План «Б» Кима: зачем лидер КНДР приехал в Россию

В среду во Владивосток приедет бронированный поезд, на котором в Россию прибудет лидер КНДР Ким Чен Ын. «Встреча на вокзале Владивостока ожидается в 18.00 (11.00 мск)», — заявил РИА «Новости» информированный источник ДВЖД. Поезд уже пересек российскую границу.

По прибытии на станцию Хасан лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что рад оказаться на российской земле, сообщается на сайте администрации Приморского края. Руководителя Северной Кореи встретил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, который выразил надежду, что этот визит останется в его сердце «как теплое воспоминание».

«Ким Чен Ын ответил, что данный визит в Россию — не последний», — отметил министр. «Это только первый шаг», — добавил корейский лидер.

Уже 25 апреля пройдут переговоры российского и северокорейского лидеров. В преддверии саммита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил потенциальную программу разговора. Заявленные темы актуальны и ожидаемы — в числе прочего, упомянуты развитие отношений между странами и вопрос ядерной программы КНДР.

«Нет сомнений, что Россия будет готова сделать все, чтобы способствовать в меру своих возможностей процессу денуклеаризации Корейского полуострова»,

— сообщил пресс-секретарь.

Песков также напомнил о долгом перерыве во встречах глав двух государств. Последний раз Путин встречался еще с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром в 2002 году — во время поездки последнего по Дальнему Востоку. В 2011 году его принимал тогдашний российский президент Дмитрий Медведев.

«В центре внимание переговоров будет, конечно, политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова», — сообщил 23 апреля помощник российского президента Юрий Ушаков.

Младший Ким следует семейным традициям — он приедет в Россию на старомодном бронепоезде, но, в отличие от отца, он явно тяготеет к контактам с внешним миром. Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, который встретился с действующим президентом США.

Личные отношения российского и северокорейского лидеров еще не сформировались — и апрельский разговор должен стать показательным. «Очень многое зависит от того, сколько времени продлится сама встреча», — утверждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

«В формате стандартного разговора на полтора часа с учетом перевода едва ли получится достигнуть масштабных договоренностей, если только они не были проработаны заранее. Важно и то, какие конкретно объекты посетит Ким Чен Ын во время визита», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Разговор Кима и Путина пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Грядущий саммит уже начали сравнивать с встречами Ким Чен Ына с Дональдом Трампом — сквозным сюжетом прошлого года.

2018 год, казалось, должен был стать олицетворением «западного поворота» для всей КНДР — началась нормализация отношений с Южной Кореей, сборная страны приняла участие в Олимпиаде в Пхенчхане, в июне Ким Чен Ын впервые встретился с Дональдом Трампом.

Последний называл это событие «исторической встречей» и анонсировал ряд дальнейших соглашений. Страны договорились о создании рабочих групп по ядерному разоружению, Трамп говорил о перспективах сотрудничества. КНДР полностью прекратило ядерные испытания и в настоящее время воздерживается от их проведения.

Разногласия появились уже в конце лета — страны не смогли договориться об условиях денуклеаризации, Пхеньян требовал смягчения санкций и подписания мирного договора. Итог «оттепели», кажется, был подведен в феврале этого года —

вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа завершилась досрочно, без каких-либо соглашений. Руководство КНДР выразило недовольство тем, что США фактически требуют полностью отказаться от ядерной программы, не давая никаких твердых гарантий.

«Председатель Ким Чен Ын — великий лидер», — заявил Трамп перед вторым саммитом, но этим все и ограничилось.

В марте этого года замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила о категорическом неприятии требований американской стороны о полной денуклеаризации. «Мы не намерены поддаваться требованиям США ни в какой форме и не желаем участвовать в подобных переговорах», — приводит слова северокорейской чиновницы ТАСС.

Недавно в КНДР попросили убрать из американской переговорной делегации госсекретаря США Майка Помпео и заменить его на «более осторожного человека». Помимо этого, Северная Корея заявляет о проведении испытаний неназванного оружия.

«Нужно понимать, что даже хорошие отношения Ким Чен Ына с Трампом ничего не гарантируют КНДР — в следующем году в Америке состоятся президентские выборы, и Ким Чен Ын должен держать в голове возможность того, что преемник Трампа отменит любые договоренности предшественника и вернется к политике максимального давления», — рассуждает Константин Асмолов.

На фоне охлаждения отношений с США встреча с российским лидером — это возможность для лидера КНДР заручиться поддержкой постоянного члена Совета Безопасности ООН. Кроме того, такой саммит станет драйвером в выработке «дипломатического плана Б», если отношения с основным северокорейским партнером, Китаем, ухудшатся,

отмечает американское издание The Wall Street Journal.

В последнее время северокорейский вопрос стал все более частой темой диалога между США и Россией — в конце февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в преддверии встречи Ким Чен Ына с Трампом Штаты консультировались с Россией по данному вопросу. Год назад Лавров лично приезжал в КНДР, и тоже разговаривал с главой страны о ядерном разоружении.

Ранее министр отметил, что позиция МИД РФ состоит в том, чтобы решение проблемы КНДР проходило поэтапно. По словам министра, действовать нужно «предельно деликатно, не пытаться делать резких движений, не пытаться искусственно подгонять процесс».

США, несмотря на общее охлаждение отношений с Россией, прислушиваются к мнению Москвы по КНДР. Недавно Москву посетил спецпредставитель США по Северной Корее, который провел беседу с замглавы МИД России Игорем Моргуловым. Посольство США назвало встречу дипломатов «конструктивной».

Не менее конструктивной может оказаться и встреча Путина и Ким Чен Ына. Будучи членом Совета Безопасности, Россия обязана придерживать общей линии и соблюдать санкционный режим, но ее риторика в адрес КНДР куда более умеренна и компромиссна, нежели позиция стран Запада во главе с США.

В этих условиях у России больше шансов найти с Пхеньяном общий язык и сыграть ключевую роль в смягчении вопросов международного значения. «Путин вполне может уговорить Ким Чен Ына не возобновлять испытания ракет и ядерных боеприпасов, и таким образом помочь той же цели, которую преследуют США, — снижению напряженности и рисков» — обрисовывает ситуацию в беседе с русской службой «Голоса Америки» военный эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц.

После встречи с руководителем КНДР Путин отправится в Китай, где сможет обсудить северокорейскую проблематику с главой КНР Си Цзиньпином. Китай сегодня — главный покровитель КНДР на международной арене, и не исключено, что российский и китайский лидеры будут вместе работать над разрешением вопроса.