Японии не рады: жители Курил против передачи своих островов

Курильские острова «наши и останутся нашими навсегда», заявил председатель сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. Как сообщает ФАН, в региональной думе представили результаты опроса по поводу претензий Японии на острова Курильской гряды.

«В силу данных нам полномочий представлять и защищать интересы жителей Сахалина и Курил, заявляем: любые притязания на территорию Курильских островов недопустимы, все домыслы по этому поводу считаем необоснованными», — подчеркнул Хапочкин.

Гендиректор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов, в свою очередь, познакомил депутатов с результатами соцопроса на тему «Должна или не должна Россия передать Японии южные острова Курильской гряды».

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Были опрошены две трети взрослого населения Курил — 7695 человек. Всего же население Курильских островов составляет около 20 тыс. человек — включая детей. По словам Абрамова, о претензиях Японии на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи знают 98% опрошенных граждан. При этом

96% респондентов выступили против передачи островов Токио.

Однако данные соцопроса вряд ли заинтересуют правительство Японии, считает старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков. «Японцы с курильчанами ничего не обсуждают. Они надеются на политическое решение президента России. Другое дело, что наш президент будет опираться на эти данные, которые повторяются из года в год, даже в трудные 1990-е годы были против передачи этих островов. А для японской стороны это довольно очевидно», — отметил востоковед в разговоре с НСН.

По мнению эксперта, жители Курил «не нужны Японии фактически», поэтому Токио даже предлагало выплатить «какие-то компенсации в случае гипотетической передачи», чтобы россияне переехали в другие регионы РФ.

Вопрос принадлежности Южных Курил вновь актуализировался после того, как президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение глава РФ высказал в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Синдзо Абэ отказался от «мира без аннексий и контрибуций» и сообщил, что вопрос заключения мирного договора с Россией должен решаться на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В этой декларации генсек ЦК КПСС Никита Хрущев соглашался рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора с СССР, так и не подписанного в Сан-Франциско по итогам Второй мировой войны, в которой Японская империя была разбита. Современное предложение Токио о мире с РФ также будет включать и возможность обсуждения принадлежности островов Кунашир и Итуруп, о которых в старой декларации не говорится.

Большинство японцев, согласно опросу агентства Kyodo, считают, что территориальный спор по южным островам Курильской гряды не разрешится во время правления премьер-министра Синдзо Абэ. Респондентов спросили, считают ли они, что территориальный вопрос с Россией будет разрешен при Абэ, на что 88,2% опрошенных ответили отрицательно и лишь 7,3% — положительно. Уточняется, что общий уровень одобрения японского правительства при этом вырос на 2,2% и составил 45,6%.

Около 75% жителей Японии выступают против заключения мира с Россией «без аннексий и контрибуций» и каких-либо прочих условий, сообщала в сентябре японская газета Yomiuri. При этом за мир с Россией однозначно выступили лишь 14% опрошенных японцев.

Абэ планировал достичь рамочного соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным летом 2019 года на саммите «большой двадцатки», который пройдет в Осаке. Однако встреча с Путиным в январе вынудила японцев поменять планы — за несколько месяцев многолетняя проблема не разрешится. В результате Токио пересмотрит стратегию переговоров с Москвой по вопросу мирного договора.