «благодарна <...> делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос». Обращение было сделано по поручению действующего президента Украины Петра Порошенко, отметил постпред страны при ООН Владимир Ельченко.

В Госдепе США заявили, что указ президента России является нарушением минских договоренностей. Там считают, что в свете подписания Москвой Минских соглашений данный документ является «крайне провокационным действием». Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что подписанты договоренностей признали суверенитет Киева над территориями ДНР и ЛНР.

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов РФ жителями отдельных районов Донбасса, охваченных военными действиями. В настоящее время на территории РФ находятся более миллиона выходцев из региона.

Путин, комментируя подписание указа, назвал этот вопрос «гуманитарным».

«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — заявил российский лидер.

Летом 2018 года в ходе «прямой линии» Путин пообещал решить проблемы, с которыми сталкиваются переехавшие в Россию жители самопровозглашенных народных республик при получении российского гражданства. Тогда президент подчеркнул, что закон о принятии в российское гражданство нуждается в «либерализации».

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали ужесточить санкции против России в ответ на указ Владимира Путина. По мнению команды нового главы украинского государства, указ российского лидера не приближает стороны конфликта к «основной цели — прекращению огня». «Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины <...> Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта», — заявили в штабе Зеленского.

Кроме того, команда избранного украинского лидера отметила, что Киев будет оказывать поддержку украинским гражданам, находящимся «на оккупированных территориях».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь назвал указ Путина «продолжением агрессии». Как сообщает НСН, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в твиттере назвал решение России об упрощении процесса получения гражданства для жителей Донбасса «провокационным». Указ также осудила посол Франции на Украине Изабель Дюмон: она написала в твиттере, что это решение «противоречит минским договоренностям и не способствует усилиям, направленным на решение конфликта».

Помощник российского президента по вопросам Украины Владислав Сурков отметил, что решение президента — «справедливый» шаг: «В этих условиях решение президента России является абсолютно справедливым и неизбежным. Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными», — заявил Сурков.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о необходимости присутствия западных представителей на переговорах с Россией по Донбассу. К тому же, он считает, что минский формат переговоров нуждается в реформировании.

«Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат», — заявил Зеленский, а еще раньше он говорил о необходимости привлечь к подобным переговорам Великобританию и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву. Он отметил, что Россия не оккупирует территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а ситуация в Донбассе является следствием недальновидной политики украинских властей. Тема Крыма тем более не подлежит обсуждению в подобном контексте, подчеркнул Песков.