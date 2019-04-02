Союз на бумаге: почему Россия и Белоруссия не объединяются

«Для граждан России и Белоруссии» — такая надпись на кабинке офицера пограничной службы встречает каждого возвращающегося домой из заграничной поездки россиянина, и она сразу же заставляет вспомнить о союзных отношениях двух стран.

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История создания единого союзного государства началась еще при первом президенте России Борисе Ельцине. Идея объединения с близкой по культуре славянской Белоруссией, бывшей республикой СССР, возникла еще в 1996 году.

Ельцин шел на второй президентский срок при низком уровне популярности, и за идею союза он ухватился не из большой любви к ее лидеру Александру Лукашенко.

Возможность такого объединения была сильным козырем в борьбе за электорат своих противников-коммунистов, которые обвиняли Ельцина в «предательских» беловежских соглашениях.

По задумке, договор от 2 апреля 1997 года должен был иметь достаточно масштабный характер, однако впоследствии оказался лишь протоколом о намерениях.

Документы, подготовленные экспертами, попав на стол к тогдашнему главе администрации президента Анатолию Чубайсу, тому не понравились. Негативную реакцию Чубайса вызвало предложение создать коллективный орган парламентского собрания двух стран, решения которого должны были иметь обязывающий характер для обеих стран. Подписание договора в таком виде не состоялось, а готовивший документы помощник президента Ельцина Дмитрий Рюриков ушел с должности.

Возможно, желание создать новый «союз нерушимый» так бы и осталось протоколом о намерениях, если бы не агрессия НАТО против Югославии. Тогда глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь начал развивать идею подписания договора. Чуть позже возможностью вступления в союз стал интересоваться даже президент тогдашней Югославии Слободан Милошевич. Как заявлял в то время лидер сербских националистов вице-премьер Сербии Воислав Шешель, Милошевич «относится к этой идее с интересом», Правда, она вскоре канула в Лету.

Сегодня главным документом, регламентирующим строительство союза, является подписанный в декабре 1999 года союзный договор, который гарантирует обоим государствам равные права при объединении: «Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств», — говорится в нем. Кроме этого, в договоре также говорится, что оно основано на «разграничении полномочий» между Союзным государством и государствами-участниками.

При этом в реальности равноправие огромной России и небольшой по размерам Белоруссии, действительно, трудно представить:

в случае воплощения подобной идеи на практике союзное государство напоминало бы малоустойчивое подобие конфедерации.

Гораздо более жизнеспособным сегодня выглядит другое объединение — Евразийский экономический союз, куда вместе с Россией и Белоруссией входят и другие страны постсоветского пространства: Армения, Киргизия и Казахстан.

В последнее время тема подзабытого, казалось бы, объединения России и Белоруссии активизировалась вновь. В феврале Александр Лукашенко признался, что его с Владимиром Путиным волнует судьба союзного государства после их ухода с высших постов.

«Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас, как политиков, не может не волновать», — заявил президент Белоруссии.

«Мы давно договорились с президентом, что нам надо рассмотреть развитие именно наших союзных отношений в рамках Белоруссии и России. Посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы», — сказал Лукашенко.

Невыполненного осталось достаточно много, о чем прямым текстом в недавнем интервью РИА «Новости» рассказал посол России в Белоруссии Михаил Бабич. По его словам, без единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной и инфраструктной политики «перейти на такой уровень интеграции невозможно».

Интервью Бабича вызвало в Белоруссии гневную реакцию — представитель МИД этой страны даже назвал посла России «рядовым клерком». Главное негодование вызвал тот факт, что Бабич дал понять, что

белорусские партнеры обходятся Москве в значительную сумму — от $5 до $6 млрд.

Таков, по словам посла, уровень ежегодной поддержки России белорусской экономики. Эта цифра может возрасти, если Москва пойдет на другие преференции, в том числе если Минск получит возможность получать газ по внутрироссийским ценам.

При этом Бабич прямо ответил на вопрос, который в последнее время стал предметом ожесточенных политических дискуссий: «По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации, этого просто никто никому не предлагал», — сказал Бабич.

Эксперты отмечают, что такое вряд ли может произойти, тем более что идея объединения с Россией не пользуется популярностью у самих граждан Белоруссии. Согласно опросам института белорусского института НИСЭПИ,

в случае референдума за объединение с РФ проголосовали бы всего 24,8% белорусов, против — 54,8%.

В России, согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян вообще не слышали ни о каком союзе. При этом отношение россиян к белорусам хорошее — 30% считают, что нынешние связи нормальные, 22% — дружественные, 15% — добрососедские.

Недавно российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что союз России с Белоруссией можно будет считать состоявшимся после «скучной работы» по согласованию документов и созданию институтов, которые так и не были созданы. Возможно, для этого потребуется не так много времени — по крайней мере, меньше 20 лет — чтобы создать государство, которое до сих пор существует лишь на бумаге.