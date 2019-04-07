«Прекратить стрельбу»: о чем Зеленский хочет говорить с Путиным

Говорить с Россией о мире в Донбассе необходимо с президентом РФ Владимиром Путиным в присутствии западных представителей. Такое мнение высказал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, передает ФАН.

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«Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат», – заявил политик.

Зеленский подчеркнул, что «жертвовать людьми и территориями» он не собирается, но прекратить огонь в Донбассе нужно «как можно быстрее».

«Потому что каждый день мы начинаем утро: сколько наших ребят погибло на востоке», — отметил он.

1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

Кроме того, по словам кандидата, он потребует у Путина компенсаций за поддержку ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский назвал события весны 2014 года «страшным, жестоким и отвратительным путем».

За неделю до выборов шоумен Зеленский заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть. При этом он не предложил идеи по возвращению территории в ближайшем будущем, то есть сразу после выборов.

Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в котором «за» вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В марте 2014 года ЕС ввел индивидуальные санкции в отношении российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, «нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины». Попавшим под санкции запретили въезд в Евросоюз на полгода и заморозили зарубежные счета.

Путин в свою очередь заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда».

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на нежелание Киева выполнять свою часть минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.

Песков отметил, что Россия не оккупирует территории республики, а ситуация в Донбассе является следствием политики украинских властей. Тема Крыма вовсе не подлежит обсуждению в подобном контексте, подчеркнул представитель Кремля.

Комедиант Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов на Украине будет состязаться с действующим главой государства Петром Порошенко. Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов в первом туре. Зеленский и Порошенко получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей поддержали кандидатуру Юрия Бойко, бывшего члена «Партии регионов» и экс-министра энергетики Украины, выступающего за диалог с Россией.

Второй тур президентских выборов на Украине официально назначен на 21 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского пройдут 14 апреля на стадионе «Олимпийский», передает НСН.