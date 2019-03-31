Шашлыки, спойлеры и раскол: как Украина провела день выборов

Теплая погода в Киеве не способствовала желанию горожан пойти на избирательные участки, а потому многие жители столицы проигнорировали выборы и отправились на природу.

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В регионах явка больше, и избиратели, в основном, выбирают из трех кандидатов: действующего президента Петра Порошенко, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и комика Владимира Зеленского. На востоке страны население поддерживает депутата от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, который готов нормализовать отношения с Россией.

И хотя официально явка по состоянию на 15.00 составила почти 45% (по крайней мере, такие данные называл ЦИК Украины), экс-глава украинской центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский усомнился в реальности этих показателей.

«Меня лично эти показатели, которые мы видим сейчас и которые фактически совпадают с теми показателями, которые были, например, в 2010 году, несколько волнуют. <…> Я к этой явке отношусь очень скептично, на взгляд, такой честной явки быть не может», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

После 20.00 были опубликованы первые официальные экзит-полы. По этим данным, на выборах президента Украины лидирует Зелинский — за него проголосовали 30,4% избирателей. На втором месте — Порошенко (17,8%), тройку замыкает Тимошенко (14,2%).

Бюллетень длиною в метр

Пенсионерка Мария Кувлатова остановилась в холле школы №1 в центре Киева. Избирательница была в ужасе: все стены коридора были обклеены плакатами кандидатов в президенты, каждый из которых обещал улучшить жизнь избирателей: снизить цены на газ, повысить доходы и присоединиться к ЕС и НАТО.

Но самое сложное ожидало пенсионерку впереди — желающих проголосовать было немного, и после двух подписей женщине выдали бюллетень, длина которого составляла около метра.

В этом году на Украине рекордное количество претендентов на должность президента — 39. Сложнее всех приходится избирателям Юлии Тимошенко, сразу за ее фамилией в бюллетене следует однофамилец — Юрий Тимошенко. «Я пришла голосовать за Юлию Тимошенко, всегда ее поддерживаю. Я знаю, что надо внимательно посмотреть и проголосовать именно за нее», — рассказывает Кувлатова. За действиями пенсионеров наблюдали сразу несколько камер и около десятка наблюдателей. Желающих сделать свой выбор были единицы.

В столице мало избирателей

Киевляне действительно голосуют плохо. На десяти избирательных участках в Киеве журналист «Газеты.Ru» насчитал не более 50 избирателей, наблюдателей — в несколько раз больше. Многие из них откровенно скучали — курили на улице, сидели в смартфонах и с интересом разглядывали единичных голосующих. Очередей за бюллетенями не было нигде.

На некоторых избирательных участках были установлены камеры, которые транслировали происходящее в сеть. Но смотреть откровенно было не на что — кроме сплетничающих работников избирательных комиссий.

Кабинки для голосования сделаны на скорую руку: на металлических каркасах размещались полотна синего и желтого цветов. Внутри каждой кабинки — небольшой столик с ручкой.

В преддверии выборов Министерство иностранных дел предупредило избирателей, что фотографироваться с заполненным бюллетенем запрещено, так же как и проводить любую другую фиксацию на участках.

Голосование на выборах президента выпало на непростой для украинцев день. В ночь на 31 марта на Украине перевели часы на летнее время, да и плюс ко всему в большинстве регионов страны установилась хорошая погода.

«Мой сын и невестка уехали с друзьями на природу на первые в этом году шашлыки. Они решили отдохнуть и не успеют на избирательные участки до 20.00. Они хотели голосовать за Владимира Зеленского»,

— рассказывает киевлянин Кирилл Евдокиев. Он пришел голосовать на окраину Киева вместе с женой, на поводке супруги вели небольшую собачкой.

Другие жители столицы уверяли, что не просто так Украина перешла на московское время именно в день выборов: несколько человек улыбались и говорили, что проголосуют за оппозиционера Юрия Бойко. После поездки в Москву и встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером против Бойко на родине началась настоящая дискриминационная кампания.

Многие украинцы не готовы признаться в том, что поддерживают пророссийского кандидата. Это может привести к конфликтам с друзьями и родственниками.

А вот на центральном столичном рынке — Бессарабке — дебатировать не стеснялись. В воскресенье продавцам был не до клиентов. После непродолжительного разговора оказалось, что половина рынка голосовала за действующего президента Петра Порошенко, вторая половина — за комика Владимира Зеленского. «Как вы можете голосовать за Порошенко! Он не хочет заканчивать войну, в которой пострадало много людей. Если мы будем за него, то на востоке война не закончится никогда», — кричит продавщица овощей. Прямо напротив нее расположилась женщина, которая торговала солениями. «Порошенко сможет улучшить ситуацию в стране, надо только дать ему время. Как вы можете голосовать за Зеленского?» — возмущалась женщина средних лет.

Украина в раздумьях

Жительница Сум Наталья Некрасова начала свой день со скандала. Это первые выборы для 19-летней украинки. Но в списках избирателей Некрасовой не оказалось, и члены избирательной комиссии разводили руками. По соседству с девушкой спорил невысокого роста седовласый мужчина — из-за ошибки в номере квартиры ему также отказывались выдавать бюллетень для голосования. «Вам надо внести все изменения, и только на следующих выборах мы сможем дать вам возможность голосовать», — успокаивали разгневанного мужчину члены избирательной комиссии.

Он признавался, что планировал поддержать на выборах Юрия Бойко. За него же планировали проголосовать друзья и знакомые мужчины — большинство из них работают в России и не хотят усиления конфликта с соседями.

Самая высокая активность на Украине наблюдалась в Виннице. Местный житель Владислав Чернявский утверждает, что полчаса простоял в очереди за бюллетенем в национальном костюме. «Мы поддерживаем действующего президента Петра Порошенко. У нас весь город за него — он построил хороший фонтан в центре города, он стал гордостью города. Мы друг друга призывали прийти на избирательные участки», — поделился он. Вообще в центре страны на избирательные участки пришло много людей.

На западе Украины — другие настроения. «Молодые люди голосуют за Владимира Зеленского, который обещает не брать взятки. Другие поддерживают Петра Порошенко, который добился безвизового режима и много украинцев получили возможность ездить за границу на заработки», — рассказывает жительница Ужгорода (Закарпатская область) Галина Колобова. По ее словам,

сейчас украинцы выбирают «лучшего из худшего кандидатов» в президенты Украины.

Ни одного из потенциальных претендентов население Украины полностью не поддерживает.