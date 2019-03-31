Дружбы не будет: Порошенко в день выборов вспомнил Россию

Президент Украины Петр Порошенко в день выборов напомнил своим гражданам о принятом ранее Киевом решении о максимально возможном разрыве всяческих отношений с Москвой.

Реклама

«Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем — возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции», — написал украинский лидер в фейсбуке.

Он также обвинил российские власти в покушении на свободу украинцев и сказал, что украинские власти будут готовы возобновить диалог с Москвой только при безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины.

Крупнейшие и наиболее респектабельные социологические службы страны — Центр Разумкова, Киевский международный институт социологии (КМИС) и группа «Рейтинг» — дали свой прогноз относительно голосования.

По их данным, тройка лидеров выглядит так:

на первом месте артист Владимир Зеленский, «серебро» и «бронзу» делят Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

При этом к показателям абсолютного большинства (50%+1) никто из них так и не приблизился, что позволяет почти со стопроцентной вероятностью прогнозировать второй тур. По закону, он состоится 21 апреля. Однако кто именно из этой троицы останется в гонке к этому моменту — ясности нет.

Несколькими днями ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что переизбрание Порошенко на пост президента Украины отвечает стратегическим интересам Вашингтона.

«Он (Порошенко) является хорошо известной, предсказуемой и контролируемой фигурой для американцев, его переизбрание отвечает стратегическими интересам Вашингтона, заинтересованного в сохранении евроатлантического курса Украины», — сказал правоохранитель.

Также силовик отметил, что победа Порошенко на предстоящих выборах может привести к распаду страны. Патрушев указал, что победить действующий президент Украины может только в случае грубейшей фальсификации итогов выборов, что еще больше усугубит политические и социально-экономические противоречия в украинском обществе.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что Москва будет решать вопрос о признании легитимными выборов на Украине после проведения голосования.

Одной из главных причин этого является тот факт, что наблюдатели из России не поедут наблюдать за выборами, чтобы не подвергаться там опасности. Об этом говорилось в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает НСН.

«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии <...>. В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — заявили в МИДе.

Тем не менее, Москва продолжит следить за ходом предвыборной кампании и самими выборами на Украине. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство продолжит «тесно» сотрудничать в этом вопросе с Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ФАН.

В середине нынешнего месяца президент России Владимир Путин признался, что Кремль порой неприятно удивляется решениям нынешних украинских властей.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошел?» — сказал российский лидер.

При этом он назвал условия возобновления отношений Москвы и Киева.

«Как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения.

Надеюсь, что эта волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которые сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет, и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей», — указал глава государства.

Чуть ранее в связи с прекращением с 1 апреля действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Министерство иностранных дел России направило ноту МИД Украины.

«Все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с «агрессором» нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор», — говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД России также призвал Украину соблюдать взятые на себя международные обязательства. Кроме того, несмотря на обвинения России в нарушении Договора о дружбе, это Киев «систематически не соблюдал его условия», подчеркнули в министерстве.

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук подчеркнул, что украинские власти допускают ошибку, отказываясь от договора о дружбе с Россией. По его словам, этот промах совершил Петр Порошенко и члены парламента.

«Это ошибка президента Украины, ошибка парламента. Мы фактически отказались от продления большого договора, и с 1 апреля этот договор прекращает действие», — заявил украинский политик.

Он добавил, что договор регулировал различные аспекты во взаимодействии двух стран, а из-за отсутствия нового договора украинцы, проживающие на территории России, останутся без правовой защиты.