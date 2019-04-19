«Ползти ее нужно»: Порошенко и Зеленский встали на колени

На стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты между кандидатами на пост президента Украины — шоуменом и политиком Владимиром Зеленским и действующим президентом страны Петром Порошенко.

В ходе дискуссии лидеры первого тура выборов затронули тему войны на Донбассе. При этом оппоненты задали друг другу острые вопросы.

В частности, Зеленский сделал акцент на том, что украинский президент Порошенко не выполнил своего обещания и не урегулировал конфликт на юго-востоке страны. Шоумен подчеркнул, что Порошенко делал множество громких заявлений на эту тему, однако за пять лет у власти заметных изменений не произошло.

В ответ на это действующий президент напомнил Зеленскому эпизод, когда тот якобы дал обещание приползти на коленях к президенту Российской Федерации.

«Не на коленях нужно ползти к Путину, чтобы сохранить страну, нужно строить армию, строить государство и фундамент государственности, защищать язык и охранять Украину и нашу нацию», — сказал Петр Порошенко.

Зеленский заявил, что приведенная цитата была вырвана из контекста. Кандидат от партии «Слуга народа» сказал, что обращался ко всем президентам и к Владимиру Путину, в частности, и призывал уважать суверенитет Украины.

«Слова вырваны из контекста — еще до начала войны, когда украинцы собрались на Майдане, я обратился ко всем президентам: успокойте народ. Я обратился к Путину: пожалуйста, я готов встать на колени, но не кладите на колени Украину», — объяснил Владимир Зеленский.

Далее Зеленский заявил, что готов принести извинения всем тем, кто потерял родных и близких в ходе военных действий.

«Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вас приглашаю», — добавил шоумен.

После этого Зеленский молча подошел к краю сцены и встал на колени лицом к собравшимся. Петр Порошенко повторил жест оппонента. Однако, в отличие от Зеленского, действующий глава Украины преклонил одно колено, повернувшись спиной к зрителям и лицом к поддерживающим его на сцене бойцам Донбасса. Затем он взял руку представительницы своей команды, которая держала флаг Украины, и поцеловал ее.

«Вот видите, Петр Алексеевич, не так сложно быть человеком», — заметил, улыбаясь, Владимир Зеленский.

Зеленский дал обещание в случае победы управлять страной не более одного срока. За это время он планирует избавиться от приближенных Петра Порошенко в пространстве политики Украины.

«И дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники, это неважно. Я скажу, как человек. Петр Алексеевич, вы и эти люди забрали самое важное у нас — пять лет», — сказал Зеленский.

Порошенко заявил, что актер без опыта не в состоянии управлять государством, однако отметил, что после окончания подсчета голосов во втором туре «жизнь будет продолжаться».

«Они не видят, что сделано за пять лет. Они пытаются увести нас в другом направлении», — обратился Петр Порошенко к зрителям.

Действующий президент также предложил своему оппоненту продолжить дебаты на «Общественном телевидении», однако в предвыборном штабе Зеленского еще накануне озвучили отказ кандидата от участия в теледебатах.

На этом дебаты подошли к завершению. Оба кандидата вместе со своими командами исполнили национальный гимн Украины и выступили с заключительными речами.

Напомним, дебаты начались в 19:00 мск. В качестве ведущих выступили украинская телеведущая Елена Фроляк и медиа-эксперт Андрей Куликов. Мероприятие в прямом эфире транслировалось в YouTube несколько российских каналов, в том числе «Россия 24».

Ранее в воскресенье, 31 марта, на Украине состоялись выборы президента. По результатам голосования было принято решение провести второй тур 21 апреля. В преддверии второго тура был проведен социологический опрос населения. согласно его результатам, Владимир Зеленский уверенно обходит действующего президента Украины. Он опережает Порошенко как минимум вдвое. По данным Киевского международного института социологии, комик лидирует с результатом 65% против 35%. Опрос группы «Рейтинг» показал, что за Зеленского собираются голосовать 73%, а за Порошенко – 27%.