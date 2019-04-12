Новый след: советник Обамы работал на Украину?

Грег Крейг, экс-советник президента США Барака Обамы, отверг все обвинения, связанные с тем, что он «работал на Украину», а также давал ложные показания. Политик подчеркнул, что преследование против него — «беспрецедентно и неоправданно».

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Ранее коллегия присяжных суда Вашингтона предъявила ему обвинения в даче ложных показаний по разбирательству, связанному с «российским делом», а также в том, что во время работы на Украине его компания не была зарегистрирована как иностранный агент.

Американские СМИ отмечают со ссылкой на обвинение, что

Крейг якобы лгал федеральным чиновникам, которые пытались установить, должен ли он был зарегистрироваться в качестве иноагента, чтобы выполнять работу для украинского правительства в 2012 году.

В задачи Крейга, в частности, входил сбор материалов для доклада о злоупотреблениях тогдашнего премьера Украины Юлии Тимошенко по заданию киевских властей. Впоследствии, к слову, Тимошенко получила длительный срок за подписание невыгодных для Украины контрактов по газу. Она была освобождена лишь в 2014 году сторонниками «евромайдана» после отстранения от власти Януковича.

Фирма, партнером в которой был Крейг, была нанята политтехнологом Полом Манафортом, который в то время сотрудничал с президентом Виктором Януковичем.

Крейг — единственный представитель администрации Обамы, привлеченный к суду в рамках расследования спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. При этом работал он на президента-демократа недолго — с 2009 по 2010 год — еще в первый срок президентства Обамы.

Недавно партнер Крейга — Манафорт — был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Приговор вынесен за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Ранее Манафорту был вынесен приговор по другому делу за мошенничество — 4 года тюремного заключения.

В то же время расследование Мюллера не выявило связей команды Трампа с Россией. Сам Трамп уже заявил, что инициирует ответные действия против своих недоброжелателей и критиков в рамках расследования спецпрокурора.

Люди из ближайшего окружения Трампа говорят, что он был взбешен тем, что исследование отвлекало его от осуществления основных задач, и вообще глава Белого дома чувствовал себя заложником критиков, которые не воспринимали его в качестве законного президента.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил на встрече с сенаторами, что в отношении кампании Трампа в ходе предвыборной гонки в 2016 году имел место шпионаж.

При этом Барр подчеркнул, что это «не обязательно было ФБР» — он подозревает спецслужбы в более широком смысле.

Генпрокурор также заявил, что собрал команду для рассмотрения противоречивых действий контрразведки в отношении Трампа, предпринятых министерством юстиции и должностными лицами ФБР.

Генпрокурор пообещал законодателям, что изучит заявление республиканцев, согласно которому расследование в отношении Трампа и его возможного сговора с Россией в ходе президентской кампании 2016 года было необъективно в связи с изначальной предвзятостью к американскому лидеру со стороны ФБР и министерства юстиции.

Барр также заявил, что планирует опубликовать максимально допустимую по закону часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому расследованию» в середине апреля, сообщает РИА «Новости». «Я буду активно работать над тем, чтобы предать огласке настолько много информации, насколько я могу… », — сказал он.

Сам Трамп признался, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом он написал в своем твиттере.

«Я еще не читал доклад Мюллера, пусть и имею на это полное право. Я знаю только основной вывод, который говорит о том, что никакого сговора не было», — написал Трамп. При этом он отметил, что демократы «никогда не будут довольны».