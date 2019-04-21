НАТО не поддержит: Лавров о провокациях Украины в Черном море

В случае провокации со стороны Украины в районе Керченского пролива НАТО не станет направлять свои корабли и оказывать военную поддержку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

«Морально и политически, может, и поддержат. Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию. Я не вижу такой ситуации, и, с учетом информации, которой мы владеем, у меня есть основания полагать, что в НАТО это уже все для себя решили», — сообщил он в эфире телеканала.

Напомним, что 25 ноября 2018 года, по данным ФСБ, три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — без предупреждения вторглись на территорию России, двинувшись из Черного моря к Керченскому проливу.

Российские пограничники требовали остановиться, но корабли продолжали движение, опасно маневрируя в акватории моря. В итоге российской стороне пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушителей. В результате были ранены три украинских моряка, после чего медики оказали им своевременную скорую помощь.

Через два дня сотрудники правоохранительных органов России задержали 24 моряков украинского флота, среди которых были два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). После этого их арестовали по подозрению в незаконном пресечении границы России в Керченском проливе. Кроме того, против военнослужащих в России было заведено уголовное дело по факту незаконного вторжения.

Лавров в разговоре с журналистами телеканала «Звезда» отметил, что действующий президент Украины Петр Порошенко, направив украинские корабли в Керченский пролив в ноябре 2018 года, «вступил в предвыборный раж», пытался создать скандал и рассказать Западу, «как Россия его третирует и нужны новые санкции».

«Они пытались, по сути дела, испытывать на прочность тех, кто обеспечивает безопасность Керченского канала и территориальную целостность Российской Федерации», — добавил российский министр.

Между тем Украина оправдывает свои действия Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой возможен мирный проход через территориальные воды для судов иностранного государства, в том числе военных. Глава МИД подчеркнул, что это действительно так, но при соблюдении нескольких условий.

«Одно из них — обязательное выполнение требований безопасности, в данном случае грубейшим образом нарушенное. Второе — прибрежное государство не может допустить, чтобы военные корабли, проходя через его территориальные воды, осуществляли военные маневры. То есть ты либо идешь по правилам, либо нарушаешь», — сказал Сергей Лавров, добавив, что у него «нет никаких сомнений» в том, что украинские корабли совершали «именно военные маневры, пытаясь скрыться» от российских пограничников.

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства сказал, что представители Германии и Франции могут самостоятельно ознакомиться с прохождением кораблей через Керченский пролив, приехав в Россию. Таким образом они смогут увидеть, что при соблюдении норм безопасности у украинских кораблей нет проблем с прохождением из Черного моря в Азовское.

«Ответственно заявляю, что если у немцев и французов все еще сохраняется интерес посмотреть на то, как все это происходит, а не полагаться на сплетни, которые распространяет украинская сторона, милости просим», — сообщил глава МИД.

В декабре прошлого года, по словам министра, канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина принять своих представителей, чтобы понять, как происходит этот процесс в действительности. Российский лидер согласился на это.

«Потом вдруг мой коллега, министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече в январе, когда я ему об этом напомнил, сказал, что они хотят это сделать с французами. Я ответил, что это что-то новенькое, но, убежден, наш президент согласится и с участием французов в такой ознакомительной поездке», — рассказал Лавров.

После этого немецкая сторона передала России концепцию поездки, которая вместо одноразовой акции предполагала размещение в районе Керченского пролива на постоянной основе наблюдательной миссии, связанной с миссией ОБСЕ в Донбассе и включающей в состав граждан Украины, продолжил министр.

«Все они находились бы на нашей территории и занимались бы непонятно чем. Конечно, [они] хотели там обосноваться», — подчеркнул глава ведомства. Он подчеркнул, что размещение кораблей западных стран в районе Керченского пролива является «абсолютно бесперспективной историей».