«Ни кашу варить, ни на рыбалку бегать»: Порошенко ответил Путину

«Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать», — заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что с украинскими властями «не сварить каши». Об этом пишет РИА «Новости».

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По словам Порошенко, Украина мобилизовала мировую поддержку относительно непризнания воссоединения Крыма с Россией. Он также добавил, что Москва якобы тяжело переносит санкции Запада.

Ранее Путин заявил, что действия Киева «вызывают оторопь» и с «ними не сварить каши». Кроме того, президент России высказался о сумасшествии украинских властей на украинском языке.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» (укр. — с ума сошел, что ли. — «Газета.Ru») С ума сошел?» — сказал Путин.

Отношения президентов России и Украины и без того нельзя назвать простыми, но в последнее время они становятся все более сложными. Недавно Порошенко в эфире американского телеканала Fox News пожаловался, что президент России Владимир Путин не хочет с ним общаться. По словам украинского президента, последний раз он попытался дозвониться до Путина 25 ноября в момент кризиса с украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Я позвонил ему спросить, что происходит, и он не ответил», — сказал Порошенко. Он добавил, что Путину, вероятно, было «нечего сказать».

В то же время российский лидер объяснил это тем, что инцидента в Керченском проливе был целенаправленной провокацией Киева с целью обеспечить Порошенко дополнительные электоральные очки в преддверии готовящейся на тот момент избирательной гонки на Украине, а потому президент России не захотел участвовать в избирательной кампании украинского руководителя.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем [Порошенко] разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал Путин.

Впоследствии президент России в ходе большой пресс-конференции в Москве пояснил, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

«Удалась она [провокация] или не удалась — с точки зрения повышения рейтинга — может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос немножко, он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую-третью, там колебания, по-моему, происходят в районе 12%. <…> В этом смысле — да, он, наверное, свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — пояснил российский лидер.

Он также выразил уверенность, что провокации не являются приемлемым путем для работы в интересах страны.

Стоит отметить, что Путин не позволял себе личных выпадов в сторону Порошенко и, говоря о нем в третьем лице, называл его «Петром Алексеевичем». Порошенко, хотя не оскорблял Путина, лично высказывался о российском лидере исключительно в жестких тонах.

В настоящее время на Украине завершается президентская кампания. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию «Передовые правовые инициативы».

На предстоящих выборах отдать свой голос за Зеленского готовы 34% украинцев. При этом рейтинги лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главы государства Петра Порошенко снижаются. Действующего президента поддерживают 14,22%, Тимошенко — 12,9%.

Впрочем, судя по всему, Порошенко пока не собирается сдаваться и намерен одержать победу в президентской гонке. При этом обращает на себя внимание противостояние Порошенко главы МВД Украины Арсена Аваков, который недавно на YouTune-канале ICTV заявил, что Украины» находится в конце политического цикла» и после его завершения «у нас будет и новый президент, и новое правительство».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.