Тайная страсть Порошенко: что президент делает с долларами

Президент Украины Петр Порошенко не отказался от намерения сделать из всей страны свой бизнес-проект, поскольку у него наблюдается нездоровая тяга к деньгам – рассказал бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.

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«Думаю, что он (Порошенко. — «Газета.Ru») приходит, раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить – такой «маньяк»», — заявил беглый политик.

Он добавил, что украинский президент, по его мнению, хочет стать самым богатым человеком в государстве. Порошенко якобы намерен выгнать из Украины всех богатых людей, так как бедными управлять будет легче. Онищенко также выступил с воззванием к украинцам перед выборами главы государства, назначенными на 31 марта.

«У Порошенко нет шансов остаться на второй срок. Поэтому важно сейчас не дать ему возможность перенести выборы. Команда его окружения, возглавляемая Кононенко, готовит провокации по всей Украине. Нужно быть бдительными и не дать банде этих воров захватить власть в очередной раз. Потому что, если они придут снова к власти, не будет больше Украины», — выразил уверенность бывший нардеп.

В свою очередь, в общественном проекте «Карусель-2019» заявили, что им удалось раскрыть мошенническую схему по скупке голосов штабом Петра Порошенко.

Как отмечается,

Порошенко поделил государство между двумя организаторами — первым замглавы администрации президента Виталием Ковальчуком и народным депутатом Сергеем Березенко.

Они занимаются координацией скупки голосов и страхуют друг друга на случай, если против одной из сторон начнутся атаки. После публикации расследования сайт организации перестал функционировать, однако издание успело сохранить материал.

В свою очередь, еще один кандидат в президенты Украины — от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул — заявил, что победить коррупцию можно в том случае, если «рубить руки» людям из окружения главы государства, если кто-то из них будет заподозрен в коррупции. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «1+1».

Он добавил, что существующие меры против недобросовестных чиновников не работают, потому что нет воли «самого верха».

«Будет президент нетерпим к коррупции, будет президент ставить такие задачи, будет президент рубить руки своему окружению там, где малейшим образом кого-то заподозрили, тогда и будет реальная борьба с коррупцией», — заключил политик.

В начале января 2019 года Порошенко задекларировал прибыль в 548 678 680 гривен ($19,9 млн) дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), в управлении которой находится его кондитерская корпорация Roshen.

При этом издание «Украинская правда» со ссылкой на расследование программы «Схемы» сообщает, что

генеральный прокурор Украины Юрий Луценко может саботировать расследование о незаконной выдаче гослицензии на добычу газа по заниженной цене окружению Петра Порошенко.

Луценко является кумом Порошенко.

Как отмечается в материалах портала, украинский генпрокурор постоянно демонстрировал лояльность к главе страны и даже приглашал его на свадьбу своего сына, несмотря на то, что это запрещено кодексом профессиональной этики.

«Так есть ли доверие к расследованию ГПУ, в рамках которого подчиненные Луценко якобы пытаются отобрать у окружения Порошенко газовый бизнес, признав незаконной выдачу государством лицензии на добычу газа по заниженной цене?», — задались вопросом авторы публикации.

Ранее бывший председатель правительства Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует, как использовались кредитные средства, выданные стране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, в 2019 году Национальный банк Украины (НБУ) вывел из страны $3,5 млрд в «офшоры», но при этом страна заняла $2 млрд у Международного валютного фонда (МВФ) и миллиард долларов во Всемирном банке. Бывший глава украинского кабмина указал, что «взял» эти данные у НБУ.

«Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас ФБР этим занимается», — сказал экс-премьер.

Стоит отметить, что дефицит украинского бюджета за январь-февраль нынешнего года вырос в 8,5 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Согласно данным минфина страны, дефицит госбюджета находится на уровне 13,6 млрд гривен (более $500 млн). При этом за указанный период ведомство разместило облигации внутреннего госзайма на сумму 60,1 млрд грн (более $2 млрд).

В июне прошлого года представители неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International раскритиковали руководство Украины за закон об антикоррупционном суде. Эксперты указали, что положение об апелляции не отвечает международным соглашениям, передает НСН.

Позднее посол США на Украине Мари Йованович потребовала от украинского правительства уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. По ее словам, он утратил доверие в борьбе с коррупцией, передает ФАН.