Крах Порошенко? Украина выбирает президента. LIVE

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На президентских выборах 2014 года, несмотря на осложнение российско-украинских отношений, на территории нашей страны еще действовали шесть избирательных участков. В то время интерес к голосованию проявляло 27 тыс. украинцев. Правда, до избирательных участков дошли ничтожно малое количество граждан Украины.
Вместе с тем сегодня ситуация изменилась в корне: в связи с началом конфликта в Донбассе на территории России находятся по различным данным около 4 млн граждан Украины, многие из которых хотели бы принять участие в голосовании.
Подробности читайте в материале «Газеты.Ru»:
Не все граждане Украины смогут принять участие в голосовании на выборах президента страны. Например, украинцы, находящиеся в России, лишены такой возможности, и это первый случай в истории российско-украинских двусторонних отношений. Однако если в 2014 году количество избирателей на российской территории было сравнительно небольшим, то сегодня речь может идти о миллионах.
Кстати, в день выборов Украина перешла на летнее время. В 3 часа ночи стрелки часов перевели на один час вперед, поэтому сейчас киевское время совпадает с московским.
В день выборов украинцам приходится спать на час меньше. Впрочем, считать перевод времени трюком, связанным с выборами, не стоит. Перевод часов на Украине на летнее время ежегодно проходит в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня на Украине состоится первый тур президентских выборов. Мы будем следить за новостями в текстовой онлайн-трансляции.