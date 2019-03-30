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Крах Порошенко? Украина выбирает президента. LIVE

На Украине стартовали президентские выборы

31 марта Украина выбирает президента. Фаворитом гонки является комик Владимир Зеленский. За ним, судя по рейтингу, следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Однако прогнозы даются самые разные — и по поводу того, кто пройдет во второй тур (ни один политик не сможет сразу заручиться поддержкой избирателей, достаточной для избрания), и по поводу возможных акций протеста, которые ожидают наблюдатели в случае, если что-то пойдет не так. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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09:08

На президентских выборах 2014 года, несмотря на осложнение российско-украинских отношений, на территории нашей страны еще действовали шесть избирательных участков. В то время интерес к голосованию проявляло 27 тыс. украинцев. Правда, до избирательных участков дошли ничтожно малое количество граждан Украины.

Вместе с тем сегодня ситуация изменилась в корне: в связи с началом конфликта в Донбассе на территории России находятся по различным данным около 4 млн граждан Украины, многие из которых хотели бы принять участие в голосовании.

Подробности читайте в материале «Газеты.Ru»:

09:00

Не все граждане Украины смогут принять участие в голосовании на выборах президента страны. Например, украинцы, находящиеся в России, лишены такой возможности, и это первый случай в истории российско-украинских двусторонних отношений. Однако если в 2014 году количество избирателей на российской территории было сравнительно небольшим, то сегодня речь может идти о миллионах.

08:50

Кстати, в день выборов Украина перешла на летнее время. В 3 часа ночи стрелки часов перевели на один час вперед, поэтому сейчас киевское время совпадает с московским.

В день выборов украинцам приходится спать на час меньше. Впрочем, считать перевод времени трюком, связанным с выборами, не стоит. Перевод часов на Украине на летнее время ежегодно проходит в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи.

08:45

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня на Украине состоится первый тур президентских выборов. Мы будем следить за новостями в текстовой онлайн-трансляции.