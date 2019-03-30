Крах Порошенко? Украина выбирает президента. LIVE

На президентских выборах 2014 года, несмотря на осложнение российско-украинских отношений, на территории нашей страны еще действовали шесть избирательных участков. В то время интерес к голосованию проявляло 27 тыс. украинцев. Правда, до избирательных участков дошли ничтожно малое количество граждан Украины.

Вместе с тем сегодня ситуация изменилась в корне: в связи с началом конфликта в Донбассе на территории России находятся по различным данным около 4 млн граждан Украины, многие из которых хотели бы принять участие в голосовании.

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