«Ответственны за инцидент»: Европа расширила черный список

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) добавил в черный список восемь граждан России, которые, по их мнению, ответственны за инцидент в Керченском проливе. При этом действие всего этого списка продлили на полгода — до 15 сентября, сообщил ТАСС европейский дипломатический источник. По его словам, решение было принято послами 28 стран.

Он уточнил, что оно будет формально утверждено Советом ЕС и вступит в силу в первую неделю марта. И тогда же будут обнародованы фамилии тех восьми россиян, которым запретят въезжать на территорию Евросоюза и ограничат доступ к его банковской системе.

Весь список после очередного расширения будет включать 171 человека, в том числе граждан России и Украины. В него входят и 44 юрлица — в основном органы власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Действие этого списка продлевается два раза в год: до 15 марта и 15 сентября.

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О том, что Евросоюз решил ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, 16 февраля сообщила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, слова которой передает РИА «Новости». До этого канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила о поддержке этих санкций со стороны Германии.

По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, новые санкции могут и не одобрить, но только в том случае, если начнется «позитивное развитие событий». «На данный момент мы наблюдаем прямо противоположное... Я надеюсь, что страны ЕС будут едины в поддержке санкций, уже существующих и возможно новых», — подчеркнула она.

Свою благодарность Евросоюзу в связи с этим решением выразил в фейсбуке президент Украины Петр Порошенко. Он также приветствовал в Киеве «друга Украины» — главу Евросовета Дональда Туска.

Это не первые санкции, продленные ЕС в отношении России за последнее время. Такое же решение Совет ЕС принял 21 декабря, продлив на полгода — до 31 июля 2019 года — экономические санкции против Москвы. Этот вопрос был рассмотрен на саммите в Брюсселе на основе докладов лидеров Франции и ФРГ о ходе выполнения минских соглашений.

Кстати, на том саммите также присутствовал президент Украины. Он ездил в Брюссель специально, чтобы провести переговоры с представителями ЕС. По его словам, он обсуждал с партнерами усиление санкций против России из-за «невыполнения» Москвой Минских договоренностей.

Тогда же Порошенко заявил, что Евросоюзу необходимо признать произошедший 25 ноября прошлого года инцидент в Керченском проливе «актом агрессии». Тогда российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — которые совершили ряд провокаций в Черном море. Согласно предоставленной спецслужбами информации, суда незаконно пересекли границу России еще утром, а затем повторили эти действия в 19:00.

Сообщается, что украинские суда полностью игнорировали законные требования российских пограничников остановиться. Более того, по данным ФСБ, они совершали в российских территориальных водах опасное маневрирование.

Из-за этого российские спецслужбы были вынуждены применить оружие, чтобы остановить украинские корабли. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, но вскоре получили необходимую помощь. Украинские корабли были задержаны вместе с 24 находившимися на них моряками. 28 ноября украинцев отправили под арест.

Киев настаивает на своей невиновности и винит во всем Россию, поскольку российские корабли, по мнению украинских властей, «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины». На Украине также не оценили формулировку «инцидент». Петр Порошенко предпочел называть это «войной».

В этой истории Украина не осталась одинока. Ее, в частности, поддержали в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг после анализа предоставленных Киевом данных по этому инциденту объявил, что действия России «имеют последствия».

«Мы отслеживаем ситуацию очень пристально и мы постоянно оцениваем, что еще можем сделать, потому что Россия должна понимать, что ее действия имеют последствия», — отметил Столтенберг. Он также призвал Россию «немедленно освободить украинских моряков и корабли».

В Москве при этом ситуацию называют простой провокацией с украинской стороны. Причем, по словам президента России Владимира Путина, эту провокацию организовал сам президент Украины для продвижения своей предвыборной кампании.